Курды обвиняют турецкие спецслужбы в снабжении оружием исламских террористов в Сирии

Возглавляемые курдами «Сирийские демократические силы» (SDF) разоблачили операцию турецкой разведки по переброске оружия спящим ячейкам «Исламского государства» (запрещено в РФ) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает информационное агентство АНХА.

Силы безопасности SDF «Асайиш» перехватили на севере Ракки партию оружия, которая была отправлена из Турции. Арсенал перевозился в грузовом автомобиле сотрудником турецкой разведки.

Машина была остановлена бойцами курдского спецназа в районе аль-Мусалиб после получения соответствующей информации и тщательно досмотрена. В ходе обыска изъяты 17 штурмовых винтовок FN FAL бельгийского производства и три снайперских винтовки Steyr SSG 69 австрийского производства.

Следствием установлено, что направленное турецкой разведкой (MID) оружие предназначалось «спящим ячейкам» ИГИЛ в Ракке и Дейр-эз-Зоре. «Оружие, поставляемое «спящим ячейкам» — это оружие НАТО, в основном американского производства, пришедшее из Турции», — пишет АНХА.

«Турецкое государство стремится восстановить деятельность боевиков ИГИЛ в регионе и использовать их для борьбы с SDF с целью создания хаоса».

В апреле издание «Аль-Кудс аль-Араби» в своем докладе рассказало о том, как Турция содействует деятельности ИГИЛ в северной части Ракки. Турецкая разведка предположительно планировала нападения на SDF членов этой террористической группировки.

Несмотря на то, что эти заявления практически трудно проверить, отмечает Free News, связи Анкары с ИГ неоднократно документировались ранее. После 2014 года Турция была центром незаконной торговли нефтью, осуществляемой террористической группировкой. «Исламское государство» экспортировало миллионы баррелей нефтепродуктов, похищенных из Сирии, непосредственно через Турцию.