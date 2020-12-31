Танк «Армата» пойдет в серийное производство

Серийное производство перспективной техники, в том числе танка Т-14 и БМП Т-15 на тяжелой гусеничной платформе «Армата», начнется до завершения всех этапов их испытаний.

Это ускорит поставку новой техники в войска, сообщил в интервью «Красной звезде» замминистра обороны России Алексей Криворучко.

«Для сокращения сроков поставки перспективных образцов в войска постановка их на производство будет осуществляться до завершения испытаний после подтверждения заданных характеристик и проведения апробаций в условиях, приближенным к боевым», — сообщил Криворучко.

По словам замминистра, в 2022 году планируется завершить создание перспективного танка Т-14, боевых машин пехоты (Т-15, Б-11, К-17), бронетранспортеров (Б-10, К-16), бронированной ремонтно-эвакуационной машины (Т-16) (ОКР «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг»), 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий (ОКР «Коалиция-СВ»), а также линейки перспективных боевых модулей для оснащения гусеничной и колесной техники.