США планируют поставить Гондурасу патрульные катера

Сторожевой катер FNH-1402 Morazan - один из двух катеров проекта Stan Patrol 4207 ВМС Гондураса.

ЦАМТО, 14 сентября. Власти США поставят Гондурасу два патрульных катера для усиления Атлантической эскадры, а также два десантных корабля для применения в заливе Фонсека.

Как сообщает Defensa.com, предположительно, два патрульных катера длиной 85 футов прибудут из Пуэрто-Рико. Сообщение о передаче было опубликовано в период, когда Береговая охрана США начинает снимать с вооружения патрульные катера класса "Марин Протектор" (серия WPB-87000), которые заменяются новыми катерами "Сентинел".

Всего в период с 1998 по 2009 гг. компания Bollinger Shipyards построила для Береговой охраны США 74 катера серии "Марин Протектор" на базе проекта Stan 2600 фирмы Damen. В 2020 году началась их плановая замена катерами класса "Сентинел".

На текущий момент США уже передали несколько списанных патрульных катеров "Марин Протектор" союзным государствам в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA).

Так, начальная стоимость трех катеров, переданных Уругваю, составляла 14,3 млн. долл. (или около 4,9 млн. долл. за корабль), а сейчас они оцениваются в 2,87 млн. долл. за единицу.

Учитывая, что Гондурас ранее принял на вооружение построенный компанией Metal Shark патрульный катер FNH-8502 "Рио Агуан" класса "Дэфиант 85", конструкция которого также основана на проекте Damen Stan Patrol 2606, получение двух катеров "Марин Протектор" представляется целесообразным. Тем не менее, по оценке издания, могут возникнуть проблемы из-за состояния двигателей и генераторов MTU и MAN американских катеров, что уже случилось на двух переданных уругвайских катерах. Одним из выходов из ситуации называют переоборудование катеров силовыми установками модели Caterpillar.