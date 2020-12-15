В ВКС России сообщили, что формируют мобильные подразделения радиотехнической разведки

Генерал-майор Андрей Кобан также заявил, что в России разработали новейший радиолокационный комплекс "Наблюдатель ФСР и КВП"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические войска (ВКС) России создают мобильные подразделения радиотехнических войск (РТВ), предназначенных для контроля наиболее угрожаемых направлений. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник РТВ ВКС генерал-майор Андрей Кобан.

"Для оперативного наращивания боевых возможностей РТВ на угрожаемых направлениях в объединениях ВКС формируются мобильные радиотехнические подразделения, каждое из которых способно вести радиолокационную разведку над территорией, сравнимой с Францией или Германией", - сказал он.

По словам генерала, продолжается работа по усилению контроля воздушного пространства в Арктической зоне и на востоке страны. "В этом регионе несут боевое дежурство подразделения РТВ, оснащенные современными комплексами средств автоматизации "Фундамент-М" и РЛС дежурного и боевого режима, такими как "Небо-М", "Подлет", "Каста-2-2", "Сопка" и другие", - сообщил Кобан.

Противодействие новым угрозам

Кобан также сообщил, что радиотехнические войска ВКС России учатся противодействовать новым типам угроз.

"Развитие средств воздушно-космического нападения требует адекватного противодействия. Поэтому в РТВ непрерывно ведется работа по совершенствованию тактических приемов ведения радиолокационной разведки, выдачи радиолокационной информации и маневра", - сказал он.

По словам генерала, в 2020 году с участием современных и перспективных систем вооружения РТВ проведен ряд военно-технических экспериментов, направленных на изучение возможностей по борьбе с оперативно-тактическими ракетами, беспилотными летательными аппаратами, неуправляемыми реактивными снарядами и другими средствами воздушно-космического нападения. "Во всех экспериментах системы вооружения РТВ показали высокую эффективность", - сообщил Кобан.

Система загоризонтной радиолокации

Кобан также заявил, что радиотехнические войска ВКС РФ сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки.

"В настоящее время сформирован первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. Возможности станции ["Контейнер"] позволяют контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, ряда стран Ближневосточного региона, в том числе Сирии", - сказал он.

Как отметил генерал, планы развития системы загоризонтной радиолокации в ближайшей перспективе предусматривают наращивание возможностей контроля воздушного пространства на южном и восточном стратегических воздушно-космических направлениях. "Ведутся научные исследования возможностей загоризонтного обнаружения воздушных объектов в Арктической зоне", - добавил Кобан.

По словам генерала, аналоги РЛС "Контейнер" состоят на вооружении армий иностранных государств, в частности США, Великобритании, Франции, Китая, и Австралии. "Главным отличием нашей станции является ее способность не только вести радиолокационную разведку, но и накапливать информацию, на основе которой вскрывать характер деятельности группировок авиации потенциального противника", - подытожил Кобан.

РЛС загоризонтного обнаружения "Контейнер" заступила на боевое дежурство с 1 декабря 2019 года. Она способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1 500 км от государственной границы и различных высотах. Станция предназначена для оповещения органов военного управления ВКС РФ о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полетов авиации всех типов.

Комплекс "Наблюдатель ФСР и КВП"

Кроме того, генерал-майор сообщил, что в России разработан новейший радиолокационный комплекс "Наблюдатель ФСР и КВП".

"Для наращивания возможностей по контролю использования воздушного пространства Российской Федерации созданы и уже применяются новейшие образцы радиолокационного вооружения, такие как комплекс "Наблюдатель ФСР и КВП", - сказал Кобан.

По словам генерала, новый комплекс предназначен для контроля использования воздушного пространства и обеспечения полетов воздушных судов и является первой в истории РТВ системой с автоматическими радиолокационными модулями, не требующими участия операторов. "Возможности каждого радиолокационного модуля позволяют в автоматическом режиме вести радиолокационную разведку в радиусе до 450 км. В состав радиолокационного комплекса может входить до 20 модулей, что позволяет в автоматическом режиме контролировать полеты авиации над территорией площадью до трехсот тысяч квадратных километров", - сообщил Кобан.

Также он отметил, что новый комплекс может применяться совместно с системой обработки информации "ВКАО-М", что позволяет существенно повысить уровень автоматизации контроля воздушного пространства РФ. "Такие комплексы уже развернуты в границах центрального промышленного района Российской Федерации, где интенсивность воздушного движения наиболее высокая", - подытожил он.

Противовоздушная оборона

Радиотехнические подразделения Воздушно-космических войск РФ обнаружили в этом году более 2 млн воздушных объектов, добавил Кобан.

"В 2020 году дежурными силами РТВ обнаружено и проведено более 2 млн воздушных объектов", - сказал он.

По его словам, в этом году полеты иностранных летательных аппаратов разведывательного назначения у границ РФ участились. "Выявлено более 1 тыс. фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ, что примерно на 40% больше, чем в 2019 году", - отметил генерал.

По словам Кобана, в мирное время все радиотехнические подразделения и командные пункты частей РТВ несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.