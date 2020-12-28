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Фотогалерея: вывод из эллинга глубоко модернизированной атомной подлодки проекта 971 для российского ВМФ

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Вывод из эллинга глубоко модернизированной атомной подлодки проекта 971
Вывод из эллинга глубоко модернизированной атомной подлодки проекта 971.
Источник изображения: mil.ru

В России успешно осуществили процедуру вывода из эллинга глубоко модернизированной атомной подводной лодки третьего поколения проекта 971. Дальнейшие работы над субмариной будут проводить на плаву.

Как сообщили в пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка», модернизированную многоцелевую атомную субмарину «Леопард» проекта 971 успешно вывели из эллинга. «В Северодвинске Центр судоремонта “‎Звездочка”‎ завершил стапельный этап ремонта и модернизации атомной подводной лодки “‎Леопард”‎ проекта 971. Подводная лодка выведена из главного эллинга верфи для завершения работ у пирса предприятия» — заявил главнокомандующий российским ВМФ адмирал Николай Евменов.

На момент вывода из эллинга на субмарине заменили радиоэлектронное вооружение, системы управления, связи, навигации и гидроакустики, а также боевую информационно-управляющую систему. Модернизация предполагает включение в арсенал корабля новых образцов ракетно-торпедного вооружения. В частности, модернизированные лодки смогут применять крылатые ракеты «Калибр».

Вывод из эллинга глубоко модернизированной атомной подлодки проекта 971

Источник изображения: mil.ru

Предполагается, что после улучшения субмарина станет еще менее шумной, что существенно повысит ее показатели выживаемости. В целом модернизированная лодка проекта 971 должна приблизиться по основным параметрам к субмаринам четвертого поколения, которые сейчас поступают на вооружение российского ВМФ.

Вывод из эллинга глубоко модернизированной атомной подлодки проекта 971

Источник изображения: mil.ru

Нужно сказать, специалисты всегда считали представителей проекта 971 одними из наиболее совершенных отечественных атомных подводных лодок: это касалось, в частности, показателей малошумности. Теперь они станут еще опаснее.

Вывод из эллинга глубоко модернизированной атомной подлодки проекта 971

Источник изображения: mil.ru

Субмарину «Леопард» заложили в 1988 году и спустили на воду в 1992-м. В том же году она вступила в строй. Водоизмещение корабля (подводное) — 12 770 тонн. Длина лодки составляет 110 метров. На ее борту несут службу 73 человека: предполагается, что модернизация позволит существенно повысить комфорт членов экипажа.

Вывод из эллинга глубоко модернизированной атомной подлодки проекта 971

Источник изображения: mil.ru

Как уже отмечалось выше, российский флот делает ставку не только на модернизацию лодок третьего поколения, но и на новые субмарины следующего поколения. Преемником лодки проекта 971 стала субмарина проекта 885. Сейчас в строю находится один такой корабль — субмарина К-560 «Северодвинск». Вторую лодку — К-561 «Казань» — спустили на воду в 2017-м. Сегодня она проходит испытания.

Известно, что субмарины проекта 885 могут вооружить новой гиперзвуковой ракетой «Циркон». В качестве сроков принятия комплекса на вооружения ранее называли 2021-2022 годы.

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Страны
Россия
Продукция
К-328 Леопард
Казань АПЛ
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Звездочка
Проекты
885 Ясень
971 Щука-Б
ГЗЛА
Калибр КР
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