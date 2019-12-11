В Риге решали, как остаться в живых

Прибалтике угрожают изменения климата, Белорусская АЭС и Россия

Основными темами прошедшего 29 ноября в Риге заседания Балтийской ассамблеи, совещательного органа парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, стали взаимоотношения с Россией и строительство Белорусской АЭС. Вместе с тем обсуждались и вполне житейские вопросы, к примеру сотрудничество в здравоохранении, развитие транспорта и энергетического рынка.

При традиционной для прибалтов позиции "добиться своего" сделанные в латвийской столице политические заявления все же представляют некоторый интерес. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, в частности, ожидаемо высказался относительно Белорусской АЭС. Дескать, Островецкая атомная электростанция становится проблемой всего региона. "Мы продолжим предавать гласности все проблемы ядерной безопасности и охраны окружающей среды, требуя ответственности перед международным сообществом, и будем стремиться сформировать единую позицию Европейского союза по данным вопросам".

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Глава МИДа Латвии Эдгарс Ринкевичс в свою очередь сделал акцент на укреплении безопасности. Он с удовлетворением отметил, что с целью "защитить себя" страны Прибалтики обеспечили присутствие союзников и проведение регулярных военных учений в регионе. Также в этом году в Адажи открыт штаб многонациональной дивизии НАТО "Север". "Мы удовлетворены замыслами США провести весной следующего года военные учения, предусматривающие крупнейшее за последние 25 лет размещение сил США в Европе в учебных целях", – отметил Ринкевичс. Он выразил удовлетворение созданием с 1 января 2020 года регионального газового рынка, подчеркнув, что он будет содействовать конкуренции и соответственно окажет положительное влияние на цену топлива и на народное хозяйство в целом.

Руководитель делегации Эстонии Ааду Муст, с 1 января 2020 года принимающий пост председателя БА, отметил, что кресло главы ассамблеи переходит к нему в сложное время. В мире наблюдаются новые реалии, которые проверяют на прочность отношения союзов.

Муст согласился с мнением коллег о том, что одним из основных вызовов современности стали изменения климата, но помимо этого есть и ряд других глобальных проблем. Весьма важным, по мнению эстонского парламентария, для взаимного сотрудничества государств в БА является то, что традиции и взаимное доверие позволили превратить ее в эффективный инструмент достижения общих целей. "Это сотрудничество стало плодом нашей общей истории, борьбы за восстановление независимости, скоординированных действий, мыслей и планов развития", – подчеркнул Муст.

"Эстония будет работать над тем, чтобы проблемы решить. В таком резко изменяющемся мире и геополитической обстановке только вместе мы сможем остаться в живых", – отметил эстонский политик.

Одной из наиболее значимых для балтийского пространства задач он назвал запуск железнодорожного сообщения Rail Baltic. Это проект строительства на территории Прибалтики железнодорожной колеи европейской ширины и финансируемый из бюджета ЕС подается как шанс для многих территорий Прибалтики обрести вторую жизнь. Не менее важна, по словам Муста, задача синхронизации энергосистем балтийских государств с материковой Европой, то есть отказ от генерирующих мощностей, построенных во времена СССР.

Конечно, не обошлось без традиционного поиска союзников, для региона это одна из стратегических задач.

"Наше богатство – это сотрудничество на разных уровнях", – сказал Муст, добавив также, что одним из приоритетов была и останется инициатива ЕС "Восточное партнерство".

Итоговым документом БА стала резолюция, в которой, в частности, подчеркивается требование к укреплению и расширению сотрудничества в оборонной сфере, чтобы суметь выстоять против сложных угроз, а также необходимость договориться об отказе от смены сезонного времени.

Напоминается, что в бюджете ЕС на предстоящий период необходимо обеспечить надлежащее финансирование политики кохезии и сельского хозяйства, а также таких энергетических и транспортных проектов, как Rail Baltica, синхронизация электросетей с Большой землей. Выражается возмущение решением Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить права делегации России.

Рекомендации охватывают вопросы контроля внешних границ, совместных военных закупок, более тесного сотрудничества в области здравоохранения, которое, в частности, должно выражаться в совместных закупках не только лекарств, но и других медицинских товаров. Кроме того, обозначен призыв определить возможности согласованных действий с целью уменьшения изменений климата.

Герман Напольский, корреспондент "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года