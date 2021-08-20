Член коллегии ВПК Осыко: наши оружейники умеют делать оружие на века

В России ведется формирование новой госпрограммы вооружения с горизонтом планирования до 2034 года. О том, как идет разработка новых образцов военной техники для сухопутных войск и какие планы по экспорту и перевооружению, рассказал в интервью ТАСС в преддверии Международного военно-технического форума "Армия-2021", который пройдет 22−28 августа в Подмосковье, член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

- Михаил Владимирович, расскажите о новой госпрограмме вооружений. Какая доля будет уделена сухопутным войскам? Вырастет она или снизится по сравнению с предыдущей госпрограммой?

- Качественный скачок в развитии системы вооруженной борьбы приводит к пересмотру взглядов на ее подготовку и ведение, в том числе сухопутными войсками. Необходимо сокращать типаж и номенклатуру однотипных образцов вооружения, интегрировать средства управления войсками и оружием в единую автоматизированную систему управления. В ближайшей перспективе будут разрабатываться не просто отдельные, пусть даже и очень эффективные образцы вооружения и техники, а готовые функциональные системы, включающие средства поражения, разведки целей, автоматизированного управления и многого другого. Особое внимание уделяется созданию наземных робототехнических комплексов военного назначения, что повысит эффективность боевых действий и снизит потери личного состава. Этому способствует широкое развитие цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта.

Говорить о доле, которая будет определена в новой государственной программе вооружений тому или иному роду войск, пока преждевременно. Работа над ней проходит по утвержденному графику. Общий объем финансирования госпрограммы будет определен исходя из макроэкономических показателей развития государства определенных Минэкономразвития России. Формирование программных мероприятий и объем финансирования - это вопрос следующего этапа разработки.

Приоритеты в развитии сухопутных войск я уже назвал: робототехнические комплексы, в том числе беспилотные системы, высокоточное и гиперзвуковое оружие, комплектная поставка вооружения и военной техники. Эти поставки будут направлены на обеспечение не отдельных частей, а в целом воинских соединений.

- Куда они поставляются в первую очередь?

- Сейчас высокоточное оружие в первую очередь поставляется в ракетные бригады. У всех на слуху "Искандер" (оперативно-тактический ракетный комплекс - прим. ТАСС). Осуществляются поставки противотанковых управляемых ракет и высокоточных боеприпасов для артиллерии. Большое внимание уделяется широкому применению беспилотных летательных систем, в том числе при организации перспективных систем разведки.

Кроме того, беспилотники используются для подсветки целей, обеспечивая высокоточную стрельбу артиллерии. Если раньше подсветка производилась военнослужащими с земли из лазерного прибора разведки, то теперь это легко сделать с беспилотного летательного аппарата. Самое главное, это позволяет сохранить жизни людей.

- Сейчас такие системы широко используются? Планируется ли активнее внедрять?

- Все зависит от того, насколько активно вооруженные силы ведут боевые действия. А у нас, как известно, оборонительная доктрина - мы ни на кого не нападаем. Поэтому не могу сказать, что мы широко их используем, но поставки в войска идут, и они будут наращиваться.

- Расскажите об оружии на новых физических принципах.

- К этому мир потихоньку движется. Пока это достаточно сложная вещь с точки зрения технической реализации. Это и системы на основе электромагнитного импульса, кинетическое оружие и другие системы. Думаю, мир к этому придет чуть позже. Но в любом случае такие исследования и у нас, и у наших вероятных противников или партнеров, как мы их называем, ведутся. Создаются прототипы.

К гиперзвуку тоже шли долго, а сейчас он уже абсолютно обычная вещь, которая используется в штатных ракетных комплексах, и в этом нет ничего удивительного. Думаю, через какое-то время и системы, которые мы сейчас даже представить себе не можем, станут реальностью. Например, тот же самый "Посейдон" (беспилотный подводный аппарат). Это же тоже было нечто далекое, а сейчас мы говорим об этом как о технически реализуемой идее.

- Какие перспективные образцы вооружений планируется создавать и поставлять в наши войска?

- Ряд образцов перспективного оружия - это глубокая модернизация штатных образцов. В первую очередь это касается танковой тематики. Созданные образцы Т-72Б3, Т-80БМ, Т-90М - это все модернизация старого парка, которая позволяет за достаточно небольшие средства доводить изделия до уровня современных.

Создание абсолютно нового образца - это и финансово емкая, и трудоемкая задача. Надо пройти достаточно длинный путь, чтобы проверить все инновационные решения. Постоянно возникают неожиданные моменты, которые конструктор и предположить не может.

У нас неплохо идет работа над созданием нового самоходного артиллерийского орудия "Коалиция". Вместе с тем продолжается и работа над конструктивом ее предшественника - самоходной гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ". Доработки ведутся по результатам ее эксплуатации в войсках и на учениях. Реальная эксплуатация до сих пор показывает те недостатки, которые, казалось бы, на начальном этапе считали достоинствами. В итоге находят необходимые компромиссы и варианты, и машина становится все более и более надежной и эффективной. И это оценка не только наших специалистов, но и зарубежных.

Из новых образцов нельзя не вспомнить о так называемой триаде - это современные комплексы реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", "Ураган-1М" и "Торнадо-С". Они встали на вооружение взамен старых комплексов "Град", "Ураган" и "Смерч". Сейчас в серии все три комплекса вместе с новым боекомплектом, в состав которого входят в том числе высокоточные реактивные снаряды.

У нас на вооружении современные противотанковые управляемые комплексы "Корнет". Есть большая линейка современных автомобилей на базе линейки "Тайфун", "Тайфун-К" завода "Ремдизель", "Тайфун-У" завода "Урал". Недавно появилась новая машина "Стрела" - облегченный вариант машины "Тигр" от Военно-промышленной компании, серийно поставляется модернизированный БТР - БТР-82АМ. Ну и всем известные "Армата", "Курганец", "Бумеранг", которые сейчас находятся на завершающей стадии испытаний.

- Когда завершатся государственные испытания танка "Армата"?

- "Армата" сейчас выходит на завершение государственных испытаний, а машины для опытно-войсковой эксплуатации появятся в войсках уже в этом году.

- Когда начнется серийное производство БМП и БТР на платформе "Бумеранг"?

- Это приблизительно такая же ситуация, что и с "Арматой". Начинаются государственные испытания машины. Опытно-промышленная партия появится в войсках в ближайшее время. Количество новых машин будет определено в новой программе вооружений. А сейчас прогнозировать какие-то цифры по тем или иным образцам просто некорректно.

- Планируется ли модернизация всего парка танков?

- Модернизация планируется настолько, насколько в этом будет потребность вооруженных сил. Ее определит Генеральный штаб ВС РФ. Допустим, потребность в доукомплектовании подразделений 1 тыс. танков, а общее их количество, которое можно модернизировать, в три раза больше. Мы не будем модернизировать весь парк, а только необходимую тысячу. Остальные - это потенциал для ВТС, экспорта. Зачем тратить деньги, если в штате больше танков не положено? Это процесс не совсем логичный.

- В какие сроки планируется завершить модернизацию?

- Жизнь-то не останавливается. У нас идет плановая убыль техники из состава вооруженных cил, из одной категории вооружение по результатам эксплуатации переходит в другую. Планы поставок новой и модернизированной техники уточняются с учетом результатов, которые были получены в рамках выполнения опытно-конструкторских работ по модернизации.

Очень серьезные успехи танкостроителей в том, что они отработали документацию на ремонт и модернизацию всех основных боевых машин, стоящих на вооружении. Они закрывают всю штатную потребность Вооруженных cил РФ, в том числе подразделений, дислоцированных в Арктическом регионе. Например, танк Т-80 больше используется в северных широтах. Ну а на новом поколении танков - "Армата" - будет отрабатываться и совершенствоваться тактика боевого применения, потому что это концептуально другая машина.

- О каких особенностях идет речь?

- Впервые у танка безлюдное боевое отделение - экипаж находится в передней части машины в защищенной бронекапсуле. У танка очень высокие характеристики по защищенности и подвижности, новый комплекс вооружения. Специально для этой машины разработан боекомплект с характеристиками, значительно превосходящими штатные танковые боеприпасы. Кроме того, это машина с большим модернизационным потенциалом. Она может быть использована как платформа, на которой можно размещать новые разрабатываемые комплексы вооружения.

- Есть ли у нее достаточно сильные иностранные конкуренты?

- Конечно, всем известны такие образцы, как "Абрамс" (США), "Леклерк" (Франция), "Леопард" (ФРГ), "Меркава" (Израиль), "Челленджер-2" (Англия). Есть теоретические оценки, а есть практические. Без примеров непосредственного участия машин в боестолкновениях об их превосходстве говорить уверенно было бы неправильно. Опыт участия других наших танков в региональных конфликтах говорит о том, что наши машины очень неплохо себя показывают в боевых условиях.

- Какие перспективы в целом у танков в будущем? Насколько они будут актуальны?

- Мы все надеемся, что ядерной войны никогда не будет. Мы в это верим. Думаю, в этих условиях танки по-прежнему будут одной из основных ударных сил сухопутных войск.

- Это для локальных конфликтов?

- Конечно. Наверно, масштабных битв типа Прохоровки во время Великой Отечественной войны уже не будет. Но в любом случае это серьезная боевая единица, без которой представить себе сейчас ударную группировку сухопутных сил невозможно.

- Какое оружие планируется поставлять на экспорт и в какие страны?

- У нас стабильный экспортный заказ. Все, что я перечислял из новинок, - хороший задел, чтобы заинтересовать партнеров. Я еще не упомянул о новых машинах - тяжелой огнеметной системе ТОС-2 и о машине дистанционного минирования "Земледелие", которые были показаны на юбилейном параде в 2020 году; не сказал о комплексах и средствах ПВО, в том числе ЗРС "Витязь", модернизированных комплексах "Бук-М3" и "Тор-М2У". Тренд на покупку всей линейки бронированных машин по-прежнему очень высок за рубежом.

В общем, есть что предложить зарубежному заказчику. У нас были ошибки. Нельзя не вспомнить, что мы теряли рынки из-за того, что во времена Советского Союза без оформления лицензионных договоров и патентов отдавали производство странам Варшавского договора, которые теперь торгуют оружием по своим собственным правилам, сбивая и наш экспортный потенциал. Но на ошибках учатся. Думаю, все правильные выводы сделаны, и мы сможем не только удерживать, но и увеличивать наш экспортный потенциал. По всей линейке образцов вооружения сухопутной составляющей у нас образцы не уступают зарубежным.

- Как мы относимся сейчас к организации производства в других странах?

- Организация производства нашего вооружения за рубежом, передача технологий - это хороший потенциал для развития военно-технического сотрудничества. Для примера, при желании заказчика организовать производство автомата АК-74 вполне возможно помочь коллегам построить такое предприятие у себя. Мы же не просто построили завод, и на этом у нас отношения закончились. Я думаю, много зависит от комплекса условий, которые предлагаются партнерами.

- Есть ли за последнее время примеры, когда бы другие страны заинтересовались какими-то конкретными нашими новинками?

- У зарубежных партнеров стабильный интерес к нашей технике, особенно к перспективным образцам. Это артиллерия и образцы БТВТ, реактивные системы залпового огня.

- Можно ли оценить портфель контрактов? Будет ли этот объем расти?

- В целом портфель экспортных заказов на протяжении последних лет находится на уровне $55 млрд. Россия уверенно сохраняет место среди лидеров рынка вооружений. По предварительным прогнозам, объем экспорта в 2021 году существенно не изменится. Мы в пандемию этот объем сохранили. Если бы не было продукта, можно было бы говорить о тренде с определенной долей сомнения, но продукт есть. Есть то, что можно предложить партнерам, хотя на процесс влияют и геополитическая обстановка, и санкции, но самое главное - есть конкурентно способный продукт.

У нас на юбилейном параде сколько новой техники проехало. У нее есть огромный модернизационных потенциал. Многие образцы могут быть использованы как платформа для создания новых комплексов вооружения. Например, "Бумеранг". Сейчас это БТР или БМП. Но его базовое шасси может быть использовано как платформа для разработки комплексов связи, разведки, так как шасси имеет очень хороший внутренний объемом для размещения необходимых аппаратных средств. Это же касается и других видов вооружения.

Например, из той же самой самоходной артиллерийской установки "Мста-СМ" или "Коалиция" на гусеничном шасси можно сделать колесный вариант. Это тоже будет достаточно интересно для заказчиков.

Главное, есть то, из чего можно создавать. А если наша гаубица делает четыре выстрела из четырех и стоит, условно, $100, а зарубежного производителя - один раз из четырех и стоит $50, как вы думаете, какую заказчик купит? Если реально воевать, мне кажется, точно купит первый вариант. В этом отношении наши оружейники никогда не подводили. Уж если наше оружие применяется, это мы гарантируем. Наши оружейники умеют делать оружие на века.

Один пример. Реактивная установка "Град" имеет индекс 9К51 и была принята на вооружение в 1963 году. В первый раз использовалась при конфликте на острове Даманский в 1968 году. После этого она встала на вооружение более чем в 70 странах и простояла на вооружении 51 год, ровно по цифре индекса. Комплекс "Торнадо-Г" встал на замену в 2014 году. Вот такая магия цифр.

- В марте сообщалось, что противопехотный 40-миллиметровый гранатомет "Балкан" успешно прошел государственные испытания. Когда начнутся поставки его в войска?

- "Балкан" - это все-таки новый 40-мм калибр. Новый калибр подразумевает изменение в войсках не только штатного парка самих гранатометных средств, но и накопление запаса боеприпасов нового калибра. Это серьезная и финансовоемкая задача. По крайней мере, накопить достаточный запас 40-мм гранат при имеющихся в наличии 30-мм можно только тогда, когда это будет реально приоритетной задачей. Я могу ответить на этот вопрос так: да, сейчас идут доработки, в ближайшее время образец будет принят на вооружение. При этом у него есть свои особенности. По огневой мощи он, конечно, превосходит штатные АГС-17и АГС-30, но значительно тяжелее, что делает его боевой расчет менее мобильным.

- В чем тогда был смысл его создания?

- У него мощные и эффективные боеприпасы. После всех доработок будет принято решение о его штатной принадлежности. Возможно, он будет использован для оснащения боевых отделений легкобронированной техники. Но в целом решать военным, конечно.

- То есть, по сути, он будет использоваться не для замены, а для выполнения специфических задач?

- На данном этапе да. Для носимого вооружения это в достаточной степени объективный подход, обусловленный в том числе историческими предпосылками. Во время Советского Союза были созданы огромные запасы стрелкового и гранатометного вооружения, боеприпасов к ним. В год промышленность производила десятки миллионов патронов и сотни тысяч единиц стрелкового оружия. При таких объемах производства изделия были технологичны в изготовлении и имели минимальную себестоимость. До сих пор вооруженные силы имеют значительный запас этих средств. Имея такие арсеналы, ставить задачу полной замены просто экономически бессмысленно.

- То есть массовой замены не будет, только по мере необходимости.

- Ну конечно. И это касается не только АГС "Балкан". Разработанные новые образцы, такие как автомат АК-12, пистолет Лебедева, по своим характеристикам, безусловно, значительно превосходят старые образцы. Сейчас они ставятся на производство, идет отработка технологий, проводятся мероприятия по снижению себестоимости.

Первые партии серийных изделий поставляются в подразделения, где служат наиболее профессиональные военнослужащие, в первую очередь подразделения специального назначения Минобороны России и других силовых структур. Это позволит в процессе эксплуатации выявить скрытые дефекты и недостатки и быстро их устранить. Ну а промышленность будет в состоянии при необходимости нарастить их выпуск до требуемого количества.

- Какие особенности обеспечения сухопутных войск в Арктическом регионе?

- Самая холодная точка у нас в Якутии. И там ниже 50 градусов почти всю зиму. А в Арктическом регионе температура ниже 50 градусов бывает очень редко и не чаще, чем девять дней в году. Особенности есть, но, по большому счету, ко всей нашей технике предъявляются технические требования по обеспечению работоспособности до минус 50 градусов. Она обязана там работать.

Другое дело, что для Арктического региона надо делать специальные вещи - снегоходы, вездеходы, двухзвенные тягачи. Например, почему там используются танки Т-80? Потому что в них турбинный двигатель, который на морозе заводится гораздо лучше, чем дизельный. Взамен колесных машин "Панцирь" разработаны гусеничные на базе двухзвенного тягача. Но, по большому счету, реально перевооружать подразделения боевой техникой не надо. А вот дополнять штат подразделений, дислоцированных в Арктическом регионе, специальной техникой просто необходимо.

В настоящее время ведется активная закупка автомобильной техники для использования в Арктической зоне, такие как снегоходы, с отапливаемой кабиной, автомобили семейства "Мустанг" на базе "Камаза" и семейства "Мотовоз-1" на базе "Урала" в климатическом исполнении.

Завершены работы по созданию семейства арктических технических служб тыла на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ.

Одновременно ведутся опытно-конструкторские работы по созданию 120-мм миномета на базе двухзвенного гусеничного транспортера, гусеничного легкобронированного снегоболотоходного транспортера ДТ-БТР и ремонтно-эвакуационной гусеничной двухзвенной машины РЭМ-ГД.

Стоит так же обратить внимание на опытно-конструкторские работы по созданию перспективной системы связи и пунктов управления в арктическом исполнении.

- Внедряется ли искусственный интеллект?

- По большому счету, сейчас искусственный интеллект - это компьютерная программа, которая за счет анализа имеющейся базы данных с высокой долей вероятности решает поставленную задачу. К примеру, в нее загрузили миллион картинок танка в разной фоноцелевой обстановке, и если ей приходит картинка, на которой есть неизвестный объект, она за счет того, что у нее есть миллион предыдущих картинок, точно скажет, танк это или не танк.

Конечно, искусственный интеллект в первую очередь применяется в робототехнике, решая задачи селекции и распознавания цели, помощи в вождении или пилотировании. При этом время реакции и принятия правильного решения значительно быстрее, чем смог бы отреагировать человек. Но думать сама машина пока не умеет.