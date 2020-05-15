Ставицкий: Робот поможет штурмовым подразделениям под огнем противника

Для нужд инженерных войск разрабатываются и создаются новейшие образцы техники, в том числе роботизированные комплексы. Техническое переоснащение соединений и воинских частей перспективными и современными образцами позволит почти на 30 процентов повысить эффективность работы военных инженеров. О новинках, поступающих в войска, "РГ" рассказал начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ Юрий Михайлович Ставицкий.

Юрий Михайлович, какие работы сейчас ведутся по созданию новых средств инженерного вооружения, внедрению робототехнических комплексов?

Юрий Ставицкий: Работы по созданию инженерного вооружения, которое отвечало бы самым современным требованиям, у нас ведется непрерывно. В частности сейчас идет разработка робототехнических комплексов для инженерных войск. Так, для нужд наших подразделений создается инженерный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ. Он предназначен для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности. Причем управляется этот комплекс дистанционно. Кроме того, идет работа по созданию инженерного многофункционального робототехнического комплекса ИМРТК-ШР. Этот комплекс создается для батальонов штурма и разграждения. ИМРТК-ШР необходим для того, чтобы помочь инженерным штурмовым подразделениям выполнять задачи под огнем противника в условиях городских и промышленных застроек. Организована совместная работа с предприятиями промышленности по разработке в инициативном порядке новых компонентов инженерной экипировки - пассивного экзоскелета и рюкзака сапера-штурмовика.

Какие еще новинки могут появиться в инженерных войсках?

Юрий Ставицкий: Для повышения мобильности войск сейчас создаются новые средства для преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных работ. Так, разработана и уже проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, которая создана на узлах и агрегатах танка Т-72Б3. Эта машина оснащена боевым модулем для поражения живой силы и легкобронированной техники противника. Эта новинка создается взамен инженерной машины разграждения ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2.

Кроме того, сейчас ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020. Его грузоподъемность увеличена до 60 тонн, что позволяет оперативно обеспечить переправу в том числе новейших танков Т-14 "Армата". МТУ-2020 должен заменить танковые мостоукладчики, которые сейчас стоят на снабжении войск.

Также мы разрабатываем тяжелый механизированный мост ТММ-7. В этой машине применены легкие композитные материалы, что позволило увеличить длину мостовой конструкции до 16 метров. Новая схема раскрытия моста, современное гидравлическое оборудование и повышение уровня автоматизации процесса сборки моста, сократит время оборудования мостовых переходов.

Для нужд Арктики и Крайнего Севера разрабатывается установка получения воды УПВС-5. Она будет использоваться для опреснения воды из снега и льда, а также очистки воды из поверхностных источников. Эта установка сможет производить не менее 5 кубометров воды в час.

Какие образцы нового вооружения и специальной техники поступили в инженерные войска в прошлом году и сколько планируется поставить в 2020 году?

Юрий Ставицкий: В прошлом году в войска поставлено более 133 тысяч комплектов инженерного имущества. В частности это инженерная техника - минные тралы ТМТ-К, бурильно-ударные машины БУМ-2, войсковые мобильные лесопильные комплексы, комплекты оперативного развертывания временных дорог КРВД, современный понтонный парк ПП-2005М, станции комплексной очистки воды СКО-10, электростанции, передвижные ремонтные комплексы, буксирно-моторные катера БМК-МО, экскаваторы, автомобильные краны различной грузоподъемности и многое другое. В 2020 году в рамках гособоронзаказа планируется поставка более 600 единиц инженерной техники.

Специалисты Международного противоминного центра, которые вот уже во второй раз направлялись в Лаос для помощи в разминировании территорий после американских бомбардировок, возвратились домой из пятимесячной командировки. Расскажите, пожалуйста, о специфике работы наших саперов в тех условиях.

Юрий Ставицкий: Для оказания содействия лаосской стороне в разминировании территории с октября 2019 года по март 2020 года в Лаосе выполняли задачу 33 военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ. Они очистили территорию площадью более ста тысяч квадратных метров в провинции Сиенгхуанг.

К территории разминирования примыкает знаменитая Долина кувшинов, включенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе разминирования обнаружено 836 взрывоопасных предметов. Большинство из них приходилось выкапывать из земли на глубине до двух метров.

Такая высокая плотность минирования этой территории объясняется тем, что американцы усиленно бомбили район в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах. Через эту территорию проходила знаменитая Тропа Хо Ши Мина, которая служила своеобразным коридором для переброски личного состава, вооружения и военной техники.

Помимо разминирования преподаватели центра провели занятия с лаосскими специалистами по изучению российских средств разминирования и защиты сапера, порядку выполнения задач по разминированию. Всего обучено 20 специалистов. После окончания обучения лаосским вооруженным силам на безвозмездной основе передана продукция военного назначения - средства инженерного вооружения.

Как давно наши саперы помогают Лаосу избавиться от американского "наследия"?

Юрий Ставицкий: Для специалистов противоминного центра это вторая командировка в Лаос, первая была с октября 2018 года по март 2019 года. Тогда было проверено 100 гектаров территории в провинции Боликхамсай. Большинство из 340 обнаруженных при разминировании в ходе первой командировки взрывоопасных предметов составляли кассетные суббоеприпасы, сброшенные американской авиацией. Также преподавателями центра было подготовлено 19 лаосских военнослужащих - специалистов по гуманитарному разминированию.

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Конечно, наши саперы не впервые помогают Лаосу в очистке территории. В конце 1979 года по просьбе лаосского правительства в страну прибыл специально сформированный в СССР саперный батальон.

В его задачу входило сплошное разминирование участков района Долины кувшинов. Работы велись в течение полугода. За это время советскими специалистами, несмотря на тяжелые климатические условия, было обезврежено более 200 тысяч взрывоопасных предметов, главным образом противопехотных мин нажимного действия. В годы войны они "рассеивались" с американских самолетов при помощи специальных кассет, чтобы блокировать действия повстанческих отрядов, базировавшихся в Долине кувшинов.

Параллельно с разминированием территории проводилось и обучение лаосских военнослужащих, что позволило в течение года подготовить группы саперов, способных самостоятельно выполнять работы.

И вот спустя 40 лет российские саперы вновь вернулись в провинцию Сиенгхуанг. Это связано с тем, что со временем земля выталкивает на поверхность неразорвавшиеся взрывоопасные предметы.

Если говорить в целом, что на сегодняшний день представляют собой инженерные войска? Какие задачи на них возложены?

Юрий Ставицкий: Инженерные войска Вооруженных Сил состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений инженерных войск видов, родов войск и войск не входящих в виды и рода войск Вооруженных Сил. Они предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества.

На инженерные войска возложено множество задач, наиболее объемными из которых являются фортификационное оборудование, устройство и содержание инженерных заграждений, разминирование, подготовка и содержание путей движения войск, оборудование и содержание переправ.

Уникальная разноплановость задач обусловила исключительную широту номенклатуры средств инженерного вооружения: в войсках, являющихся одними из самых разнородных и технически насыщенных, их насчитывается более восьмисот.

Ведется постоянная и планомерная работа по повышению тактико-технических характеристик образцов ВВСТ, успевших себя зарекомендовать. Создаются принципиально новые средства на основе прорывных, инновационных технологий.

Какие мероприятия боевой подготовки у военных инженеров прошли и какие запланированы?

Юрий Ставицкий: Основными мероприятиями боевой подготовки в 2020 году станут стратегические командно-штабные учения в Южном военном округе. В них примут участие силы и средства инженерных войск округа, а также воинские части центрального подчинения. Для контроля готовности этих маневров будут проведены специальные учения инженерных войск под моим руководством.

Если говорить о тех учениях, которые уже состоялись, то можно вспомнить, что с 10 марта по 15 апреля 2020 года на базе 33-го Центра боевой подготовки Западного военного округа (поселок Мулино, Нижегородская область) проведен совместный сбор инженерно-штурмовых подразделений. В нем приняли участие более 500 инженеров-штурмовиков, задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе установки разминирования УР-77, инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-82А, защищенные автомобили "Тайфун-К".

В ходе сборов военнослужащим инженерно-штурмовых подразделений было необходимо в кратчайшее время преодолеть участок местности с различными инженерными заграждениями, в том числе минно-взрывными, уничтожить блокпост и овладеть зданием двумя способами.

В ходе продвижения они подвергались огневому воздействию условного противника, который необходимо подавить. Кроме того в штурмуемом здании были установлены различные ловушки и оборудована сеть подземных коммуникаций, в которых воинам приходится действовать в темноте.

Выполнению задач инженерам-штурмовикам помогает современная боевая экипировка и специальное оснащение. Это новейший общевойсковой комплект разминирования ОВР-3Ш в который, помимо специальной боевой защитной экипировки, обеспечивающей высокий уровень защиты, входят специальный гидравлический инструмент, средства для вышибания дверей и штурмовая лестница, обеспечивающие возможность проникновения на наземные объекты и преодоление вертикальных преград.

С учетом коронавирусной обстановки традиционно, уже в седьмой раз, будут организованы всеармейские этапы конкурсов "Открытая вода", "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", в ходе которых определятся участники Армейских международных игр - 2020. Им предстоит продемонстрировать свои навыки и умения, полученные в ходе боевой учебы.

Александр Степанов