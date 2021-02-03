ВМС Уругвая оценивают поставку катеров "Марин Протектор" из состава Береговой охраны США

ЦАМТО, 2 февраля. Представители властей и командования ВМС Уругвая подтвердили Infodefensa.com заинтересованность уругвайского флота в приобретении трех патрульных катеров класса "Марин Протектор" (Marine Protector), которые были выведены из состава Береговой охраны США.

Кроме того, данные источники опровергли ранее опубликованную в ряде СМИ информацию, о том, что передача этих катеров уже согласована. Переговоры по поставке этих катеров Уругваю ведутся на высоком дипломатическом уровне и на текущий момент у сторон имеются существенные разногласия по вопросу стоимости поставки. Уругвай стремится получить катера с минимальными издержками в качестве безвозмездной помощи, в то время как Соединенные Штаты установили цену поставки на уровне, сходном продажей аналогичных новых катеров. В этом случае единственным преимуществом покупки в США является возможность относительно быстрой передачи катеров, в отличие от необходимости ожидания их постройки.

Катера класса "Марин Протектор" длительное время составляли костяк патрульных сил Береговой охраны США. Всего для выполнения задач Береговой охраны США было построено 74 катера серии. В 2020 году началась их плановая замена катерами класса "Сентинел".

Длина построенного Bollinger Shipyards катера класса "Марин Протектор" составляет 26,5 м (87 футов), максимальная ширина – 5,92 м, водоизмещение – 91 т, экипаж – 10 человек. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 8V 396 TE94 и развивает максимальную скорость 25 узлов, дальность плавания – 900 морских миль. Вооружение составляют два 12,7-мм пулемета.