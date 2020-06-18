Береговая охрана США приняла на вооружение 37-й катер класса "Сентинел"

ЦАМТО, 17 июня. Командование Береговой охраны США объявило о состоявшейся 11 июня в Галвестоне (шт.Техас) церемонии приятия на вооружение 37-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сэнтинел" – (WPC 1137) "Едгар Калбертсон" (Edgar Culbertson).

Построившая катер компания Bollinger Shipyards передала его Береговой охране США 2 февраля 2020 года в Ки-Уэсте (шт.Флорида). Он стал вторым катером класса "Сентинел", который будет размещен в Галвестоне (шт.Техас).

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного корабля серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года по результатам проведенного тендера. Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране 32 дополнительных катеров, в случае реализации которых, общая стоимость проекта возрастала до 1,5 млрд. долл. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Всего предполагалось приобрести до 58 новых катеров.

Первый катер, "Бернард С. Вебер", был передан Береговой охране США в феврале 2012 года.

В начале мая 2016 года Береговая охрана США объявила о заключении с Bollinger Shipyards контракта на реализацию второго этапа программы производства катеров FRC класса "Сентинел", который предусматривает постройку до 26 дополнительных катеров. Одновременно подписанный начальный контракт стоимостью 318,6 млн. долл. предусматривал постройку первых шести катеров второй партии. В случае реализации всех опционов, стоимость заказов в рамках второго этапа возрастет до 1,42 млрд. долл.

На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 56 катеров. Из 35 поставленных катеров 12 размещены во Флориде, семь в Пуэрто-Рико, четыре в Калифорнии, по три на Гавайях и в Нью-Джерси и по два на Аляске, в Техасе, Миссисипи и Северной Каролине.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 200 т, скорость – 28 узлов, дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток. Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.