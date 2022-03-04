Альянсы против гегемонии

Станут ли арабские страны союзниками Израиля

Вопрос из подзаголовка еще недавно можно было отнести к разряду риторических с провокационным или даже ироническим подтекстом, ибо ответ представлялся очевидным. Разве могут в союзниках Израиля оказаться государства, которые с момента его воссоздания в 1948 году с ним воевали. Либо оказывали поддержку любым антиизраильским действиям.

Но мир не стоит на месте. Стоило Ирану, стране с древней историей, свергнуть власть шаха и превратиться из монархии в теократическую Исламскую Республику, претендующую на первые позиции в регионе, как арабский мир увидел в еврейском государстве союзника. И не потенциального, а вполне конкретного и действенного.

Ирана, в котором правят шиитские имамы, лидеры арабских суннитских государств все более и более опасаются. Тегеран ведет откровенно агрессивную политику в отношении прежде всего Саудовской Аравии и эмиратов Персидского залива.

В 1980–1990-е годы Израиль в своей региональной политике делал ставку на Египет и Иорданию, с которыми были заключены мирные договоры после войн и десятилетий противостояния. Но темпы стратегического сближения оставляли желать лучшего. Поэтому евреи сделали ставку не на соседние арабские государства, а на влиятельные арабские режимы.

Соседи ближние и дальние

За последние четверть века первыми из арабских стран дипломатические отношения с Израилем наладили ОАЭ и Бахрейн. Важно подчеркнуть, что 15 сентября 2020 года договоры были подписаны в рамках так называемых «Авраамовых соглашений» («АС», название отсылает к общему происхождению христианства, иудаизма и ислама от монотеизма семитского патриарха Авраама).

Старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Йоэль Гузанский, специалист по политике Израиля и стран Персидского залива, считает, что еврейское государство активно осуществляет стратегию, которую он называет «доктриной периферии Израиля». Эта доктрина связывает усилия по продвижению мирного процесса с палестинскими арабами не только с переговорами с Рамаллой (административным центром Палестинской национальной автономии), но и с арабскими странами Персидского залива и Северной Африки.

Интересно, что ставку на географическую периферию, но не в масштабах арабского мира, Израиль осуществлял вплоть до конца 1970-х. Египетский президент Анвар Садат и израильский премьер-министр Менахем Бегин в 1978 году подписали мирный договор. Еще ранее, в середине 1950-х начались официальные контакты Израиля со странами Африки южнее Сахары – еще до того, как эти колонии добились независимости. К началу 1970-х израильские дипломаты работали в 33 африканских странах.

С шахским Ираном Израиль всегда сохранял дружественные отношения. Турция была первой мусульманской страной, установившей в 1949 году дипломатические отношения с еврейским государством. На протяжении многих лет турки и израильтяне поддерживали тесное экономическое и военное партнерство.

Йоэль Гузанский считает, что «Авраамовы соглашения» усилят военную мощь и разведывательный потенциал Израиля, ОАЭ и Бахрейна. Одновременно эти договоры демонстрируют другим арабским странам качественные изменения в экономике, технологическом развитии и дипломатии, которые сулит им присоединение.

На международной онлайн-конференции по нормализации отношений между ОАЭ и Израилем в начале сентября 2020 года одна из самых влиятельных женщин арабского мира профессор Эбтесам Аль-Кетби, основательница и президент Центра политики Эмиратов, обратила внимание, что «сближение между Израилем и ОАЭ следует считать той движущей силой, которая изменила правила политической игры в регионе». Профессор Аль-Кетби уверена, что возникла «новая модель преодоления хронического палестино-израильского конфликта, которая стала стратегическим шоком для многих региональных игроков». Она допускает, что другие арабские страны не последуют немедленно примеру Абу-Даби. Но в таком случае они упустят свой шанс участвовать в нормализации отношений с Израилем.

Интересно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил обе стороны с достижением «Авраамовых соглашений». Хотя, по мнению Аль-Кетби, в Каире не рады этой нормализации. В Египте понимают, что они теряют роль посредника в израильско-палестинском конфликте, что грозит потерей лидерства во всем арабском мире.

Профессор Аль-Кетби не сомневается, что объявление ОАЭ и Бахрейна о нормализации отношений с еврейским государством основано не на конъюнктурных соображениях, а на долгосрочной стратегии. Она называет свою страну «региональным игроком», который не собирается ждать, «когда другие более крупные региональные игроки созреют до принятия стратегических решений».

Нынешние лидеры арабских стран как бы подзабыли об эмбарго, наложенном на торговлю с еврейским государством в 1948 году тогдашними правителями арабского мира. Еще сравнительно недавно любые отношения с Израилем поддерживались исключительно неофициально. Сегодня объемы торговли выросли настолько, что скрывать их не имеет смысла. Под завесой тайны остаются только контакты военных и разведывательных ведомств.

Саудовская Аравия пока воздержалась от присоединения к этим договорам. Профессор Аль-Кетби объясняет такое решение Эр-Рияда статусом королевства как хранителя святынь ислама. Тем не менее совершенно очевидно, что именно саудиты инициировали этот процесс и стояли за спиной подписантов этих документов. Если бы Саудовская Аравия вошла в «АС», то реакцию неарабских мусульманских стран – и прежде всего Ирана, Турции, Малайзии – предсказать было бы нетрудно.

Суннитские арабские страны опасаются не только шиитского Ирана, но и суннитской Турции, которая увеличивает свою роль в Ливии. Одновременно Анкара в лице президента Эрдогана заявляет о претензиях на восстановление Блистательной Порты, которая веками властвовала над арабским миром. В Первую мировую войну арабские шейхи приняли сторону Великобритании и сражались против своих единоверцев – турок. В наши дни партнеры по «АС» Израиль, ОАЭ и Бахрейн активно сотрудничают не только с Египтом и Иорданией, но также с Грецией, Кипром и Индией.

В ОАЭ еще в первой половине 2000-х рассматривали израильские проекты в области кибербезопасности. Израильские «Проект 8200» и «Цифровой щит» Абу-Даби считал ориентирами при выстраивании собственной цифровой системы. С 2008 года началось негласное комплексное эмиратско-израильское сотрудничество в разных технологических областях. В 2005–2015 годах израильтяне участвовали в модернизации систем наблюдения на нефтегазовых объектах страны.

После подписания «АС» Абу-Даби и Манама перестали держать свои контакты с израильтянами в секрете, хотя завеса тумана над сотрудничеством в военной и разведывательной областях остается плотной. ОАЭ уже успели посетить с первыми историческими визитами премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Ицхак Герцог.

Между тем военное сотрудничество с еврейским государством получило официальный статус еще 9 декабря 2020 года, когда Израиль вступил в Международный альянс по безопасности (МАБ), основанный в феврале 2017 года ОАЭ и Францией. МАБ объединяет министерства внутренних дел и внутренней безопасности ОАЭ, Франции, Бахрейна, Марокко, Италии, Сенегала, Сингапура, Испании и Словакии. Израиль стал десятым государством, присоединившимся к альянсу.

Цифровая солидарность

Приоритет в сотрудничестве арабских стран и Израиля отдается развитию прикладных элементов системы коллективной кибербезопасности в формате обмена разведданными и разработки общих методов реагирования на чрезвычайные ситуации в киберпространстве.

Старый Иерусалим – священный город как для еврейского, так и для арабского населения. Фото Reuters

Примечательно, что в 2008–2015 годах одна из израильских фирм вместе с официальным швейцарским подрядчиком участвовала в модернизации наблюдений на эмиратских нефтегазовых объектах. Сегодня Абу-Даби взаимодействует с профильными израильскими структурами по вопросам цифровой защиты в разных областях.

В апреле 2021 года Агентство радиотехнической разведки ОАЭ, созданное в 2012 году как эквивалент американского Агентства национальной безопасности, предоставило соответствующим израильским службам данные о попытках кибершпионажа в отношении израильских предпринимателей со стороны международной хакерской группы. Позднее и Служба общей разведки Саудовской Аравии подключилась к поискам местонахождения этих хакеров. Все сведения, добытые эмиратской и саудовской разведками, были переданы израильским коллегам.

Оказалось, что кибервзломщики принадлежали к международной хакерской группировке «Ливанский кедр», связанной с ливанской шиитской организацией «Хезболла», которую Израиль, Египет, Бахрейн, ОАЭ, США, Великобритания, Германия, Австрия, Чехия, Канада, Австралия, Япония и ряд других стран признали террористической. Москва считает «Хезболлу» законной общественно-политической организацией, хотя в 1985 году Имад Мугния по прозвищу «Гиена» участвовал в похищении и убийстве российского дипломата Аркадия Каткова. Известно, что Мугния собственноручно расстрелял раненого сотрудника советского посольства.

Лига арабских государств (ЛАГ) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) официально признали «Хезболлу» террористической организацией. Париж объявил террористической только вооруженное крыло «Хезболлы», а политическое крыло определяет как законную общественно-политическую организацию. Китай заявляет о своем «нейтральном» отношении к «Хезболле», но принимает у себя лидеров этой организации. Точности ради следует заметить, что нейтралитет – это правовой статус, относящийся к межгосударственным отношениям, и в данном случае его использование неправомерно.

В 2011 году «Хезболла» создала опорную базу на Кубе. Присутствие боевиков этой организации отмечено в Венесуэле, Парагвае, Аргентине и других странах Латинской Америки.

В результате кибератак ливанских «кедровцев» пострадали не только израильские, саудовские и эмиратские предприниматели, но и представители крупного бизнеса Великобритании, США, Египта и Иордании.

В мае 2021 года сразу несколько стран ССАГПЗ предложили Национальному кибердиректорату Израиля провести в ближайшие несколько лет совместные учения. Известно, что соответствующие предложения поступили из ОАЭ, Катара и СА. Опять же отметим, что Эр-Рияд факт сотрудничества с евреями скрывает.

Саудиты и катарцы используют израильский опыт для противостояния террористическим угрозам. Саудовская Аравия благодаря контактам с одной из израильских компаний использует искусственный интеллект для получения и обработки разведывательных данных на основе мониторинга закрытых каналов в социальных сетях.

С саудовцами в начале 2000-х годов активно работал бывший израильский разведчик Шмуэль Бар, создавший компанию IntuView для анализа соцсетей с целью обнаружения потенциальных террористов. Бар пришел к выводу, что в своих прощальных видеозаписях исламистские смертники используют особый язык. Так, выражение «победа за терпеливыми» часто встречалось у террористов ХАМАС. Смертники «Аль-Каиды» (запрещенна в РФ)предпочитают фразу: «Аллах, сочти их, убей, не оставь ни одного в живых». Позже компания Бара получила заказ на исследование отношения населения к королевской семье.

Более того, в ряде случаев Эр-Рияд смог задействовать израильских хакеров, которые активно включались в гибридные конфликты. Например, в 2012 году израильские программисты отражали иранские вирусные атаки на нефтегазовые объекты Саудовской Аравии и Катара. Именно израильским специалистам удалось погасить значительную часть ударной вирусной волны из Ирана.

Оман и Бахрейн тоже вовлечены в цифровое сотрудничество с израильтянами, но более всего в областях финансовой деятельности, здравоохранения и образования. Хотя Бахрейн вместе с Израилем, ОАЭ и Пятым флотом США участвовал в пятидневных маневрах в Красном море в ноябре 2021 года.

Особняком от сотрудничества с евреями стоит Кувейт. Не выступая безапелляционно против налаживания отношений с израильтянами, он полагает, что «не следует форсировать этот процесс».

Опасный Иран и нелояльная Америка

Еще в 2002 году наследный принц Саудовской Аравии Абдалла (1924–2015), через три года занявший трон королевства, выдвинул инициативу примирения арабских стран с еврейским государством.

Этот план серьезно обсуждался израильским руководством, хотя содержащиеся в нем требования к еврейскому государству были в немалой степени радикальными и весьма рискованными. Тем более что ХАМАС и другие террористические организации, выступающие за уничтожение Израиля, саудовскую инициативу отвергли на корню. Более того, 27 марта 2002 года, за день до принятия ЛАГ саудовской инициативы, в канун еврейского праздника Песах ХАМАС при содействии боевиков из «Бригад мучеников Аль-Аксы» провел в отеле «Парк» в Нетании теракт, в результате которого 30 человек погибли и 140 получили ранения. После кровавой бани, устроенной палестинскими радикалами, и Израиль и ЛАГ отказались от обсуждения саудовской инициативы.

Относиться к саудовской мирной инициативе можно по-разному. Но в тогдашнем плане не было и намека на сотрудничество в военной и разведывательной сферах между арабскими странами и еврейским государством. И понятно почему. Тогда еще опасность со стороны Ирана арабским миром явственно не просматривалась.

С другой стороны, за океаном в Белом доме находился Джордж Буш-младший, относившийся к Израилю сравнительно лояльно. И победа на следующих президентских выборах ненавистника еврейского государства Барака Обамы также далеко не была очевидной.

Видный израильско-австралийский публицист, уроженец Бельгии Изя Лейблер в одной из последних своих статей, опубликованной в 2019 году в Jerusalem Post, писал: «Принципиальными и последовательными сторонниками Израиля в США остаются только христиане-евангелисты, в то время как еврейская община разобщена и отказывается от лояльности и обязательств перед Израилем». Лейблер считает, что «истоки нынешней тенденции начали активно проявляться во время каденции Барака Обамы, который во время своего президентства относился к Израилю как государству-изгою, «заискивал перед иранцами, ставил на одну доску исламистских террористов и израильских военных». Показательно, что эту публикацию Либлер озаглавил, по сути, риторическим вопросом: «Где вы, американские еврейские лидеры?»

Движение за права чернокожего населения «Black Lives Matter» (декларирует неприкрытую антиизраильскую политику, подчеркивает Лейблер. При этом BLM «пользуется поддержкой Антидиффамационной лиги, неправительственной американской правозащитной организации, созданной с целью противостояния антисемитизму».

В статье того же Изи Лейблера «Увязшие в прошлых войнах», опубликованной годом ранее в Jerusalem Post, говорится о недружественном отношении к Израилю и со стороны «коллективного Запада». У Израиля «нет союзников в Евросоюзе, чья предвзятость и двойные стандарты в отношении еврейского государства стали неотъемлемой частью политики на Ближнем Востоке».

Примечательный факт: до распада СССР Израиль по умолчанию, но безусловно причислялся к Западу. Хотя ни Соединенные Штаты, ни какая-либо европейская страна НАТО никогда не выражали готовности послать свои войска для поддержки еврейского государства в противостоянии с многочисленными врагами.

Амоц Аса-Эль, один из редакторов Jerusalem Post и одновременно сотрудник научно-исследовательского и образовательного института Шалома Хартмана, в статье «Не наша война», опубликованной в октябре 2021 года, требует от израильского руководства «дистанцироваться от англоязычных держав», которых нельзя отнести к «лучшим друзьям Израиля».

Старший редактор израильской газеты имеет в виду недвусмысленный посыл трех англоязычных держав – США, Великобритании и Канады вместе с присоединившейся к ним Австралией – сосредоточиться на «сдерживании Китая». Об участии Израиля Вашингтон пока и не мечтает, но умение заокеанских политиканов выкручивать руки широко известно. Тем более что «Израиль слишком тесно связан с Америкой и чувствует себя в известной мере в долгу перед ней».

О дружественности Франции по отношению к еврейскому государству говорить не приходится. Достаточно вспомнить французское эмбарго, наложенное на поставки вооружения в Израиль 2 июня 1967 года. Через три дня началась Шестидневная война, в которой евреям пришлось сражаться с армиями Египта, Сирии, Иордании и экспедиционными корпусами из Ирака и Алжира.

Важно иметь в виду, что до 1967 года американцы не поставляли евреям никакого оружия. А в 1969 году Париж в очередной раз предал Израиль, отказав в продаже подводных лодок типа «Шербур», закупку которых израильтяне полностью оплатили до объявленного эмбарго.

Полковник в отставке Янив Рохов, много лет проработавший в аналитическом отделе Министерства обороны Израиля, в беседе с «НВО» заметил: «В последние годы израильское руководство в сложнейших ситуациях, возникающих в регионе, нередко обращается именно к Москве». Еврейское государство, проводящее политику нейтралитета, во время президентства Обамы отказалось присоединиться к антироссийским санкциям, хотя американский лидер оказывал давление на тогдашнего премьер-министра Нетанияху. Тем не менее израильтяне будут избегать любой односторонней поддержки.

К глубинным тектоническим сдвигам, происходящим на Ближнем Востоке, следует отнести и планы по эвакуации почти всех американских войск из региона. Британо-израильский аналитик Джонатан Спайер в статье «Ближний Восток: тенденции 2022 года», опубликованной в конце января в той же Jerusalem Post, характеризуя нынешнюю ситуацию в регионе, пишет: «ОАЭ и другие страны Персидского залива не могли не заметить растущую неспособность США в последние годы поддерживать дружеские правительства в Египте и Тунисе... Вашингтон не желает брать на себя дальнейшие обязательства перед союзниками в регионе и нести ответственность за происходящие здесь события».

Поэтому «АС» и другие альянсы, которые могут образовать еврейское государство и отдельные арабские страны, выгодны обеим сторонам. H

Иерусалим

Захар Гельман

Захар Гельман – журналист.