Какое российское оружие покупает Казахстан



Самолеты Су-27 ВВС Казахстана.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСC Самолеты Су-27 ВВС Казахстана.Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Казахстан стал первым государством СНГ, заключившим с Россией в 1992 году Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. ТАСС — о взаимодействии двух стран в военно-технической сфере

В Астане открылась V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX 2018. По данным Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, в ней примут участие 43 официальные делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Израиля, Киргизии, ОАЭ, России, Турции и др. Свою продукцию представят более 300 компаний из 28 стран мира. Организатором российской экспозиции выступает "Рособоронэкспорт" — 11 холдингов и 18 входящих в их состав предприятий покажут более 300 образцов продукции военного назначения.

История военно-технического сотрудничества

Казахстан стал первым государством СНГ, заключившим с Россией 25 мая 1992 года Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Он предусматривает, в частности, создание общего военно-стратегического пространства, совместное использование военных баз, полигонов и иных военных объектов в случае угрозы России или Казахстану. Договор о военном сотрудничестве двух стран был подписан президентами Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым 28 марта 1994 года. В этот же день стороны заключили межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин во время подписания договора о сотрудничестве, 28 марта 1994 года. Источник: © Александр Сенцов/ТАСС

24 декабря 2013 года в Москве президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали Договор о военно-техническом сотрудничестве, заменивший собой межправсоглашение 1994-го. Документ вступил в силу 16 марта 2015 года. 2 марта 2016-го президент РФ подписал положение о порядке реализации этого договора.

16 ноября 2015 года глава российского государства Владимир Путин поручил правительству провести переговоры о подготовке соглашения с Казахстаном о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения. 29 ноября 2017-го в Москве соответствующий документ был подписан, в силу пока не вступил.

В целом с 1992 года принято более 60 документов по различным аспектам военного и военно-технического сотрудничества России и Казахстана. С января 2001-го функционирует двусторонняя комиссия по военно-техническому сотрудничеству.

В рамках двустороннего сотрудничества в российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из Казахстана, большинство из них — на безвозмездной основе. Их подготовка проводится в соответствии с соглашением оборонных ведомств двух стран от 19 августа 1992 года, а также соглашением о подготовке военных кадров для государств — членов ОДКБ. Всего за последние 20 лет обучение в России прошли более 4 тыс. казахстанских офицеров.

Поставки российского вооружения в Казахстан

По данным Stockholm International Peace Research Institute (Стокгольмский институт исследования проблем мира, СИПРИ), с 1991 по 2017 год из России в Казахстан было поставлено различных вооружений на $1 млрд 756 млн. Часть вооружений, находящихся на базах хранения и складах Вооруженных сил РФ, была передана республике на безвозмездной основе.

С начала 2000-х годов Россия начала поставлять Казахстану современное вооружение и военную технику, запасные части и комплектующие. В феврале 2000 года компания "Росвооружение" (ныне — "Рособоронэкспорт", входит в госкорпорацию "Ростех") подписала с казахстанским госпредприятием "Казспецэкспорт" генеральное соглашение, определившее основные направления военно-технического сотрудничества.

С 1 января 2004 года вступило в силу соглашение о льготных условиях продажи Казахстану продукции военного назначения по российским внутригосударственным ценам.

В период с 1995 по 2017 год Казахстану было поставлено:

14 истребителей Су-27С;

13 учебно-тренировочных самолетов Л-39C;

военно-транспортный Ил-76М;

42 вертолета семейства Ми-8/17 (включая 15 Ми-17В-5, 14 Ми-17, 8 Ми-171Ш);

три легких вертолета "Ансат".

В 2015–2017 годах республика получила:

8 многоцелевых истребителей Су-30СМ (модель производится на Иркутском авиационном заводе);

4 российских многоцелевых транспортно-боевых вертолета Ми-35М (следующие поставки запланированы на этот год).

В 2004–2017 годах Казахстан получил значительное количество российской бронетехники, в том числе:

111 бронетранспортеров БТР-80А и БТР-80;

134 БТР-82А;

18 БПМ-97;

21 бронеавтомобиль "Тигр";

10 боевых машин поддержки танков "Терминатор";

120 противотанковых управляемых ракет "Атака";

три тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

По заказу ВМС Казахстана идет выполнение контрактов на поставку в республику рейдовых тральщиков проекта 10750Э. Первый тральщик был заложен в 2014-м, передан в 2017 году.

Военные учения

Вооруженные силы двух стран проводят совместные учения, направленные на укрепление сотрудничества в области региональной безопасности и обороны, противодействия терроризму и экстремизму.

Казахстанские военнослужащие во время учений "Боевое братство — 2017". Источник: © Нозим Каландаров/ТАСС

Также Россия и Казахстан принимают участие в различных мероприятиях в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой они являются. Так, в октябре 2017 года военнослужащие двух стран были задействованы в совместных учениях "Боевое братство — 2017", которые объединили маневры ОДКБ, ранее проводившиеся по отдельности: учения Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие", миротворческих сил "Нерушимое братство", сил и средств разведки "Поиск".

Создание единой системы ПВО

30 января 2013 года в Астане министры обороны Казахстана и России Адильбек Джаксыбеков и Сергей Шойгу подписали соглашение о создании единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Оно заключено на пять лет с возможностью автоматического продления на последующие пятилетние периоды.

Документ предусматривает построение и применение единой системы на основе войск или сил ПВО двух стран. В мирное время они подчиняются непосредственно военным национальным командованиям. При этом обучение военного контингента, организация оперативной и боевой подготовки ведется по единому плану. Также по единому плану будут применяться войска в военное время, подчиняясь командующему единой системой ПВО, которого назначают президенты двух стран по представлению министров обороны. Местонахождение единого командования — Алма-Ата, Республика Казахстан.

В настоящее время на вооружении Сил воздушной обороны ВС Казахстана уже имеется несколько дивизионов С-300, доставшихся республике после распада СССР. В связи с созданием единой системы ПВО Россия в 2015 году безвозмездно передала Казахстану пять зенитных ракетных систем С-300ПС и заключила контракт на их техническое обслуживание.

Аренда военных объектов

Россия арендует несколько находящихся на территории Казахстана крупных военных объектов общей площадью более 9 млн га (без учета 5-го Государственного испытательного полигона Минобороны России, который в 2009-м был расформирован, а космодром Байконур передан в ведение Роскосмоса):

929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ им. В. Чкалова (штаб — город Ахтубинск, Астраханская область РФ, испытательные полигоны — Западно-Казахстанская и Атырауская области Казахстана);

боевые поля 4-го Государственного центрального полигона Минобороны РФ (полигон Капустин Яр в Астраханской области, 20-я отдельная испытательная станция и два измерительных пункта в Западно-Казахстанской области);

10-й Государственный испытательный полигон Минобороны России Сары-Шаган (Карагандинская, Жамбылская, Актюбинская и Кызылординская области Казахстана);

радиотехнический узел Балхаш (бывший объект Балхаш-9; Приозерск, Карагандинская область);

отдельный полк транспортной авиации ВВС России (база на аэродроме города Костонай, Казахстан).

За использование этих военных объектов, за исключением Байконура и радиотехнического узла Балхаш, Россия ежегодно платила $27,5 млн в год. Цена аренды космодрома Байконур по договору от 1994 года составляет $115 млн в год. Плата за радиотехнический узел не разглашается.

2 декабря 2014 года Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН; ратифицирован Россией 28 ноября 2015 года).

Радиотехнический узел, расположенный в Карагандинской области Казахстана, обеспечивает безопасность не только РФ, но и ее союзников по ОДКБ. В соответствии с документом узел и земельные участки, на которых он расположен, передаются в пользование российской стороне на безвозмездной основе. При этом предусматривается предоставление на пункты государственного и военного управления Казахстана информации о ракетной и космической обстановке в регионе и организация совместных боевых дежурств.

16 апреля 2015 года в Москве между двумя странами были подписаны протоколы к двусторонним соглашениям об использовании военных объектов на территории Казахстана (ратифицированы РФ 15 февраля 2016 года). Согласно документам, с 1 января 2016-го арендная плата России Казахстану снижена за счет исключения участков полигонов, которые не используются Минобороны РФ по назначению. Так, сумма арендной платы за полигон Сары-Шаган снижена с $18,932 млн до $16,276 млн, за объекты и боевые поля 929-го летно-испытательного центра — с $4,454 млн до $3,081 млн.

Полигон Эмба, 1998 год. Источник: © ТАСС

В 2017 году Россия прекратила аренду полигона Эмба (5580-я база обеспечения испытательных работ; Актюбинская область), который был создан на территории Казахстана еще в 1960-е годы. "В народное хозяйство Казахстана возвращается территория, на которой будут осуществляться строительство современных коммуникаций и добыча полезных ископаемых", — отметили в Минобороны России.

Подготовил Роман Азанов по данным "ТАСС-Досье"