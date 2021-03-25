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РИА Новости

Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ

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Атомная подводная лодка Северного флота Российской Федерации К-157 "Вепрь" проекта 971 "Щука-Б"
Атомная подводная лодка Северного флота Российской Федерации К-157 "Вепрь" проекта 971 "Щука-Б".
Источник изображения: © AP Photo / Franck Prevel

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами "Калибр", "Оникс" и "Циркон", рассказал РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных на российском флоте многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, они будут перевооружены.

Крылатые ракеты "Калибр" предназначены для поражения целей на земле, ракеты "Оникс" - противокорабельные. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" сейчас проходят этап испытаний. Их скорость – до 8,5 Маха (более 10 тысяч километров в час), дальность – до 500 километров.

"Многоцелевые атомные подлодки проектов 971 и 949А после модернизации будут вооружены "Калибрами", "Ониксами" и "Цирконами". Контейнеры для этих ракет универсальны", - сказал собеседник агентства.

Сейчас эти АПЛ штатно вооружены минно-торпедным оружием.

Что касается новейших подлодок проекта 885 "Ясень", штатных носителей "Калибров" и "Ониксов", они будут также довооружены "Цирконами", отметил источник.

Неатомные подводные лодки проекта 971 строились с 1976 по 1992 годы, проекта 949А - с 1985 по 1996 годы.

Подлодки проекта 885 строятся сейчас. Головная лодка "Северодвинск" принята на вооружение в 2010 году. Первая серийная подлодка "Казань" проекта 885А войдет в боевой состав флота в 2021 году. Всего должно быть построено десять лодок этого проекта.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" предназначены для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов".

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
1144 Орлан
23560 Лидер
885 Ясень
949А Антей
971 Щука-Б
ГЗЛА
Калибр КР
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