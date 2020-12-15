10 прорывных идей в энергетике как ответ на самые важные вопросы общества и экономики

Международная Ассоциация "Глобальная энергия" представила первый ежегодный доклад "10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет", соавторами которого стали ученые из разных стран мира. В докладе отражены основные положения исследований, направленных на борьбу с глобальным изменением климата, в том числе через развитие энергоэффективности и энергосбережения, а также технологий ВИЭ.

Глобальное изменение климата стало реальностью, и его темпы угрожают необратимыми последствиями для экосистем. По наиболее мрачным прогнозам экологов, всего через 50 лет до 3,5 миллиарда человек могут оказаться в зонах непригодных для жизни, если человечество не сократит выбросы СО2. Общая территория Земли, на которой среднегодовая температура превысит 29 градусов Цельсия (а это температурный режим пустыни Сахара), может увеличиться с 0,8% до 19% суши.

"С точки зрения экономической эффективности, представленным в докладе идеям ещё далеко до традиционной энергетики. Никуда не исчезнет и потребность в углеводородах в нефте- и газохиме, - отметил президент Ассоциации Сергей Брилев. - Но это - перспективные идеи для снижения выбросов СО2 и выстраивания сбалансированных энергосистем и интегрированных энергокомпаний".

По его словам, представленные в докладе идеи способны радикально изменить структуру мирового потребления энергии. Технологии на базе этих идей предусматривают рост энергоэффективности и энергосбережения, сокращение выбросов парниковых газов, а также развитие возобновляемых источников энергии.

Доклад затрагивает широкий спектр тем и направлений, включая:

Улавливание и хранение углерода (carbon capture and storage)

Технологии, позволяющие отделять выбросы СО2 от промышленных и энергетических источников, обеспечивать их долгосрочную изоляцию от атмосферы.

Умные сети (smart grid)

Технологии цифровой трансформации, позволяющие использовать массивы big data об энергопроизводстве и энергопотреблении для повышения эффективности и надёжности производства и распределения электроэнергии.

Водородная энергетика (hydrogen economy)

Технологии использования водорода как топлива для производства электроэнергии, для транспортных средств (включая технологии промышленного хранения и транспортировки на большие расстояния).

Малые модульные реакторы (small modular reactors)

Разработки атомной энергетики, позволяющие наладить выпуск реакторов малой и средней мощности (до 300 МВт), в т.ч. для замены электростанций на органическом топливе.

Преобразование электроэнергии в газ (power-to-gas, P2G)

Технологии, позволяющие использовать излишки электроэнергии для производства метана или сжиженного газа. P2G - перспективная технология сезонного хранения энергии, т.к. полученный газ легко преобразовать обратно в электроэнергию с помощью обычных газовых турбин.

Компактные и эффективные накопители энергии (supercapacitors)

Разработки устройств, способных аккумулировать электроэнергию в промышленных масштабах.

Рециклинг и преобразование отходов в энергию (waste-to-energy, W2E)

Технологии, позволяющие вырабатывать электро- и теплоэнергию в результате переработки твёрдых бытовых отходов, прошедших предварительную сортировку. W2E позволяет решать проблему в комплексе: с одной стороны - снизить объемы захоронения ТБО на полигонах; с другой - сократить объемы экологически вредной угольной энергетики.

Биотопливо (biofuel)

Технологии получения и применения экологически чистого биотоплива нового поколения из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов.

Искусственный фотосинтез (artificial photosynthesis)

Химические технологии, воспроизводящие природный процесс фотосинтеза. Исследования этой темы включают в себя проектирование и сборку устройств для непосредственного производства солнечного топлива, фотоэлектрохимию и ее применение в топливных элементах, производство биоводорода из солнечного света.

Среди соавторов первого доклада - известные ученые из России, Великобритании, Италии и Ирана.

Ассоциация "Глобальная энергия"

Неправительственная организация, созданная в 2002 году для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Членами Ассоциации являются ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и "Россети ФСК ЕЭС". Ассоциация помогает формировать энергетику будущего, поддерживая передовые научно-технические разработки и стимулируя международное энергетическое сотрудничество в интересах всего человечества. С 2003 года Ассоциация вручает ежегодно международную энергетическую премию "Глобальная энергия". За 17 лет лауреатами премии стали 42 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. В прошлом году премиальный фонд составил 39 млн рублей.