Соглашение о создании Израилем центра подготовки летного состава ВВС Греции

Как сообщила израильская компания Elbit Systems, 5 января 2021 года министерства обороны Израиля и Греции подписали межправительственное соглашение о создании израильской стороной Международного центра подготовки летного состава (International Flight Training Center) для военно-воздушных сил Греции по образцу летной школы ВВС Израиля. Создание и эксплуатация центра подготовки летного состава ВВС Греции будет осуществляться при головной роли компании Elbit Systems.

Учебно-боевые самолеты Leonardo M-346 Master (израильское обозначение Lavi) ВВС Израиля в летной школе ВВС Израиля на авиабазе Хацерим (с) ВВС Израиля

В рамках соглашения для данного центра будет также закуплено десять учебно-боевых самолетов М-346 Master производства итальянской компании Leonardo. Компания Elbit Systems также обеспечит для процесса обучения в данном центре техническое обслуживание и модернизацию имеющихся у ВВС Греции турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Beechcraft T-6A Texan II, а также предоставление тренажеров, обучение и материально-техническое обеспечение. Самолеты М-346 и Т-6А будут дооснащены авионикой компаниия Elbit Systems.

Стоимость соглашения между двумя странами составляет около 1,68 млрд долл и оно рассчитано на 20 лет. Непосредственное заключение контракта с Elbit Systems произойдет по завершении коммерческих переговоров с министерством национальной обороны Греции.

Cо стороны bmpd укажем, что, таким образом Греция станет, видимо, шестым эксплуатантом самолетов Leonardo М-346 Master.