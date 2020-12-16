Корветы с "Цирконами": Тихоокеанский флот получит новое вооружение

Тихоокеанский флот получит шесть корветов с «Цирконами» до 2028 года

Тихоокеанскому флоту до 2028 года поставят шесть корветов проектов 20380 и 20385 в соответствии с контрактом Минобороны России и Амурского судостроительного завода. Речь идет о судах, которые могут использовать гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Минобороны России заключило с Амурским судостроительным заводом контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Согласно условиям контракта, Тихоокеанский флот должен получить в период с 2024 по 2028 года два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.

Наличие в составе ВМФ корветов этих проектов, как утверждают в министерстве, сделает более эффективными обнаружение и уничтожение субмарин, надводных кораблей, судов противника, а также защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

По ряду технических характеристик и составу вооружения строящиеся корветы на сегодняшний день не имеют аналогов в мире. К тому же они обладают большим модернизационным потенциалом. Речь идет о современных кораблях, оснащенных новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Редут», современным противокорабельным комплексом «Уран», предназначенным для судов проекта 20380, противолодочным комплексом "Пакет-НК", а также универсальным корабельным стрельбовым комплексом для проекта 20385 под крылатые ракеты «Калибр-НК». В перспективе этот комплекс также сможет использовать гиперзвуковые ракеты «Циркон».

3М22 «Циркон» - это российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, которую разработали в «НПО «Машиностроения». Входит в состав комплекса 3К22 «Циркон». В Североатлантическом альянсе это изделие имеет кодовое обозначение SS-N-33. Согласно существующим на сегодняшний день планам, эта ракета может заменить тяжелую противокорабельную П-700 «Гранит».

Новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость примерно в девять Махов. Дальность ее полета может превышать 1 тыс. км. Ракета пролетает на маршевом участке на высоте 30-40 км при относительно небольшом сопротивлении воздуха. Такая высота полета дает возможность существенно увеличить дальность и скорость.

По сведениям из разных источников, дальность стрельбы «Циркона» составляет 400-1000 км, длина изделия - 8-10 м, а боевая часть весит примерно 300-400 кг.

О намерении оборонного ведомства заключить с Амурским судостроительным заводом (АСЗ) контракт на производство шести корветов в августе этого года сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он уточнил, что эти суда должны быть построены за восемь лет. При этом глава ведомства не уточнил, корабли какого именно проекта будут построены, но АСЗ до этого строил только корветы проекта 20380.

Крупные контракты на строительство военной техники для российских Вооруженных сил обычно заключают на форуме «Армия», но в этом году на "Армии-2020", проходившей с 23 по 29 августа, корветы законтрактованы не были.

На данный момент в РФ строятся корветы проекта 20380 и его новых модификаций - 20385 и 20386. Из проекта 20380 в строю уже находятся шесть кораблей, в том числе, два - на Тихоокеанском флоте. В текущем году запланировано получение им корвета "Алдар Цыденжапов", а в 2021 году - «Резкий".

На этот год также запланирована передача Тихоокеанскому флоту корвета проекта 20385 «Гремящий».

Он отличается от базового проекта возможностью использовать крылатые ракеты "Калибр". Еще несколько корветов проекта 20380 проходят службу на Балтийском и Черноморском флотах.

В конце октября прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что строящийся корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Глава государства посетил Прибалтийский судостроительный завод и поднялся на борт строящегося корабля. Он осмотрел помещения, а также ознакомился с системами вооружения и оборудования.

Корвет «Гремящий» проекта 20385 разработало Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Многоцелевые корветы данного проекта служат для обнаружения и ликвидации подлодок и надводных кораблей противника, обеспечивают высадку десанта, охраняют прибрежную зону, а также сопровождают другие корабли.

Лидия Мисник