Украинские гадания на турецкой кофейной гуще

Срочная подготовка к прошедшей карабахской войне

Итоги боевого применения турецких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Байрактар» ТВ2 в Нагорном Карабахе оказали неизгладимое впечатление на военно-политическое руководство Украины.

Видеоролики, демонстрирующие форменный расстрел с воздуха боевой техники Армии обороны Нагорного Карабаха беспилотными аппаратами турецкого, израильского и азербайджанского производства, дали, очевидно, основание украинским военным полагать, что так же легко и непринужденно можно будет решить вопрос об «усмирении» Донбасса в очередном военном конфликте. Причем одну из основных ролей в нем с украинской стороны будут играть ударные и разведывательно-ударные БЛА.

Буквально через месяц после окончания карабахской войны и через пять дней после военного парада в Баку в ознаменование победы в Киеве состоялись двусторонние украинско-турецкие переговоры. Было подписано соглашение, предусматривающее передачу Украине ряда турецких военных технологий, а также лицензионное производство аппаратов «Байрактар» ТВ2 на украинских производственных мощностях. Свои подписи под соглашением поставили министр обороны Украины Андрей Таран и глава турецкого оборонно-промышленного комплекса Исмаил Демир.

По сообщению некоторых источников, близких к подписанию этого соглашения, его суммарная стоимость по военно-морской и авиационной технике составляет около 1 млрд долл. Но в данной статье наше внимание будет обращено только на беспилотные авиационные системы.

Что было

Итак, украинская сторона в своих планах нового вооруженного конфликта на Донбассе сделала ставку на турецкие «Байрактары», которые ранее уже успела приобрести и апробировать. В январе 2018 года турецкая сторона подписала контракт с «Укрспецэкспортом» на поставку Украине 12 БЛА, трех НСУ и авиационных средств поражения на общую сумму 69 млн долл. В марте 2019 года Украина получила первую партию из шести БЛА «Байрактар» ТВ2.

Ныне же речь идет о намерении украинской оборонной промышленности развернуть серийное лицензионное производство аппаратов этого типа. Как полагают некоторые горячие головы в украинском руководстве, они будут участвовать уже в скором времени в боевых действиях в Донбассе. Надо полагать, что украинские телекомпании готовятся демонстрировать видеокадры массового уничтожения «Байрактарами» наземной боевой техники и войск на территории Донецкой и Луганской областей.

Но прежде чем ответить на вопрос о возможных итогах этого беспилотного синдрома для военно-политического руководства Украины, надо попытаться понять, о чем же может свидетельствовать сверхоперативная переориентация украинского руководства на турецкие БЛА. Ведь все последние годы на крупнейших международных выставках вооружений и военной техники и аэрокосмических салонах экспозиции компаний «Укроборонпром» и «Спецтехноэкспорт» пестрели самыми разнообразными БЛА украинской разработки. В их числе потенциальным заказчикам предлагались разведывательные и разведывательно-ударные аппараты, а также барражирующие боеприпасы различных типов.

Все демонстрируемые аппараты соответствовали, казалось бы, мировым трендам развития беспилотной авиационной техники и рекламировались как уже состоящие на вооружении украинской армии и доказавшие свою высокую эффективность в выполнении поставленных задач, в том числе в условиях действия систем радиоэлектронной борьбы и сложных метеоусловиях. Так для чего же при таком обилии собственных беспилотных технологий Украине потребовались турецкие «Байрактары»?

Ответ здесь, похоже, очевиден. Все эти выставочные беспилотные макеты если и не являлись форменной мишурой, то, по крайней мере, требовали существенного объема сил и финансовых средств для доведения до уровня эксплуатационных образцов. Украинская сторона, надо полагать, всеми силами искала на этих выставках средства для доработки своих беспилотных «концептов».

Но когда беспилотный синдром окончательно внедрился в головы украинских военных, которые спят и видят кадры уничтожения боевой техники корпусов Донбасса стаями и роями ударных беспилотников, оказалось, что для практической реализации подобных планов Вооруженные силы Украины мало чем располагают. Восторженные доклады «Укроборонпрома» о реализации очередных украинских инноваций в области беспилотных технологий на проверку оказались лишь сотрясанием воздушного пространства.

Что будет

Ну а теперь о возможном боевом применении турецко-украинских «Байрактаров» в Донбассе. Этот вопрос не на шутку взбудоражил не только украинских военных, но и всякого рода тамошних «экспертов» и «аналитиков», знакомых с боевой беспилотной авиационной техникой разве что по передачам украинского телевидения.

Надо полагать, что все тактические приемы боевого применения беспилотных аппаратов в Нагорном Карабахе, включая и «Байрактары», уже изучаются военными многих стран мира. Результаты этого анализа будут учтены при разработке средств и методов противодействия беспилотникам, имеющим незначительные демаскирующие признаки во всех областях электромагнитного и акустического спектров. Эти вопросы достаточно подробно рассмотрены в недавно вышедшей книге «Боевое применение беспилотных аппаратов в Нагорном Карабахе». Хотелось бы напомнить, что «Байрактар» сложно назвать оригинальным продуктом турецкого ОПК, поскольку от 50 до 85% (оценки разнятся) бортового оборудования произведено не в Турции. Иными словами, компания-производитель «Байкар Макина» выбрала имеющиеся на рынке в свободном доступе коммерческие узлы и детали, интегрировала их в предложенную конструкцию, провела испытания и сертифицировала «Байрактар» ТВ2.

Такой подход разработчиков, конечно же, вполне допустим. Тем более что «Байкар Макина» на этапе разработки не имела каких-либо ограничений на импорт необходимых комплектующих. Но сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, поскольку Турция в связи с приобретением российских зенитных ракетных систем С-400 попала под санкции США. И при отказах поставщиков, например, бортовой электроники, «Байкар Макина» вынуждена будет искать им замену. А это потребует дополнительных летных и сертификационных испытаний уже готового БЛА. Иными словами, пока нет санкций, «Байрактар» летает, когда они есть – уже нет.

Еще один принципиальный момент. До сих пор «Байрактары» ни разу не применялись против регулярной армии с внятной дисциплиной и системой боевого управления, более или менее современной экипировкой и отлаженной сетецентрической системой ПВО, включающей как огневые средства поражения, так и средства РЭБ. Агрессивная реклама этих аппаратов велась по результатам их применения в локальных конфликтах. А если рассматривать недавние боевые действия в Нагорном Карабахе, то даже армянская армия участвовала в нем очень косвенно. Поэтому говорить об эффективности турецких «Байрактаров» против регулярных войск еще рано.

Чем дело кончится

Если обратиться к выступлению президента Владимира Путина 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, то в нем обращают на себя внимание следующие моменты. Президент подчеркнул, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, и призвал развивать военную науку. По мнению Путина, необходимо не только изучать опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн, но и делать прогнозы на будущее. «В том числе учитывать появление в армиях ряда зарубежных государств оружия на новых физических принципах», – подчеркнул он.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что российские военные знают об этом и работают в указанном направлении. «Надо держать это постоянно в поле нашего внимания», – призвал Путин.

В ходе войны в Нагорном Карабахе азербайджанцы с помощью турок спокойно управляли беспилотниками, так как какая-либо внятная контрбатарейная борьба с армянской стороны отсутствовала. Армия обороны Нагорного Карабаха оказалась не готовой к действиям по уничтожению критически важных объектов противника диверсионными группами, артиллерией и высокоточным оружием. Поскольку практически каждая регулярная армия имеет силы для поражения командных пунктов и станций управления противника, проецировать опыт Карабаха на современную полномасштабную войну нельзя. У регулярных армий есть целый арсенал средств для уничтожения НСУ «Байрактаров».

Смогут ли украинцы самостоятельно применять турецкие беспилотники в боевых действиях? Наверное, попытаются. Они ведь ребята лихие. Некоторые готовы даже вместо предлагаемой российской вакцины от COVID-19 вакцинироваться бензином, о чем с гордостью заявляли в прямых эфирах украинского телевидения.

Но будет ли применение турецких беспилотников высокоэффективным? Наверное, нет. И не потому, что украинские операторы будут плохо подготовлены. Их базовую подготовку турецкая сторона проведет согласно соответствующим положениям заключенного контракта. Только вот действовать этим операторам придется в боевой обстановке, кардинальным образом отличающейся от учебной.

Чем сердце успокоится

Но если беспилотный синдром по-украински все же попытаются распространить на территорию Донбасса, то методы оперативного лечения этой болезни могут вызвать у украинской стороны неприятные побочные результаты. Тем более что осуществить применение «Байрактаров» над Донбассом по тем же тактическим сценариям, которые были реализованы Турцией в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, украинская сторона вряд ли сможет. Даже если эти тактические сценарии будут кардинальным образом переработаны и усовершенствованы, а в наземных станциях управления (НСУ), предположительно, будут сидеть не украинские, а турецкие офицеры-операторы, как это было в Азербайджане.

Эти беспилотники вообще не смогут долететь до линии фронта, если, не дай бог, такая линия возникнет. А причина подобной «нештатной ситуации» может заключаться в том, что развернутые в боевое положение наземные станции управления, взявшие на сопровождение взлетевшие «Байрактары», внезапно прекратят свое существование. Не исключено, что вместе с находящимся в их кабинах личным составом.

И об этом мы, видимо, узнаем из передач украинского телевидения. Если оно к тому времени еще будет способно транслировать какие-либо сигналы. H

Николай Преображенский

Николай Сергеевич Преображенский – журналист.