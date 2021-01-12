Канат между США, Россией и Китаем: в сложном меняющемся мире противодействие Китаю — многосторонняя проблема для Индии (The Times of India, Индия)

Сегодня оборонные расходы Индии направлены в первую очередь на защиту сухопутных границ. Сможет ли Дели раскошелиться еще больше, чтобы усилить военно-морскую мощь в Индийском океане и противостоять Китаю, расширяющего военно-политическое присутствие в регионе?

Экспансионистски настроенный, сильный в экономическом и военном отношении Китай представляет значительную угрозу для северо-восточной границы Индии, соседних с ней стран в Индийском океане и ее связям с США и Россией. Если Индия хочет дать отпор китайскому империализму, она должна напрямую столкнуться со всей сложностью угрозы безопасности со стороны Китая.

Столкновения, произошедшие в июне прошлого года в Гальванской долине, подчеркнули агрессию Китая на границах. Очевидно, что ни одна страна войны не хочет. Однако дипломатический диалог затруднен, так как Китай заявляет свои права на этот регион. По этой причине конфликт сложно рассматривать как один из тех, что можно решить путем дипломатических переговоров.

Наренда Моди стал премьер-министром Индии в 2014 году. С тех пор он провел 18 личных встреч с Си Цзиньпином, а также одну виртуальную в ноябре прошлого года в рамках саммита БРИКС. Однако личные встречи при отсутствии сильной экономической и военной базы не могут принести экономической и политической выгоды или повлиять на окончательное формирование продуманной стратегии взаимодействия с Китаем.

Дипломатические рычаги влияния отражают реальное положение дел на местах. Китай распространил свое влияние на дружественные Индии соседние страны и стал там основным инвестором, особенно в том, что касается инфраструктуры, в которой они так нуждаются. Речь идет о Шри-Ланке, Бангладеш и Непале. Кроме того, Китай является основным поставщиком вооружения для Шри-Ланки и Бангладеш. Они прекрасно осведомлены об опасностях сотрудничества с агрессивно настроенным Китаем, но более экономически слабая Индия пока не смогла стать экономическим и политическим противовесом, на который эти страны могли бы опереться. Каждая страна принимает решения в зависимости от собственных интересов. Чтобы наладить отношения с дружески настроенными соседями, Индия могла бы больше инвестировать и реализовывать больше проектов.

Экспансия Китая в Индийском океане и отсутствие Индии в какой-либо региональной экономической организации в Азии снижает влияние последней в регионе. Сегодня военные расходы Индии направлены на ее сухопутные границы. Сможет ли она раскошелиться еще больше, чтобы усилить свою военно-морскую мощь в Индийском океане, так как Китай расширяет там свое присутствие?

Надеясь на двустороннее разрешение пограничного конфликта, некоторые демократические страны поддерживают Индию, а не Китай. Германия, Франция, Британия и Австралия пытаются расширить свое влияние в Индийско-Тихоокеанском регионе. Дело в том, что эти страны потрясены тем, какими последствиями для мирового здравоохранения и экономики обернулась неспособность Пекина справиться со вспышкой коронавируса в городе Ухань. Повлияла на их поведение и китайская стратегия "волков-воинов", включающая в себя территориальное расширение. Между тем этим странам не хватает средств, чтобы в одиночку противостоять Китаю в экономическом и военном плане. Только США могут сделать это, благодаря мощи супердержавы.

Вот почему Индия должна разобраться в сложном противостоянии между двумя своими друзьями - Россией и США. Россия предоставляет вооружение для 70% вооруженных сил Индии. Вашингтон всегда обращал на это внимание, когда рассматривал взаимосвязанные проблемы продажи современного оружия Индии и усиления связей с Нью-Дели. Кроме того, в Нью-Дели должны мириться с волнующей перспективой оказаться под американскими санкциями, которые США могут ввести против Индии за покупку российского вооружения.

С другой стороны, связь с Россией - палка о двух концах. Россия не поддержит Индию в ее пограничном конфликте с Китаем. Это частично объясняется тем, что основной ее интерес - противостоять мировому главенству США вместе с Китаем, с которым ее связывает всеобъемлющее стратегическое партнерство. Россия выступает против того, что Индия поддерживает американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона, и ее членства в Четырехстороннем диалоге по безопасности. В целом, молчание России относительно воинственного поведения Китая в Индо-Тихоокеанском регионе идет вразрез с интересами Индии.

Постсоветская Россия, как и ее партнер Китая, во многом экспансионистская держава. Ссылаясь на собственную версию истории России и русский этнонационализм, Москва вторглась в соседние Грузию (2008 г.) и Украину (2014 г.), оторвала и аннексировала часть территорий этих стран. Индия избрала дипломатическое молчание относительно этих случаев.

Китая и Россия совместно производят оружие сухопутного, воздушного и военно-морского назначения. Они ставят свое взаимодействие во главе истории и считают его прочным стратегическим партнерством. Торговли это также касается. В Китай идет 14 процентов российского экспорта, а в Индию - только 1,7 процента. В свою очередь, 22 процента российского импорта составляют товары из Китая, а товары из Индии - 1,6 процента.

Продажа вооружения Индии поддерживает оборонную промышленность России в хорошем состоянии, однако вряд ли у Индии получится привлечь внимание России, подчеркнув совместные интересы двух стран в многополярном мире. Учитывая враждебность между США и Россией, до сих пор неясно, как Индия сможет балансировать между ними и получать максимальную выгоду из отношений с обеими странами.

В сентябре прошлого года Индия совершила мудрый и значительный шаг, впервые позволив американскому противолодочному патрульному морскому самолету Р-8 "Посейдон" совершить дозаправку на индийской стратегической базе на Андаманских и Никобарских островах. Дозаправка прошла в соответствии с Меморандумом о согласии по логистическому обмену, подписанном между Индией и США в 2016 году. Между тем, ряд оборонных соглашений подготовили почву для вероятного укрепления военных связей. Даже в отсутствии формального альянса, США могли бы помочь Индии укрепить потенциал разведки и стратегической оценки, усилить военно-морскую безопасность за счет совестного планирования и патрулирования, а также проводить больше совместных военных учений.

Любая страна стремиться максимально использовать свои политические и экономические возможности. Вторжение Китая на территорию Индии, растущее влияние Китая на соседей Индии, антиамериканизм России и Китая, их совместное стратегическое взаимопонимание, - все это заставляет Индию определиться со своими интересами. Это подталкивает ее защищать свое место в мире, балансируя на канате между США, Россией и Китаем. Последнее, но не менее важное замечание: хорошее государственное управление и экономическое развитие - жизненно необходимы для прогресса экономики Индии, который поможет стране противостоять постоянному вызову со стороны Китая. Индия должна держать удар.

Анита Индер Сингх (Anita Inder Singh)