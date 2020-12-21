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Интерфакс-АВН

Глава МИД Эстонии призвал страны Балтии и Северной Европы усилить оборонное сотрудничество и поддержку граждан Белоруссии

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Военнослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в Эстонии
Военнослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Степанов

Таллин. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) призвал страны Балтии и Северной Европы усилить трансатлантическое оборонное сотрудничество и активнее поддерживать гражданское общество Белоруссии.

"Трансатлантический диалог должен быть амбициозным. Нашим приоритетом должное стать прежде всего оборонное сотрудничество", - заявил Рейнсалу, подводя на видео-встрече глав МИД восьми стран Северной Европы и Балтии итоги деятельности Эстонии как координатора в 2020 году формата сотрудничества NB8.

Рейнсалу также отметил, что "ситуация в Белоруссии была одной из главных тем повестки как в сотрудничества стран Северной Европы и Балтии, так и Европейского союза в более широком плане". "Мы должны совместно продолжить усилия во имя свободы народа Белоруссии", - сказал он.

"Санкционная политика ЕС была сигналом для общества Белоруссии, что мы ждем изменений. Гражданское общество Белоруссии нуждается в нашей поддержке", - заявил он.

Главы МИД обсудили также ситуацию с коронавирусом, будущие отношения с Великобританией в связи с Brexit, вопросы прав человека и важные региональные темы, сообщил МИД Эстонии.

Приоритетом Эстонии в период координации деятельности NB8 были региональная безопасность, в том числе восточное партнерство, трансатлантические отношения, кибер-сотрудничество, региональные энергетические и транспортные проекты, изменение климата и вопросы охраны окружающей среды, взаимодействия в области культуры и здравоохранения, сказал Рейнсалу.

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Евросоюз
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