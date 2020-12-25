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Известия.ru

В NASA ответили на слова Рогозина о санкциях США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kalousek Rostislav/CTK

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) принимает во внимание рекомендации американских властей по экспортному контролю, но заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с Россией.

Таким образом в NASA прокомментировали возмущение генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по поводу введения министерством торговли США ограничительных мер в отношении ЦНИИмаш и центра «Прогресс».

«NASA поддерживает все американские усилия, призванные гарантировать, что технологии США не перенаправляются [в другие страны] для несанкционированного применения в военных целях», — заявили в пресс-службе ТАСС.

В то же время в космическом ведомстве указали на важность международного гражданского сотрудничества в космической сфере.

«NASA вместе с министерством торговли [США] продолжит поддерживать [международное] гражданское космическое сотрудничество. Особенно ту деятельность, которая связана с обеспечением работы Международной космической станции (МКС) в сотрудничестве с Россией, Канадой, Европой и Японией», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве при этом отказались дать ответы на вопрос о том, выступит ли NASA в процессе межведомственных консультаций в Вашингтоне за отмену санкций в отношении ЦНИИмаш и центра «Прогресс» (предприятий «Роскосмоса»).

22 декабря минторг США представил санкционный список, в который попали 45 российских и 58 китайских организаций. В частности, под ограничения со стороны России попали «Рособоронэкспорт», госкорпорация «Ростех», РКЦ «Прогресс», ЦНИИмаш, Минобороны РФ и Служба внешней разведки. При этом некоторые из российских организаций в списке повторяются.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин увидел причину санкций США в отношении производителя ракет-носителей «Союз» в появлении у американцев собственных средств доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Он указал на то, что нововведенные санкции негативно отразятся на сотрудничестве Москвы и Вашингтона в космической сфере, и призвал правительство США отменить введенные ограничения.

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Рогозин Дмитрий
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