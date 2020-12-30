Российские миротворцы в Нагорном Карабахе приступили к занятиям по боевой подготовке

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приступили к плановым занятиям по боевой подготовке на оборудованных полигонах "Степанакерт" и "Мардакертский", сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие провели стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов, а также из вооружения бронетранспортеров "БТР-82А". Кроме того, российские миротворцы выполнили упражнения по метанию боевых ручных осколочных гранат. Военнослужащие метали гранаты по мишеням - трем ростовым фигурам на удалении 25 м, находящимся как на горе, так и под горой", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, отметили в Минобороны РФ, командованием контингента спланированы занятия по основным видам боевой подготовки, в том числе тактической, тактико-специальной, огневой, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.

Всего к занятиям по боевой подготовке привлечено около 200 российских военнослужащих, задействовано более 20 единиц военной и специальной техники, уточнили в оборонном ведомстве.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.