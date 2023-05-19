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Греция получила первые самолёты М-346

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Военно-воздушные силы Греции сообщили, что 11 мая 2023 года на греческую авиабазу Каламата прибыли первые два поставленных учебно-боевых самолета М-346В Master, построенные для Греции итальянской компанией Leonardo. Самолеты имеют греческие бортовые номера "250" и "251" и войдут в состав базирующегося на Каламата 120-го учебного крыла ВВС Греции.

Первые два полученных ВВС Греции учебно-боевых самолета Leonardo М-346В Master (греческие бортовые номера "250" и "251") после прибытия на греческую авиабазу Каламата, 11.05.2023 (с) www.itamilradar.com

Напомним, что десять самолетов М-346В были заказаны компании Leonardo в рамках подписанного в январе 2021 года министерствами обороны Израиля и Греции межправительственного соглашения о создании израильской стороной Международного центра подготовки летного состава (International Flight Training Center) для ВВС Греции в Каламате по образцу летной школы ВВС Израиля. Создание и эксплуатация центра подготовки летного состава ВВС Греции будет осуществляться при головной роли израильской компании Elbit Systems. Стоимость соглашения составляет около 1,68 млрд долл и оно рассчитано на 20 лет.

Самолеты М-346В будут использоваться в данном центре для этапа повышенной летной подготовки и как переходные на истребители. Компания Elbit Systems также обеспечит для этапа основной подготовки процесса обучения в данном центре техническое обслуживание и модернизацию имеющихся у ВВС Греции турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Beechcraft T-6A Texan II, а также предоставление тренажеров, обучение и материально-техническое обеспечение. Самолеты М-346В и Т-6А должны быть дооснащены авионикой компании Elbit Systems.

Первый из построенных для Греции по этому соглашению самолетов М-346В (бортовой номер "250", итальянский регистрационный номер CSX55277) совершил первый полет на заводском аэродроме предприятия Leonardo в Варезе-Венегоно 21 января 2023 года. Греция стала седьмым получателем самолетов М-346.

Первые два полученных ВВС Греции учебно-боевых самолета Leonardo М-346В Master (греческие бортовые номера "250" и "251") перед вылетом с аэродрома предприятия компании Leonardo в Варезе-Венегоно (Италия), 11.05.2023 (с) Oscar Bernardi

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Страны
Греция
Израиль
Италия
Продукция
M-346
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Elbit Systems
Leonardo
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