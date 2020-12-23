Рогозин объяснил санкции США против «Роскосмоса» заработавшим «батутом»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин увидел причину санкций США в отношении производителя ракет-носителей «Союз» в появлении у американцев собственных средств доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Об этом глава госкорпорации заявил во вторник, 22 декабря.

Он обратил внимание на то, что под действие санкций попал самарский РКЦ «Прогресс», где производят ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых корабль «Союз МС» девять лет доставлял американских астронавтов на МКС. С 2020 года для этих целей США стали использовать корабли Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

«Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал», и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» — цитирует Рогозина «РИА Новости».

Гендиректор «Роскосмоса» указал на то, что нововведенные санкции негативно отразятся на сотрудничестве Москвы и Вашингтона в космической сфере.

«Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС», — сказал он.

В этой связи Рогозин призвал правительство США отменить введенные санкции в отношении предприятий российской госкорпорации.

«Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это «недоразумение», — добавил глава «Роскосмоса».

Ранее в этот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает деструктивными и подрывающими взаимодействие ограничения, введенные министерством торговли США в отношении нескольких десятков российских компаний.

Накануне минторг США ввел санкции против 58 китайских и 45 российских организаций, однако названия некоторых повторяются, что сужает список до 41 компании РФ. Помимо «Роскосмоса», под ограничения со стороны России попали Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех», РКЦ «Прогресс», Минобороны РФ и Служба внешней разведки.

Кроме того, в санкционном списке минторга США оказались девять российских предприятий авиационной промышленности. Среди попавших под ограничения организаций КНР — Китайское газотурбинное предприятие AECC, Hafei Aviation Industry, Пекинский авиационный институт AECC.