Вот почему Турция не пускает Швецию и Финляндию в НАТО на самом деле

Глобальная роль, которая отводится Турции

Турции нужно заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, чтобы прекратить споры о вероятности третьей мировой, пишет газета "Хюрриет". По мнению автора статьи, Западу во главе с США нельзя позволить спровоцировать Россию на глобальный конфликт, поэтому именно стремление к "миру во всем мире" должно стать ключевой причиной вето для Анкары.

С началом российско-украинского конфликта вероятность "третьей мировой войны" является одним из самых обсуждаемых вопросов прежде всего в западных средствах массовой информации. Решение Швеции и Финляндии подать заявки на членство в НАТО повысило эту вероятность еще больше.

Отношение России к решению Украины стать членом НАТО налицо. Результат — раздираемая конфликтом страна, миллионы людей, покинувших свои дома, гибель тысяч человек.

План США по расширению гегемонии

А за всем этим стоит цель США по расширению своей глобальной гегемонии. При этом Великобритания является их крупнейшим последователем.

Они заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, прежде всего Германии, хотя и с трудом. Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув ее в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса.

Комментарии о третьей мировой

Смысл с точки зрения России ясен: Москва говорит, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс будет иметь военные последствия. Эти события, как следствие, подталкивают экспертов к комментариям о "третьей мировой войне". Какая страна может сказать "стоп" этому опасному ходу событий? Конечно, Турция.

Если Турция скажет "нет" членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии.

Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана.

Таким образом, Турция, которая обладает влиянием "региональной державы", имея преимущество в виде географического положения и проводя сбалансированную внешнюю политику, может сыграть роль "глобального игрока", способного нивелировать риск третьей мировой войны и положить конец спорам на эту тему.

Члены НАТО, поддерживающие терроризм

Свое возражение против членства Швеции и Финляндии в НАТО Турция обосновывает главным образом тезисом о том, что эти страны поддерживают террористические организации, прежде всего Рабочую партию Курдистана (РПК) и Террористическую организацию фетхуллахистов (ФЕТО). Турция права в этом отношении, однако, страны, оказывающие поддержку террористическим организациям, не ограничиваются Швецией и Финляндией.

Более того, государства, называющиеся "союзниками по НАТО", оказывают наибольшее содействие террористическим организациям, которые враждебно настроены по отношению к Турции.

Соединенные Штаты Америки. Зная, что поддерживаемые ими в Сирии "Сирийские демократические силы" (СДС) являются крылом террористической организации РПК в САР, США помогают им деньгами, оружием и обучают их.

Пособники террористов в Европе

Германия. Оказывает финансовую поддержку и предоставляет убежище террористам РПК, ФЕТО, Революционной народной освободительной партии-фронта (РНОПФ). РПК в этой стране занимается рэкетом, вербует террористов, торгует людьми и наркотиками на миллиарды евро. Германия является штаб-квартирой фетхуллахистов в Европе. Отсюда осуществляется управление компаниями, членами организации, медиаструктурами. Здесь члены ФЕТО, принимавшие участие в попытке государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, пользуются защитой.

Бельгия, Дания, Нидерланды. Предоставляют политическое убежище террористам РПК, ФЕТО и РНОПФ.

В Греции у них лагеря

Греция. Это фактически проходные ворота для террористов РПК, ФЕТО и РНОПФ. Наряду с этим на территории Греции созданы лагеря для террористов. Более того, приказы о некоторых террористических актах, имевших место в Турции, были даны руководителями организации, находящимися в этой стране.

Франция. Это одна из стран, укрывающих наибольшее количество террористов РПК, среди всех европейских государств.

Великобритания. Прежде всего известна своим покровительством фетхуллахистам. Кроме того, члены РПК также свободно занимаются пропагандой в этой стране.

Австрия. Это еще одно надежное убежище для членов РПК и ФЕТО.

Поддерживающие терроризм Швеция и Финляндия

В Швеции РПК занимается нелегальным сбором денег, проводит мероприятия от имени организации, получает значительный доход за счет воровства, контрабанды оружия, наркоторговли, рэкета.

Действующий в Швеции Шведский демократический курдский общественный центр (NCDK) под эгидой "Конференции курдского демократического общества – Европа" (KCDK-E) имеет офисы во многих европейских городах. Базирующаяся в Германии организация "Heyva Sor a Kurdistan" (Курдский Красный полумесяц), использующая в Швеции название "Kurdiska Röde Halvmanen", а также Федерация исламского общества Курдистана (CIK) входят в число ведущих организаций, применяющих такие методы получения дохода, как пожертвования и взносы. РПК / Партия "Демократический союз" (PYD) / Отряды народной самообороны (YPG) также имеют офис в Стокгольме. В прессе находила отражение информация о том, что шведские министры контактировали с членами РПК / YPG и оказывали им финансовую помощь.

Нужно правильно объяснить причину вето

Террористическая организация РПК имеет значительное количество симпатизирующих и в Финляндии. Протестные акции в стране организуются главным образом Обществом курдов Финляндии (Suomen Kurdien Kulturikeskus), состоящим преимущественно из выходцев из Ирака и Сирии, или Союзом курдских ассоциаций. Участники этих акций несут плакаты с изображением лидера РПК Оджалана (Öcalan) и знамена РПК / YPG / PYD. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) 30 января 2020 года принял в Хельсинки так называемого уполномоченного по международным связям террористической организации PYD / YPG Абдулкерима Омера (Abdulkerim Ömer), и финское внешнеполитическое ведомство опубликовало фотографии со встречи на своем официальном аккаунте в твиттере. Финская государственная телерадиокомпания "YLE" потратила семь миллионов евро на создание сериала "Посредник" (Arabulucu), в котором одобряются взгляды террористической организации РПК / PYD / YPG и рассказывается о создании курдского государства, включающего часть территории Турции. Проект также был поддержан институтами ЕС.

Причина, по которой нужно было резюмировать все эти факты, состоит в том, что, даже если Турция наложит вето на членство Швеции и Финляндии в НАТО, поддержка террористов РПК, ФЕТО и РНОПФ со стороны стран – членов Североатлантического альянса не исчезнет. Поэтому, на мой взгляд, необходимо объяснить причины наложения вето с точки зрения мира во всем мире.