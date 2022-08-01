«У российских АПЛ свой «второй фронт» в спецоперации на Украине»

Капитан Дыгало заявил, что подлодки "Ясень-М" будут десятилетия оставаться современными

Большая часть российских атомных подводных лодок встретит День ВМФ на боевом дежурстве. Как объяснил «Газете.Ru» военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, сейчас в океане фактически пролегает второй фронт спецоперации. Подлодки проекта "Ясень" входят в состав сил ядерного сдерживания и конкурируют с американскими субмаринами типа "Вирджиния". "Газета.Ru" рассказывает, в чем российские атомные лодки уступают и в чем превосходят своих соперников из США.

Эксперты американского издания The National Interest сравнили субмарины ВМС США типа «Вирджиния» и российские подлодки проекта «Ясень», которые считаются конкурентами в своем классе. Отмечая достоинства и недостатки этих двух АПЛ, аналитики сделали вывод, что Соединенные Штаты сдают позиции в вопросе господства в океане. Это при том, что таких американских лодок, первым представителем которых в 2004 году стала SSN-774 «Вирджиния», насчитывается 19 единиц. Российских лодок проекта 885 и 885-М всего три: К-560 «Северодвинск», К-561 «Казань» и К-573 «Новосибирск». Ожидается поступление в ВМФ еще шести АПЛ проекта до 2028 года.

Превосходство АПЛ проекта «Ясень-М» над субмаринами типа «Вирджиния» заключается не только в надводном и подводном водоизмещении - у российских лодок оно несколько выше, в большей степени за счет вооружений на борту. Так, «Новосибирск» имеет на борту 10 торпедных аппаратов и 30 торпед 533-мм калибра к ним, а также 8 пусковых шахтных установок, в каждой из которых размещается по 4 крылатых ракеты «Оникс», «Циркон» или по 5 крылатых ракет меньшего диаметра «Калибр». У американских подлодок 4 торпедных аппарата (26 торпед), что снижает способности залпового пуска, и 12 пусковых установок, в которых размещено по одной крылатой ракете «Томагавк».

Малошумность двух АПЛ практически одинаковая - скрытность этих лодок является их главным преимуществом. Американцы считают свою субмарину более совершенной, на заводе «Севмаш» с ними не согласны и называют свою продукцию «подводным крейсером ХХI века». Несмотря на то, что обе АПЛ являются многоцелевыми, основное предназначение «Вирджинии» - борьба с подводными лодками и проведение специальных операций, а представителей проекта «Ясень» - борьба с надводными кораблями противника и уничтожение наземных целей крылатыми ракетами разных типов.

Одним залпом сверхзвуковых ракет «Оникс» (скорость на высоте 2,6 Маха) подлодка проекта «Ясень» способна уничтожить корабельную группировку противника, даже такую защищенную, как авианосная ударная группа. Дальность поражения наземных целей - до 800 километров. Боевое применение этих ракет было отмечено в ноябре 2016 года в Сирии с использованием подвижного берегового ракетного комплекса «Бастион-П». В ходе спецоперации на Украине производились неоднократные удары «Ониксами» по объектам ВСУ.

Боевого применения «Ониксов», равно как и ракет «Калибр» (дальность 2500 км) или «Циркон» (1000 км), российскими атомными подводными лодками не фиксировалось - это пока прерогатива дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка», которые несут крылатые ракеты «Калибр».

«Наши атомные подводные лодки являются своеобразным «вторым фронтом» в спецоперации на Украине, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. - Формально участия в боевых действиях они не принимают, но большая их часть сейчас находится на боевой службе в составе сил ядерного сдерживания, которые переведены в состояние практически полной боевой готовности. Полная - это уже крайний шаг. Знает об этом и американский президент Байден, который уснул на церемонии спуска на воду субмарины «Дэлавер» типа «Вирджиния». Знает и российский президент Владимир Путин - он уверен, что его спина прикрыта, за ней стоит серьезная сила, которая включает и подводную составляющую.

В море ушли не только подлодки проекта «Ясень-М», на боевой службе находятся представители проектов «Борей», «Акула», «Щука-Б» и других. Куда-то пропала с американских радаров новейшая подлодка специального назначения «Белгород» с ядерными беспилотниками «Посейдон» на борту. Полагаю, что у «Казани» и «Новосибирска», представителей проекта 885-М, уже есть гиперзвуковые «Цирконы», от которых не увернуться ни кораблям, ни сухопутным целям, где расположены центры принятия военных решений США. Это очень позитивные познания для всех сторон, Пентагона в первую очередь».

Российские АПЛ проекта 885-М до сих пор остаются в зоне секретности. Даже гребной винт лодки является объектом государственной тайны, а его конструкция, в совокупности с энергетической установкой позволяющая атомоходу развивать запредельную скорость в подводном положении до 31 морских узлов, неизвестна иностранным разведкам. Автономность плавания такой лодки составляет 100 суток - под водой она может более трех месяцев нести боевое дежурство, не поднимаясь на поверхность. Оставаясь при этом незамеченной для систем радиолокационного наблюдения потенциального противника.

«Подводные атомные крейсеры проекта «Ясень-М», в том числе и те, которые сейчас находятся на различных стадиях строительства, это большой задел на будущее для всего подводного флота России, - сообщил «Газете.Ru» капитан 1 ранга Игорь Дыгало. - Они опережают свое время и будут современными еще на многие десятилетия вперед. Впрочем, не только они составляют гордость нашего нынешнего и будущего флота. Новые лодки проектов «Борей-М», «Кондор», дизельные «Варшавянка» и «Лада», некоторых других, строительство и модернизация которых продолжается, позволяют говорить о том, что подводные силы России вернули себе морское могущество».

Виктор Сокирко