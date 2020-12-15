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Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ сообщили о контроле воздушного пространства большинства стран Европы за счет радиолокационной разведки

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Загоризонтная радиолокационная станция
Загоризонтная радиолокационная станция.
Источник изображения: © Фото : ГК РТИ

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные при помощи средств радиолокационной разведки контролируют воздушное пространство большей части Европы и Ближнего Востока, в планах - усилить радиолокационный контроль в Арктике, сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВСК) РФ генерал-майор Андрей Кобан.

"Планы развития системы загоризонтной радиолокации в ближайшей перспективе предусматривают наращивание возможностей контроля воздушного пространства на южном и восточном стратегических воздушно-космических направлениях. Ведутся научные исследования возможностей загоризонтного обнаружения воздушных объектов в арктической зоне", - сообщил Кобан в статье, опубликованной в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он напомнил, что год назад в Мордовии заступила на боевое дежурство новая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер".

По словам Кобана, эта станция способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных, в том числе гиперзвуковых аппаратов на удалении более 1500 км от государственной границы и на различных высотах.

"Контейнер" предназначен для оповещения о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полётов авиации всех типов, заявил он.

"В настоящее время сформирован первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. Возможности станции позволяют контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, ряда стран ближневосточного региона, в том числе Сирии", - сказал генерал.

По его словам, аналогичные системы есть у США, Британии, Франции, Китая и Австралия. "Главным отличием нашей станции является её способность не только вести радиолокационную разведку, но и накапливать информацию, на основе которой вскрывать характер деятельности группировок авиации потенциального противника", - сообщил Кобан.

Он сообщил, что для наращивания боевых возможностей радиотехнических войск в объединениях ВКС формируются мобильные радиотехнические подразделения, каждое из которых способно вести радиолокационную разведку над территорией, сравнимой с Францией или Германией.

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