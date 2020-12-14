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Российская газета

Завершились государственные испытания корвета "Гремящий"

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил государственные испытания, в конце декабря его планируется передать Военно-морскому флоту. Нести службу он будет на Тихом океане.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ официально сообщил об успешном завершении полного цикла госиспытаний одного из самых перспективных кораблей ВМФ.

Корабль ошвартуется у причала завода "Северная верфь", где он и был построен. Затем экипаж и сдаточная команда предприятия приступят к подготовке корвета к приему в состав Военно-морского флота и подъему на нем Андреевского флага. Церемония приема запланирована на 25 декабря.

"Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тысяч морских миль, экипаж - 99 человек.

Корветы проектов 20380 и 20385 предназначены для борьбы с надводными кораблями и субмаринами противника в ближней морской зоне, а также для патрулирования и артиллерийской поддержки морского десанта. "Гремящий" станет первым кораблем Тихоокеанского флота, на вооружении которого стоят ракеты "Калибр". В перспективе на нем будут установлены гиперзвуковые "Цирконы".

"Наименование "Гремящий" дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир - капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин стал Героем Советского Союза", - поясняют в Минобороны РФ.

"Гремящий" отличается малой заметностью в оптическом, радиолокационном и акустическом диапазонах. Этого удалось добиться "за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки".

Возможности "Гремящего" по поиску и уничтожению подлодок значительно повышает вертолет Ка-27ПЛ, для которого на судне предусмотрены специальная площадка и ангар.

Корвет оснащен универсальным корабельным стрельбовым комплексом, который позволяет совершать пуски многофункциональных "Калибров", противокорабельных "Ониксов" и зенитных ракет.

От атак с воздуха "Гремящий" защищен зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", способным поражать авиацию и крылатые ракеты противника на дальности до 150 км. Помимо ракетного вооружения, в арсенал "Гремящего" входят 100-мм артиллерийская установка А-190-01, две шестиствольные 30-мм зенитные автоматические пушки АК-630М, а также торпедный комплекс "Пакет-НК", способный уничтожать подводные лодки и перехватывать пущенные по кораблю торпеды.

Важной особенностью "Гремящего" является боевая информационно-управляющая система нового поколения "Сигма". Она объединяет все бортовое вооружение, а также средства разведки и наблюдения.


Сергей Птичкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Гремящий
Ка-27ПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
20385
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
ТОФ
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