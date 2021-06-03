Завершена сборка первого УБС M-346 "Мастер", предназначенного, предположительно, для ВВС Туркменистана

ЦАМТО, 2 июня. В аэропорту Венегоно (на северо-западе Италии) 28 мая состоялся первый полет учебно-боевого самолета M-346 "Мастер" группы Leonardo, предназначенного, предположительно, для ВВС Туркменистана.

Как сообщает Scramble Magazine, самолет имеет трехцветную синюю камуфляжную окраску, которая до настоящего времени имелась только на боевых самолетах трех стран, а именно на мьянманских Як-130, а также МиГ-29 ВВС Туркменистана и Азербайджана.

В последние годы военные ведомства Туркменистана и Азербайджана вели активные переговоры с группой Leonardo по вопросу закупки УТС/УБС. При этом переговоры с туркменскими властями по состоянию на начало 2019 года находились в гораздо более продвинутой стадии, чем с Азербайджаном (Баку подписал письмо о намерениях только в феврале 2020 года). Это позволяет предположить, что самолет с тестовой регистрацией CSX55263 действительно произведен для ВВС Туркменистана.

УБС М-346 "Мастер" уже демонстрировался на авиабазе "Мары-2" вместе с военно-транспортными самолетами C-295M компании Airbus и C-27J "Спартан" группы Leonardo. Их представили для ознакомления президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову 3 мая 2018 года, а затем самолеты были временно переданы в пользование туркменской стороне для тестирования и оценки.

Два года назад документ, предусматривающий выдачу экспортных лицензий итальянским оборонным предприятиям, указывал на то, что туркменские ВВС разместили заказ стоимостью 446,1 млн. евро (545 млн. долл.) на закупку двух M-346FA, четырех М-346FT, а также восьми многоцелевых вертолетов AW-139 компании Leonardo.

Таким образом, Туркменистан становится вторым по количественному параметру экспортным заказчиком вертолетов итальянского производства с учетом заключенных контрактов и выдачи экспортных лицензий, уступая только Египту, у которого есть в наличии 24 AW-149 и восемь AW-189. Несколько вертолетов AW-139 и более легких AW-109 уже эксплуатируются Государственной пограничной службой Туркменистана с 2011 года.

На сегодняшний день 72 серийных М-346 имеются на вооружении четырех стран: 22 ед. – в составе ВВС Италии, 12 ед. – в составе ВВС Сингапура, 30 ед. – в составе ВВС Израиля и 8 ед. – в составе ВВС Польши. Пакет заказов на М-346 включает дополнительные 8 самолетов для Польши, 4 ед. – для Катара, уже упомянутые 6 ед. для Туркменистана, а также 10-15 машин для Азербайджана.

Кроме того, 18 апреля 2021 года компания Elbit Systems заключила контракт на создание Международного центра летной подготовки для ВВС Греции, который включает поставку и эксплуатацию 10 самолетов M-346 LIFT в течение 20 лет.