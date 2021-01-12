Elbit Systems создаст для ВВС Греции летную академию на базе УТС M346 "Мастер"

ЦАМТО, 11 января. Военные ведомства Израиля и Греции 5 января подписали межправсоглашение, предусматривающее создание центра летной подготовки по образцу израильской летной академии "Хель Хаавир" (а/б Хацерим) и закупку для ВВС Греции 10 реактивных УТС M346 "Мастер" итальянской группы Leonardo.

Создание центра летной подготовки ранее было одобрено правительством Греции. Ожидаемое заключение контракта на ориентировочную сумму 1,68 млрд. долл. и сроком действия на 20 лет зависит от завершения коммерческих переговоров между израильской компанией Elbit Systems Ltd и Министерством обороны Греции.

Соглашение предусматривает создание и ввод в эксплуатацию компанией Elbit Systems Ltd в Греции центра летной подготовки на базе УТС M346 "Мастер" с израильской аионикой, а также техническое обслуживание и модернизацию турбовинтовых УТС T-6 "Тексан-2", предоставление тренажеров, обучение и материально-техническую поддержку.

Elbit Systems Ltd участвовала в международном тендере, в котором соперничала с канадской CAE. Результатом победы Elbit в тендере стало самое крупное на сегодняшний день соглашение в сфере оборонных закупок между Израилем и Грецией.

В ближайшее время Управление международного оборонного сотрудничества (SIBAT) Министерства обороны Израиля и Elbit Systems Ltd. подпишут соглашение о создании летной школы в Греции. Как ожидается, израильская и греческая летные академии будут тесно сотрудничать.

В настоящее время летная академия "Хель Хаавир" ВВС Израиля эксплуатирует УТС Т-6 "Тексан-2" и M-346. ВВС Греции на авиабазе "Каламата" имеют в наличии T-6 и устаревшие T-2C "Бакай". Последние будут заменены новыми M-346.