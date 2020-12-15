В 2020 году воинские части ЦВО пополнили около 140 ед. бронетанкового вооружения

ЦАМТО, 14 декабря. Около 140 ед. модернизированной бронетанковой техники поступило на вооружение воинских частей и учреждений Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В рамках программы боевой подготовки танкисты ЦВО успешно осваивают глубоко модернизированные Т-72Б3, мотострелки – новые бронетранспортеры БТР-82А, соединения специального назначения – бронированные транспортные средства "Тигр" и "Тайфун-К". На вооружение округа в этом году было принято около 140 ед. бронетанкового вооружения. В дальнейшем обновление парка боевых машин ЦВО будет продолжено", – цитирует генерал-полковника Александра Лапина пресс-служба Центрального военного округа.