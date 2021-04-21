Израиль и Греция подписали соглашение о создании Международного центра летной подготовки

ЦАМТО, 20 апреля. Израиль и Греция подписали межправительственное соглашение о создании Международного центра летной подготовки на базе 120-го учебного авиакрыла (а/б Каламата) ВВС Греции.

Как сообщило Министерство национальной обороны Греции, церемония подписания документа состоялась в Афинах. Соглашение подписали генеральный директор по оборонным инвестициям и вооружениям ВС Греции Теодорос Лагиос и начальник Управления международного оборонного сотрудничества (SIBAT) Министерства обороны Израиля бригадный генерал (в отставке) Яир Кулас.

Целью соглашения является решение проблемы подготовки пилотов ВВС Греции за счет оснащения учебного центра современными учебно-тренировочными самолетами и другими средствами обучения.

В рамках соглашения Министерство обороны Израиля и компания Elbit Systems примут участие в создании Международного центра летной подготовки ВВС Греции, который будет создан по образцу академии ВВС Израиля. Центр получит 10 учебно-тренировочных самолетов M-346 итальянской группы Leonardo. Общая стоимость межправительственного соглашения оценивается в сумму около 5,4 млрд. шекелей (1,65 млрд. долл.). Срок действия проекта составит 22 года.

В рамках соглашения Elbit Systems также поставит комплекты модернизации для состоящих на вооружении ВВС Греции учебно-тренировочных самолетов T-6 "Тексан-2". Кроме того, израильская компания предоставит услуги обучения, тренажеры и логистическую поддержку. В перспективе стороны рассмотрят другие направления сотрудничества между академией ВВС Израиля и Академией ВВС Греции.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2021 года Elbit Systems объявила, что по результатам конкурсной оценки и в рамках соглашения между Министерством обороны Израиля и Министерством национальной обороны Греции израильская компания выбрана подрядчиком создания и эксплуатации Международного центра летной подготовки ВВС Греции. Правительство Греции одобрило создание и функционирование Центра. Соглашение предусматривает поставку УТС M-346 "Лави" с комплектом авионики израильского производства и сопутствующего оборудования для обучения.

В последние годы сотрудничество между ВВС двух стран существенно расширилось. Периодически израильские и греческие ВВС проводят совместные учения. Очередное мероприятие началось в минувшее воскресенье. В СМИ регулярно появляются сообщения о проведении подготовки израильских летчиков с применением размещенной на Крите ЗРС С-300. Источник Reuters в командовании ВС Греции сообщил, что в данном случае (в ходе совместных учений, начавшихся 18 апреля) комплекс С-300 задействован не был.