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ЦАМТО

Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 40-й катер класса "Сентинел"

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Катер быстрого реагирования FRC (Fast Response Cutter). Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 11 августа. Компания Bollinger Shipyards объявила о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) передаче командованию Береговой охраны США 40-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сэнтинел" – (WPC 1140) "Оливер Генри" (Oliver Henry).

"Оливер Генри" также стал 163-м катером, переданным компанией Bollinger Береговой охране США за последние 35 лет. Он станет вторым из трех катеров класса "Сентинел", которые будут размещены на базе Апра-Харбор (Гуам). Кроме того, в 2020 году Bollinger должна поставить первый из шести катеров FRC, которые будут размещены в Манаме (Бахрейн), где заменят патрульные катера класса "Айленд".

Поставка трех катеров на Гуам позволит усилить патрулирование в Индо-Тихоокеанском регионе, где Береговая охрана США увеличила свое присутствие за последние 18 месяцев, что соответствует установленной в Стратегии национальной обороны 2018 года задаче обеспечения противодействия в регионе стратегическим соперникам, включая Китай и Россию.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного корабля серии FRC (Fast Response Cutter) был заключен с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года по результатам проведенного тендера. Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране 32 дополнительных катеров, в случае реализации которых, общая стоимость проекта возрастала до 1,5 млрд. долл. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Всего предполагалось приобрести до 58 новых катеров.

Первый катер, "Бернард С.Вебер", был передан Береговой охране США в феврале 2012 года. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 56 катеров.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 200 т, скорость – 28 узлов, дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток.

Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

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Бахрейн
Китай
Нидерланды
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Bollinger Shipyards
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
Sentinel
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