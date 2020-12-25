Войти
Военно-промышленный курьер

Курды обвиняют турецкие спецслужбы в снабжении оружием исламских террористов в Сирии

269
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Возглавляемые курдами «Сирийские демократические силы» (SDF) разоблачили операцию турецкой разведки по переброске оружия спящим ячейкам «Исламского государства» (запрещено в РФ) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает информационное агентство АНХА.

Силы безопасности SDF «Асайиш» перехватили на севере Ракки партию оружия, которая была отправлена из Турции. Арсенал перевозился в грузовом автомобиле сотрудником турецкой разведки.

Машина была остановлена бойцами курдского спецназа в районе аль-Мусалиб после получения соответствующей информации и тщательно досмотрена. В ходе обыска изъяты 17 штурмовых винтовок FN FAL бельгийского производства и три снайперских винтовки Steyr SSG 69 австрийского производства.

Следствием установлено, что направленное турецкой разведкой (MID) оружие предназначалось «спящим ячейкам» ИГИЛ в Ракке и Дейр-эз-Зоре. «Оружие, поставляемое «спящим ячейкам» — это оружие НАТО, в основном американского производства, пришедшее из Турции», — пишет АНХА.

«Турецкое государство стремится восстановить деятельность боевиков ИГИЛ в регионе и использовать их для борьбы с SDF с целью создания хаоса».

В апреле издание «Аль-Кудс аль-Араби» в своем докладе рассказало о том, как Турция содействует деятельности ИГИЛ в северной части Ракки. Турецкая разведка предположительно планировала нападения на SDF членов этой террористической группировки.

Несмотря на то, что эти заявления практически трудно проверить, отмечает Free News, связи Анкары с ИГ неоднократно документировались ранее. После 2014 года Турция была центром незаконной торговли нефтью, осуществляемой террористической группировкой. «Исламское государство» экспортировало миллионы баррелей нефтепродуктов, похищенных из Сирии, непосредственно через Турцию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бельгия
Сирия
США
Турция
Компании
General Dynamics
Проекты
NATO
Похожие новости
18.08.2020
Переговоры о стратегической стабильности: США — с ядерным козырем в рукаве
20.05.2016
Совсем ручной
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:48
  • 1
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 25.12 01:31
  • 1
В Калининграде состоялась церемония приема в состав ВМФ новейшего БДК "Петр Моргунов"