Войти
ИноСМИ

Вот почему Турция не пускает Швецию и Финляндию в НАТО на самом деле

607
0
0
Турецкий военнослужащий держит трубу с турецким флагом
Турецкий военнослужащий держит трубу с турецким флагом.
Источник изображения: © AP Photo / Emrah Gurel

Глобальная роль, которая отводится Турции

Турции нужно заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, чтобы прекратить споры о вероятности третьей мировой, пишет газета "Хюрриет". По мнению автора статьи, Западу во главе с США нельзя позволить спровоцировать Россию на глобальный конфликт, поэтому именно стремление к "миру во всем мире" должно стать ключевой причиной вето для Анкары.

С началом российско-украинского конфликта вероятность "третьей мировой войны" является одним из самых обсуждаемых вопросов прежде всего в западных средствах массовой информации. Решение Швеции и Финляндии подать заявки на членство в НАТО повысило эту вероятность еще больше.

Отношение России к решению Украины стать членом НАТО налицо. Результат — раздираемая конфликтом страна, миллионы людей, покинувших свои дома, гибель тысяч человек.

План США по расширению гегемонии

А за всем этим стоит цель США по расширению своей глобальной гегемонии. При этом Великобритания является их крупнейшим последователем.

Они заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, прежде всего Германии, хотя и с трудом. Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув ее в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса.

Комментарии о третьей мировой

Смысл с точки зрения России ясен: Москва говорит, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс будет иметь военные последствия. Эти события, как следствие, подталкивают экспертов к комментариям о "третьей мировой войне". Какая страна может сказать "стоп" этому опасному ходу событий? Конечно, Турция.

Если Турция скажет "нет" членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии.

Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана.

Таким образом, Турция, которая обладает влиянием "региональной державы", имея преимущество в виде географического положения и проводя сбалансированную внешнюю политику, может сыграть роль "глобального игрока", способного нивелировать риск третьей мировой войны и положить конец спорам на эту тему.

Члены НАТО, поддерживающие терроризм

Свое возражение против членства Швеции и Финляндии в НАТО Турция обосновывает главным образом тезисом о том, что эти страны поддерживают террористические организации, прежде всего Рабочую партию Курдистана (РПК) и Террористическую организацию фетхуллахистов (ФЕТО). Турция права в этом отношении, однако, страны, оказывающие поддержку террористическим организациям, не ограничиваются Швецией и Финляндией.

Более того, государства, называющиеся "союзниками по НАТО", оказывают наибольшее содействие террористическим организациям, которые враждебно настроены по отношению к Турции.

Соединенные Штаты Америки. Зная, что поддерживаемые ими в Сирии "Сирийские демократические силы" (СДС) являются крылом террористической организации РПК в САР, США помогают им деньгами, оружием и обучают их.

Пособники террористов в Европе

Германия. Оказывает финансовую поддержку и предоставляет убежище террористам РПК, ФЕТО, Революционной народной освободительной партии-фронта (РНОПФ). РПК в этой стране занимается рэкетом, вербует террористов, торгует людьми и наркотиками на миллиарды евро. Германия является штаб-квартирой фетхуллахистов в Европе. Отсюда осуществляется управление компаниями, членами организации, медиаструктурами. Здесь члены ФЕТО, принимавшие участие в попытке государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, пользуются защитой.

Бельгия, Дания, Нидерланды. Предоставляют политическое убежище террористам РПК, ФЕТО и РНОПФ.

В Греции у них лагеря

Греция. Это фактически проходные ворота для террористов РПК, ФЕТО и РНОПФ. Наряду с этим на территории Греции созданы лагеря для террористов. Более того, приказы о некоторых террористических актах, имевших место в Турции, были даны руководителями организации, находящимися в этой стране.

Франция. Это одна из стран, укрывающих наибольшее количество террористов РПК, среди всех европейских государств.

Великобритания. Прежде всего известна своим покровительством фетхуллахистам. Кроме того, члены РПК также свободно занимаются пропагандой в этой стране.

Австрия. Это еще одно надежное убежище для членов РПК и ФЕТО.

Поддерживающие терроризм Швеция и Финляндия

В Швеции РПК занимается нелегальным сбором денег, проводит мероприятия от имени организации, получает значительный доход за счет воровства, контрабанды оружия, наркоторговли, рэкета.

Действующий в Швеции Шведский демократический курдский общественный центр (NCDK) под эгидой "Конференции курдского демократического общества – Европа" (KCDK-E) имеет офисы во многих европейских городах. Базирующаяся в Германии организация "Heyva Sor a Kurdistan" (Курдский Красный полумесяц), использующая в Швеции название "Kurdiska Röde Halvmanen", а также Федерация исламского общества Курдистана (CIK) входят в число ведущих организаций, применяющих такие методы получения дохода, как пожертвования и взносы. РПК / Партия "Демократический союз" (PYD) / Отряды народной самообороны (YPG) также имеют офис в Стокгольме. В прессе находила отражение информация о том, что шведские министры контактировали с членами РПК / YPG и оказывали им финансовую помощь.

Нужно правильно объяснить причину вето

Террористическая организация РПК имеет значительное количество симпатизирующих и в Финляндии. Протестные акции в стране организуются главным образом Обществом курдов Финляндии (Suomen Kurdien Kulturikeskus), состоящим преимущественно из выходцев из Ирака и Сирии, или Союзом курдских ассоциаций. Участники этих акций несут плакаты с изображением лидера РПК Оджалана (Öcalan) и знамена РПК / YPG / PYD. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) 30 января 2020 года принял в Хельсинки так называемого уполномоченного по международным связям террористической организации PYD / YPG Абдулкерима Омера (Abdulkerim Ömer), и финское внешнеполитическое ведомство опубликовало фотографии со встречи на своем официальном аккаунте в твиттере. Финская государственная телерадиокомпания "YLE" потратила семь миллионов евро на создание сериала "Посредник" (Arabulucu), в котором одобряются взгляды террористической организации РПК / PYD / YPG и рассказывается о создании курдского государства, включающего часть территории Турции. Проект также был поддержан институтами ЕС.

Причина, по которой нужно было резюмировать все эти факты, состоит в том, что, даже если Турция наложит вето на членство Швеции и Финляндии в НАТО, поддержка террористов РПК, ФЕТО и РНОПФ со стороны стран – членов Североатлантического альянса не исчезнет. Поэтому, на мой взгляд, необходимо объяснить причины наложения вето с точки зрения мира во всем мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Греция
Дания
Ирак
Нидерланды
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
Похожие новости
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
12.09.2017
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
16.11.2011
США выдавливают Россию и Китай с рынка вооружений стран Ближнего Востока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 16:42
  • 26461
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.05 16:33
  • 54
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 20.05 15:50
  • 7
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 20.05 14:52
  • 5
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 20.05 14:52
  • 1
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
  • 20.05 14:18
  • 12
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 20.05 13:57
  • 11
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 20.05 13:56
  • 33
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 20.05 12:10
  • 3
В США рассказали о «серьезной проблеме» российских Ка-52
  • 19.05 21:34
  • 8
Борисов рассказал об использовании ВС РФ лазерного оружия в спецоперации
  • 19.05 13:45
  • 2
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 19.05 13:25
  • 2
В кабмине сообщили о поставке в ВС РФ оружия на новых физических принципах
  • 19.05 13:16
  • 79
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.05 12:51
  • 2
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2У» и «Тор М-3» в ходе спецоперации
  • 19.05 10:50
  • 4
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31