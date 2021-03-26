Зачем Россия перевооружает подводный флот

Атомные подводные лодки проектов 971 и 949А благодаря модернизации получат универсальные пусковые установки для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также «Цирконами» дооснастят и новейшие подлодки проекта 885 «Ясень», сообщает источник в военно-промышленном комплексе. В чем заключаются особенности данной модернизации и каким образом она усилит мощь подводного флота России?

Все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971 и 949А будут модернизированы и вооружены ракетами "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Как сообщил источник РИА "Новости" в военно-промышленном комплексе, "контейнеры для этих ракет универсальны". Сейчас эти АПЛ штатно вооружены минно-торпедным оружием. При этом новейшие подлодки проекта 885 "Ясень" – штатные носители "Калибров" и "Ониксов" – будут довооружены "Цирконами".

Напомним, подводные лодки проекта 971 "Щука-Б" строились с 1976 по 1992 год. Эти атомные субмарины считаются одними из самых грозных подводных охотников в мире. За счет особой конфигурации гребных винтов и технологий, их шумность снижена вдвое. АПЛ проекта 949А "Антей" строились с 1985 по 1996 год. Кроме 24 противокорабельных крылатых ракет "Гранит", субмарина сможет взять на борт, по некоторым данным, до 72 современных крылатых ракет. Подлодки проекта 885 "Ясень" строятся сейчас. Головная лодка "Северодвинск" принята на вооружение в 2010 году. Первая серийная подлодка "Казань" проекта 885А войдет в боевой состав флота уже в этом году. Всего должно быть построено десять лодок этого проекта.

Дальнобойные ракеты "Калибр" предназначены для нанесения ударов по сухопутным целям, сверхзвуковые противокорабельные "Ониксы" устойчивы к радиоэлектронным помехам. Гиперзвуковая ракета "Циркон" проходит испытания. По утверждениям разработчиков, современные средства ПВО не в состоянии перехватить эту ракету.

По словам редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, озвученные планы модернизации указывают на то, что для подлодок создан универсальный стрельбовый комплекс, который сейчас существует для надводных кораблей, в частности, УКСК 3С14. "Это будет универсальная пусковая установка. Ее разрабатывали с условием, чтобы она могла нести разные типы ракет. Это повышает гибкость применения подводных лодок в зависимости от поставленных задач. Такая установка решает задачи борьбы с надводным флотом, наземными объектами и подводными лодками", – рассказал Леонков.

Собеседник напомнил, что цель создать универсальную пусковую установку для подводного флота появилась совсем недавно. Впервые публично эту задачу озвучил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов два года назад. "Когда стало понятно, что испытания "Циркона" выходят на финишную прямую, то грех было не создать некую универсальную пусковую установку для всех типов ракет. В принципе, работы велись параллельно. Новые проекты кораблей, которые выходили с 2019 года, уже строились с этими универсальными установками. Пуски "Циркона" с надводного и подводного положения велись как раз с этих установок", – пояснил Леонков.

По его словам, появление универсальной установки означает уход в прошлое ракеты "Гранит", которая "еще дослужит свое, но будет заменяться на более современное вооружение". "А американцы только-только пытаются создать близкий аналог нашему "Граниту". Они сделали ракету против "Гранита", но их явно расстраивает то, что это оружие не догонит и не сможет сбить ни "Ониксы", ни "Цирконы", – заверил эксперт.

В случае успешной модернизации подлодок у России будет от 500 залпов с надводных и подводных универсальных ракетных установок, отмечает собеседник. Кроме того, улучшается система целеуказания. "Для этого у нас разрабатывается беспилотник С-70 "Охотник". Также используется спутниковая группировка "Лиана", которая относится ко второму поколению космических систем морской разведки и целеуказания. Так что вопросы модернизации решаются комплексно, все двигается по плану", – подчеркнул Леонков.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием.

При этом несколько лет назад в специализированной военной прессе озвучивались планы ВМФ о переоборудовании атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А пусковыми установками для "Калибров". Одновременно высказывались опасения о приостановке модернизации, которая коснулась лишь ПЛ К-132 "Иркутск" и К-442 "Челябинск". А остальные многоцелевые атомные ПЛ третьего поколения и вовсе не получили ремонта с модернизацией.

Из лодок проекта 971 только на К-328 "Леопард" идут серьезные работы, в том числе средний ремонт и, возможно, перевооружение на "Калибры". Также известно, что средний ремонт проходит К-461 "Волк", возможно, с нормальной модернизацией. Остальные лодки проекта 971 проходят не средний ремонт (после которого срок службы продлевается на десять лет), а восстановление технической готовности (ВТГ). А вместо модернизации идут "модернизационные работы" – доработки отдельных систем.

Тем не менее размещение "Калибров" на атомных подлодках является первостепенной задачей для обороны России, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев. "Такое перевооружение повысит эффективность всего флота и добавит серьезных очков нашей стране в международной политике", – убежден собеседник.

В свою очередь замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко уточнил, что после модернизации боекомплект атомных подводных лодок "можно будет конфигурировать с учетом выполняемых задач".

"Сейчас ВМФ действует в двух ипостасях: "флот против флота" и "флот против берега" – это значит, что подводные лодки становятся универсальной платформой для действий и против кораблей противника, и против его береговых объектов", – пояснил Шеповаленко, добавив, что подобная тактика присуща флотам всех технически развитых государств, в частности, это магистральная концепция развития ВМС США.

Андрей Резчиков, Наталья Макарова