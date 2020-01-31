ВМС Украины получат от США еще три сторожевых катера типа Island в 2021 году

Как сообщили ВМС Украины, они ведут переговоры с представителями США о передаче еще трех сторожевых катеров типа Island.

28 января 2020 года в Одессе началась рабочая встреча между представителями Военно-морских сил вооруженных сил Украины и береговой охраны США. От украинской стороны делегацию представляет начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины капитан 1-го ранга Василий Радчук, американскую делегацию возглавляет менеджер проектов офиса программ иностранных продаж 922-го управления береговой охраны США Энтони Кореале.

Сторожевой катер Р 190 "Словянськ" - один из двух полученных ВМС Украины выведенных из состава береговой охраны США катеров типа Island, Одесса, январь 2020 года (с) Бриз / forums.airbase.ru

Мероприятие продлится в течение трех дней в формате конференций и переговоров с выработкой плана передачи для нужд ВМС Украины дополнительно трех катеров типа Island.

- Встреча проходит в рамках программы поставки катеров береговой обороны США на Украину. В настоящее время обсуждается вопрос поставки еще трех катеров в течение текущего и следующего годов, - отметил начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины капитан 1-го ранга Василий Радчук. - Получение катеров процесс длительный и требует как обновление и модернизацию оборудования катеров, так и подготовку экипажей. Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, мы отправим на подготовку в начале 2021 года. Предварительно, первые два катера войдут в состав Военно-морских сил Украины уже в мае 2021года, следующий - с небольшим интервалом, - добавил он.

Важно отметить, что одним из вопросов встречи является обсуждение возможности подготовки катеров для передачи и обучения экипажей за счет иностранной стороны, а также возможности дополнительной подготовки на базе воинской части береговой охраны США в Балтиморе украинских инструкторов, которые должны в дальнейшем обеспечить полный цикл подготовки будущих экипажей на базе уже полученных катеров Island непосредственно на Украине.

- Это процесс длительный и займет несколько месяцев. После перебазирования будет подготовлено комплектующее оборудование, которое, разумеется, не все есть на складах, его нужно будет заказывать, а это также определенное время. Поэтому мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, мы отправим на подготовку в первых числах 2021 года. И примерно в апреле Военно-Морские Силы Украины пополнят еще два катера типа Island. Что касается третьего - он поступит чуть позже, - рассказывает капитан 1 ранга Василий Радчук.

Также Радчук заявил, что три данных катера типа Island передадут Украине на значительно более выгодных условиях, чем первые два:

- "Славянск" и "Старобельск" были переданы нам в состоянии, в котором находились на тот момент на базе хранения, бесплатно. А за восстановление технического состояния, подготовку экипажей и все виды командировок платила украинская сторона. Относительно этих трех катеров рассматривают вопрос стопроцентной оплаты со стороны США. То есть мы будем оплачивать исключительно перелет с Украины в США и в обратном направлении.

Программа передачи американских катеров предусматривает полный комплекс: подготовку самих катеров, их ремонт, восстановление технического состояния до состояния "как новые", то есть полностью восстанавливаются все механизмы и системы. В это же время будет проходить отбор экипажей и их профессиональная подготовка по специальности, а также языковая подготовка на Украине. Далее украинские моряки поедут в Балтимор, где будут проходить десятинедельную профессиональную подготовку на базе береговой охраны США. После этого все они получат соответствующие сертификаты.

Также во время рабочей встречи обсуждался вопрос об отправке, вне этой программы, двух инструкторов: офицера-оператора и офицера-механика, которые дополнительно получат подготовку в США и пройдут соответствующую сертификацию. В дальнейшем они смогут обеспечить полный цикл подготовки будущих экипажей на базе уже полученных катеров типа Island непосредственно на Украине.

Со стороны bmpd напомним, что ВМС Украины 13 ноября 2019 года ввели в строй в Одессе первые два полученные в счет американской военной помощи выведенных в 2017 году из состава береговой охраны США сторожевых катера WPB 1321 Cushing и WPB 1323 Drummond типа Island, которые получили украинские названия Р 190 "Словянськ" и Р 191 "Старобiльск".

Их официальная передача Украине была произведена 27 cентября 2018 года в Балтиморе (США), на церемонии присутствовал находившийся в США тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Оба катера были доставлены в Одессу из Балтимора на борту транспортного судна Ocean Freedom, вышедшего из Балтимора 4 октября 2019 года и прибывшего в Одессу 21 октября 2019 года.

Передача этих двух катеров типа Island Украине в порядке американской военной помощи обсуждалась сторонами с 2014 года и была произведена на безвозмездной основе в рамках программы министерства обороны США по реализации избыточного военного имущества Excess Defense Articles (EDA). Однако украинская сторона в соотвестии с принятой практикой оплатила расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку катеров, а также подготовку личного состава. Это обошлось украинской стороне примерно в 10 млн долл.

Сторожевые катера типа Island (также известны как 110-футовые) строились для береговой охраны США американской верфью Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) с 1985 по 1992 годы в количестве 49 единиц (WPB 1301 - WPB 1349). Катера имеют стальной корпус и алюминиевую надстройку, полное водоизмещение 168 т и длину 110 футов (34 м). Двухвальная дизельная энергетическая установка мощностью 6200 л.с. обеспечивает скорость полного хода до 29,5 уз. Автономность пять суток. Экипаж 16 человек (включая двух офицеров). Катера оснащены РЛС AN/SPS-73 и спускаемой моторной лодкой, вооружение состоит из баковой 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ. Обычно на передаваемых за рубеж катерах вооружение демонтируется, однако украинской стороне катера были переданы с артиллерийскими установками, но без установленных стволов (сообщается, что ВМС Украины собираются установитть на данные артустановки 25-мм автоматы от старых советских корабельных артустановок 2М-3М).

В 2002-2005 годах восемь катеров типа Island были модернизированы с удлинением корпуса на 13 футов (4 м), однако модернизация оказалась неудачной, привела к возникновению проблем с прочностью корпуса, и в 2006 году все модернизированные катера были списаны. Остальные немодернизированные катера начали выводиться из состава береговой охраны США в 2014 году в связи с заменой на строящиеся на той же Bollinger Shipyards новые сторожевые катера типа Sentinel (Fast Response Cutter, 154-футовые). К настоящему времени в составе береговой охраны США остались только около 18 катеров типа Island.

В 2015 году три списанных катера типа Island были переданы ВМС Пакистана, а еще два - проданы по остаточной стоимости экологической организации Sea Shepherd Conservation Society. В 2016 году два катера типа Island были переданы береговой охране Пакистана, а еще два переданы береговой охране Грузии (были доставлены в Грузию в октябре 2018 года), а в 2017 году два катера были переданы береговой охране Коста-Рики и еще один - продан экологической организации Sea Shepherd Conservation Society.

В июне 2019 года источники в ВМС Украины сообщали, что украинская сторона ведет переговоры о получении еще четырех списанных катеров типа Island, однако теперь речь идет уже только о трех единицах.