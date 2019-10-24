Танки США в Литве: Минск пригрозил Пентагону

Лукашенко ответит на размещение танкового батальона США в Литве

Минск ответит на размещение в Литве в 15 км от белорусской границы танкового батальона вооруженных сил США - соответствующее поручение дал президент Белоруссии Александр Лукашенко Совбезу и Минобороны. Вильнюс заявил, что переброска в Литву десятков танков Abrams нужна "для сдерживания России". Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что военная инфраструктура НАТО движется к границам РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и главе Министерства обороны разработать план действий в ответ на размещение в Литве в 15 км от белорусской границы танкового батальона вооруженных сил США.

Об этом рассказал государственный секретарь Совбеза Станислав Зась. Он напомнил, что место дислокации американских войск является один из крупнейших литовских полигонов - Пабраде. По его словам, Минск не собирается быть сторонним бездейственным наблюдателем в этой ситуации.

"Эти действия предпринимаются на фоне растущей напряженности в регионе и мире, что влияет и на состояние безопасности. Нам это не надо. Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение", - подчеркнул силовик.

Он добавил, что также озабоченность Минска вызывают масштабные учения НАТО Defender Europe с участием 18 стран, включая Польшу, Литву и Латвию, которые планируется провести весной 2020 года на территории 10 государств, в основном - Восточной Европы.

"Реакция президента на эти учения не какая-то особенная. Она ровная и адекватная. Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих из 18 стран - членов НАТО. И притом около половины этих военнослужащих - из США", - пояснил правоохранитель.

Накануне Соединенные Штаты начали развертывание своих войск в Литве в рамках беспрецедентной шестимесячной ротации - шага, предпринимаемого балтийскими странами Евросоюза и НАТО "для сдерживания России", передает France Press.

В Литву по железной дороге прибыло несколько десятков основных боевых танков Пентагона M1 Abrams и бронемашин Bradley. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что размещение около 500 американских военнослужащих доказывает, что военное присутствие США на восточном фланге НАТО "больше не является запретом".

"Прежде всего, это сообщение для Литвы и соседних государств НАТО о том, что союзники вместе с нами. И это также сигнал для России о том, что США "в деле", и это дополнительный элемент сдерживания", - сказал министр.

Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе, заявил, что развертывание американских войск было "проявлением приверженности США постоянному сдерживанию на восточном фланге НАТО".

"Никто, включая русских, не должен сомневаться в приверженности американцев Североатлантическому альянсу, несмотря на то, что я считаю ошибкой выход из Сирии", - сказал Ходжес.

На прошлой неделе стало известно, что Литва заменит советские вертолеты Ми-8 новыми американскими машинами UH-60M Black Hawk "Черный ястреб" - будет закуплено шесть новых вертолетов на сумму €300 млн.

В литовском минобороны подчеркнули, что новое соглашение с американской стороной хотят заключить в конце 2020 года, а "Черных ястребов" планируют получить до конца 2024 года.

Глава минобороны Литвы Раймундас Кароблис добавил, что часть средств на покупку может выделить само американское правительство.

В конце прошлого месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление по поводу отказа Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

"Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия - союзник России на все 100%", - подчеркнул российский министр.

По словам дипломата, Лукашенко убежден, что белорусские военные "защищают общие интересы и территорию". Глава российского МИДа отметил также, что обе страны имеют "программу совместных действий" на внешнеполитическом направлении.

"В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать", - подытожил глава российского внешнеполитического ведомства, отметив уникальность этого документа.

Чуть ранее эстонская журналистка Анна Пихл, изучающая статьи военного бюджета США, сообщила, что в Эстонии располагается секретное американское специальное подразделение, состоящее из бойцов, аналогичных тем, которые захватывали бывшего "террориста №1 в Мире" - Усаму бен Ладена.

Просматривая записи отдела общественного контроля Министерства обороны США, девушка обнаружила запись: американские партнеры выделят Эстонии $15,7 млн на создание специализированного учебного центра с разнообразными возможностями и оборудованием, в том числе сушилкой для парашютов. Также на объекте расположены тир, склад оружия и тренировочная площадка.

"Объект обеспечивает необходимые возможности для планирования операций, для хранения и поддержания оружия и оборудования в безопасных условиях, а также для проведения обучения", - говорится в документе правительства США.

В итоге журналистка вышла американских военных, которые смогли рассказать ей немного деталей про секретную базу, но не указали ее точное местоположение.

"Мы были здесь постоянно с 2014 года, и наша деятельность требует постоянного расширения существующих объектов", - сказал Кевин Стрингер, полковник армии США, старший офицер спецназа.

Полностью база должна быть достроена в следующем году, при этом эстонские СМИ указывают, что причиной военного усиления США в Эстонии стало вхождение Крыма в состав России.

Эстония намерена укреплять оборонное сотрудничество с США, заявлял в прошлом месяце министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

"США оказывали наибольшую помощь в обеспечении нашей безопасности, и Эстония хочет, чтобы оборонное сотрудничество в будущем крепло", - отметил Рейнсалу, встретившись с сенатором США Рональдом Уайденом.

Двумя неделями ранее Департамент сухопутных войск США подал заявку на подряд для развертывания крупного военного контингента на территории стран Европы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте госзакупок США.

Ведомство намерено заключить контракт, чтобы обеспечить маневры американских сухопутных войск в Европе (United States Army Europe, USAREUR) и ускорить перемещение военного контингента. Отдельная задача - обеспечение логистики во время основных учений.

В географических координатах места исполнения тендера обозначена обширная европейская территория от Великобритании до Прибалтики.

Для погрузки и разгрузки военного оборудования и бронетехники Пентагон собирается законтрактовать целую линейку подъемных кранов: от обычных строительных 30-тонников до способных поднять 300 тонн.

Возить технику по европейским дорогам предполагается на коммерческих тягачах с трейлерами грузоподъемностью 2,4-80 тонн каждый.

В июне нынешнего года президент России Владимир Путин в интервью изданию Financial Times накануне саммита G20 в Осаке обратил внимание на то, что военная инфраструктура Североатлантического альянса движется к границам России, тогда как РФ не приближает свою технику к натовским рубежам, передает НСН.

По его словам, военный блок увеличивает количество техники и личного состава вблизи российских границ, передает ФАН.

Рафаэль Фахрутдинов