Минобороны заключило контракт на поставку шести корветов для Тихоокеанского флота, способных нести "Цирконы"

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Тихоокеанский флот до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", сообщили в департаменте информации Минобороны РФ во вторник.

"В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2021 министерство обороны Российской Федерации заключило контракт на поставку серийной партии корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО "Амурский судостроительный завод", - сообщили в департаменте.

Согласно контракту, Тихоокеанский флот с 2024 по 2028 года получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.

"Это - современные корабли, оснащенные новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом "Редут", современным противокорабельным комплексом "Уран", противолодочным комплексом "Пакет-НК" и универсальными пусковыми установками, способными нести перспективные ракеты "Циркон", - отмечается в сообщении.

В сообщении не называется сумма контракта, но ранее сообщалось, что стоимость изготовления головного корабля проекта 20385 - корвета "Гремящий" составляет 22,6 млрд рублей.

Корветы проекта 20380 предназначены для поиска и уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, обороны военно-морских баз.

Корветы проекта 20385 - усовершенствованный вариант проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс "Калибр" (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет "Уран". С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса "Редут". Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом "Пакет". На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

10 декабря Минобороны сообщило об успешных испытаниях ракеты "Циркон" в Белом море.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Президент РФ 2 декабря 2019 года заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

В декабре прошлого года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

В марте этого года командующий Северный флотом Александр Моисеев сказал, что в ближайшее время к испытаниям гиперзвукового оружия планируют приступить подводные лодки СФ.

Успешные испытания "Циркона" свидетельствуют, что ракету в скором времени могут принять на вооружение, сообщил в октябре "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

По его словам, ни у одного флота мира пока нет такого гиперзвукового оружия, а также средств защиты.