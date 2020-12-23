В НАСА не ответили на запрос Рогозина о сотрудничестве по МКС на фоне санкций

Введенные США санкции в отношении Ракетно-космического центра «Прогресс» и головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш могут воспрепятствовать дальнейшему сотрудничеству Москвы и Вашингтона по программе МКС, указал 22 декабря гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в своем письме в адрес главы администрации американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джима Брайденстайна.

Как сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли, запрос НАСА оставило без ответа.

«Возможное применение санкций со стороны США в отношении указанных российских предприятий ставит под угрозу дальнейшую реализацию программы Международной космической станции», — говорится в тексте письма Рогозина.

Ранее в этот же день гендиректор «Роскосмоса» указал на то, что нововведенные санкции негативно отразятся на сотрудничестве Москвы и Вашингтона в космической сфере.

«Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС», — сказал он.

В этой связи Рогозин призвал правительство США отменить введенные санкции в отношении предприятий российской госкорпорации.

«Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это «недоразумение», — добавил глава «Роскосмоса».

Накануне минторг США ввел санкции против 58 китайских и 45 российских организаций, однако названия некоторых из них в списке повторяются, что сужает его до 41 компании РФ. Помимо «Роскосмоса», под ограничения со стороны России попали Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех», РКЦ «Прогресс», Минобороны РФ и Служба внешней разведки.

Кроме того, в санкционном списке минторга США оказались девять российских предприятий авиационной промышленности. Среди попавших под ограничения организаций КНР — Китайское газотурбинное предприятие AECC, Hafei Aviation Industry, Пекинский авиационный институт AECC.