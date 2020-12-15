Вспомогательные суда Тихоокеанского флота за год суммарно провели в море более 10 тыс. суток

ЦАМТО, 14 декабря. Вспомогательные суда Тихоокеанского флота по итогам 2020 года признаны одними из самых ходовых на ТОФ. Общая продолжительность их работы в море превысила 10 тыс. суток.

Суда вспомогательного флота в Приморье и на Камчатке в текущем году принимали участие в трех дальних походах, ледоколами "Садко" и "Иван Сусанин", совместно с судном "Росморпорта", отработана ледовая проводка отрядов кораблей через ледовые поля в районе пролива Лаперуза. Силы вспомогательного флота были задействованы в военно-морском учении "Океанский щит-2020" и двустороннем российско-индийском учении "Индра Нэви-2020".

Обеспечено проведение более 30 артиллерийской и 8 ракетных стрельб, выполнено более 3 тыс. буксировочных работ.

Только госпитальное судно "Иртыш", которое осуществляло медицинское обеспечение учений флота с группировкой сил в дальней морской зоне, провело в море почти 5 месяцев и прошло более 12 тыс. морских миль.

В интересах флота выставлено более 100 комплектов рейдового оборудования, проведено более 200 замеров физических полей, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).