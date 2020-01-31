Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане

Россия сделала атомные подлодки средством устрашения. Подлодки проекта «Ясень-М» символизируют возвращение России в океан, считает И Фан. Они воплотили в себе мощь русских подводных лодок, а благодаря их впечатляющим характеристикам Россия вырвалась вперед в стратегическом противостоянии с США.

Недавно на предприятии "Севмаш" в Северодвинске на воду была спущена российская атомная подводная лодка четвертого поколения "Новосибирск". В 2020 году ее планируют передать в военно-морской флот. Зарубежные СМИ сообщают, что данное событие означает рождение головного судна проекта "Ясень-М", в дальнейшем все российские многоцелевые АПЛ будут создаваться по ее образцу. По словам эксперта, "Новосибирск" - это модель подводных лодок проекта "Ясень-М", которая будет поставлена на серийное производство. В будущем страна планирует построить 30 таких подлодок.

"Считается, что у ясеня хорошая древесина, в европейских языках название этого дерева означает "копье". В некотором роде это намек на преимущества российской штурмовой АПЛ четвертого поколения", - рассказал журналисту газеты Science and Technology Daily приглашенный научный сотрудник аналитического центра "Юаньван" И Фан. Россия сделала атомные подлодки средством стратегического устрашения. АПЛ проекта "Ясень-М" символизируют собой возвращение России в океан, они оснащены как ядерными, так и конвенциональными снарядами, способными передвигаться на сверхзвуковой и гиперзвуковой скорости, поражать корабли, подводные лодки и наземные объекты, как оперативные, так и тактические. Поэтому постановка подлодок проекта "Ясень-М" на серийное производство означает формирование в течение нескольких следующих лет нового стратегического баланса сил между США и Россией.

Превращение АПЛ "Новосибирск" в шаблон для серийного производства

Подлодки "Ясень-М" должны заменить многоцелевые атомные подводные лодки проектов "Гранит" и "Щука-Б". Подводное водоизмещение новых АПЛ превышает 10 тысяч тонн, скорость под водой может достигать 32 узлов, а предельная глубина погружения - 600 метров.

"Строительство первой подлодки проекта "Ясень-М" "Северодвинск" началось в 1993 году, однако из-за нехватки финансирования она была принята на вооружение только в 2014 году", - рассказал И Фан. АПЛ "Северодвинск" была передана ВМФ в "опытную эксплуатацию". До сих пор еще остаются нерешенными около 200 вопросов, связанных с ней. В 2009 году на ее базе начала строиться подлодка "Казань". Из-за того, что оригинальная конструкция претерпела серьезные изменения, усовершенствованная модель стала называться "Ясень-М". По мере развития технологий ежегодно с 2013 по 2017 год Россия начинала строительство новых подлодок.

Журналисту удалось узнать, что в настоящее время уже спущено на воду или находится в процессе создания шесть подводных лодок проекта "Ясень-М", в том числе "Казань", "Новосибирск", "Красноярск". Подлодка "Новосибирск" стала второй АПЛ "Ясень-М", а также серийной моделью проекта.

Почему некоторые СМИ называют ее головной подлодкой проекта "Ясень-М"? Неужели это неверная передача фактов?

И Фан отметил: "Мы можем отследить это по серийным номерам. Подлодка "Северодвинск" имеет номер К-560, "Казань" - К-561, "Новосибирск" - К-573, "Красноярск" - К-571. Как видно, начиная с подлодки "Новосибирск", серийный номер изменился на К-57Х. Вероятно, эта модель станет еще более прогрессивной, поэтому решение о превращении в головную лодку проекта и образец для серийного производства не будет преувеличением. Россия сделает ее шаблоном для широкомасштабного производства".

Проект "Ясень-М" был создан на базе подлодок "Ясень". Все детали и комплектующие производились на территории страны, таким образом удалось перестать зависеть от зарубежной структуры производства. Бортовые измерительные приборы и аппаратура также были заменены на более современные модели. Детали подобной замены до сих пор не прояснились. Однако, учитывая "простоту и грубость" российского вооружения, главной особенностью подлодок "Ясень-М" станет снижение производимого ими шума, увеличение глубины погружения, огневой мощи и степени автоматизации управления. Вероятно, на подлодках уже применяется российская гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон".

Удовлетворяют всем требованиям современного морского боя

"Можно предположить, что "Новосибирск" будет иметь ту же самую общую конструкцию, что и "Казань", за исключением улучшений, заключающихся в автоматизации управления, приобретении способности встраиваться в систему боя и усилении огневой мощи. Усовершенствования коснутся управления, связи, оценки ситуации, способности нанесения гиперзвукового удара, оснащения как ядерным, так и конвенциональным вооружением", - сказал И Фан.

В российских СМИ также сообщалось, что в подлодке "Новосибирск" будут использованы технологии российской судостроительной промышленности, не получившие широкого распространения. В области вооружения, системе радиопередачи, двигательной установке и многих других были использованы результаты новейших уникальных разработок.

Так как по тоннажу подводные лодки проекта "Ясень-М" схожи с крейсерами, их назвали "подводными крейсерами".

По словам И Фана, атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" оснащены крылатыми ракетами для поражения наземных целей, а также противокорабельными и противолодочными ракетами, включая крылатые ракеты подводного пуска П-800 "Оникс" и "Калибр". Каждая подлодка может перевозить 32 ракеты "Калибр" или 24 ракеты П-800 "Оникс". Согласно некоторым сообщениям, на борту может находиться 40 ракет "Калибр" и 32 ракеты "Оникс". Можно себе представить, как увеличится мощь подлодок "Ясень-М", когда на них будут размещать гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

Как сказал в одном интервью бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев, атомные подлодки проекта "Ясень" и "Ясень-М" в ближайшем будущем станут самыми мощными в составе флота по своему ударному потенциалу.

Командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов также отметил: "Боевые возможности подлодки "Новосибирск" значительно увеличены, корабль на данный момент соответствует всем современным требованиям, которые предъявляет война на море и может поражать любые виды целей".

Таким образом подлодки проекта "Ясень-М" стали серьезным перевесом в рамках российско-американского стратегического баланса сил. Способность погружаться на глубину более 600 метров и бесшумность хода позволяет им эффективно справляться с американской сетью обнаружения, заполонившей дно Тихого океана, а также осуществлять прорыв систем ПВО из акватории Северного Ледовитого океана. В этом Россия имеет определенное преимущество. "Они также могут применять гиперзвуковые ракеты с ядерной или конвенциональной боевой частью для прорыва американской интегрированной системы ПВО и ПРО, угрожая тем самым Соединенным Штатам", - отметил И Фан.

Важное проявление мощи российских подводных лодок

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что экипаж подлодки "Новосибирск" прошел подготовку в учебном центре и готов осваивать новейшую технику и вооружение. Он также сообщил, что от разработки до производства корабли проходят этапы теоретического обоснования, выработки проекта, технической разработки, утверждения проекта и самого строительства. После окончания строительства корабль спускают на воду, в соответствии с программой проходят швартовые, ходовые и специальные боевые испытания. После этого необходимо удостовериться, что проект и создание корабля соответствует требованиям разработки и контракта. Затем корабль передают в войска для непосредственного применения. Окончание прохождения обучения экипажем головного корабля типа К-57Х говорит о том, что за спуском на воду последуют испытания и формирование его боеспособности.

Как известно, многоцелевые атомные подводные лодки нового поколения, представленные проектом "Ясень", и ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, представленные проектом "Борей", стали настоящими "подводными волками" ВМФ России.

АПЛ проекта "Ясень" воплотили в себе мощь русских подлодок. Они применяются для осуществления противокорабельной и противолодочной обороны, установки мин, сопровождения судов и атаки наземных объектов. При необходимости их можно снарядить ядерными боеголовками для осуществления ядерного удара. Все это делает их надежной опорой России в будущих морских сражениях и позволяет им сыграть важную роль в сохранении российско-американского баланса сил. АПЛ проекта "Борей" - единственные разработанные в России ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, надежный гарант преобразования облика России как великой державы. "АПЛ проекта "Ясень" применяются в основном при оперативной подготовке к сражению в районе боевых действий с целью усиления возможности нанесения ядерного удара. Подлодки проекта "Борей" выступают в трех ролях: представляют собой важное ядерное средство сдерживания, сохраняют стратегический баланс ядерных сил сдерживания и нанесения удара между США и Россией, стратегическое значение превосходит практическое", - пояснил И Фан.

Чжан Цян (张强)