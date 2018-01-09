Что ждет российскую армию в 2018 году



Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Какие новые виды техники должны поступить в войска, какие задачи стоят перед Вооруженными силами и самые ожидаемые военные события — в материале ТАСС

В конце 2017 года произошло несколько знаменательных событий в жизни российской армии. Среди них — утверждение Государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018–2027 год, завершение военной операции в Сирии и вывод группировки войск. Эти и многие другие события в оборонной сфере, а также планы на 2018 год обсуждались на расширенной коллегии Минобороны 22 декабря.

2018 год обещает массу событий в жизни армии и флота. Из основных — продолжение борьбы с террористами в Сирийской Арабской Республике (при этом там сохраняется российское военное присутствие), проведение большого количества военных учений, Армейских международных игр (АрМИ), военно-технического форума "Армия-2018" и начало реализации ГПВ. По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, Россия будет в первую очередь развивать стратегические ядерные силы, чтобы ни у кого не появилось желания проверить страну "на прочность". Речь идет о ракетных комплексах, способных уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны.

В плане дальнейшего международного сотрудничества 2018-й ожидается также не менее интересным и насыщенным. Число контрактников, проходящих службу, к концу года должно достичь почти 500 тысяч человек.

"Мы не "бряцаем" оружием"

Оборонный бюджет 2018-го составит $46 млрд. "2,8% от ВВП или $46 млрд", — сказал Шойгу. Для сравнения: у Пентагона на следующий год — более $700 млрд, минобороны Великобритании — порядка $60 млрд, а бюджет оборонных ведомств Франции и Германии — по $40 млрд каждый.

Сегодня российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной. Но мы не "бряцаем" оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность

Сергей Шойгу

министр обороны РФ

Военный бюджет позволит повысить долю современного вооружения и техники в войсках до 61%, в том числе в стратегических ядерных силах ожидается 82%, в Сухопутных войсках — 46%, в Воздушно-космических силах (ВКС) — 74%, в Военно-морском флоте — 55%.

РС-24 "Ярс". Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

РС-24 "Ярс". Ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной МБР с разделяющейся головной частью. Разработан в 2000-х годах специалистами ОАО "Корпорация "Московский институт теплотехники" под руководством главного конструктора Юрия Соломонова на базе комплекса "Тополь-М".

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) оснастятся еще 11 пусковыми установками с ракетами "Ярс". Также планируется выполнить 12 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в частности, с целью подтверждения правильности принятых конструкторских решений по развитию перспективных разработок. На сегодняшний день в войсках на боевом дежурстве находятся около 200 пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов.

В Сухопутных войсках будет сформировано семь соединений и воинских частей. Планируется поставить более 3,5 тысяч единиц новых образцов вооружения.

Уже заключены контракты на поставку первых танков Т-14 на платформе "Армата" в войска для опытной эксплуатации. Сейчас предприятия оборонно-промышленного комплекса проводят отладку "Арматы", ее настройку и согласование всех узлов и агрегатов танка. Ожидается также поступление новейшей бронетанковой техники, по которой в 2017 году были заключены долгосрочные контракты с Минобороны.

В 2018 году продолжится поставка модернизированных Т-72Б3, самоходных артиллерийских установок 2C19M2 и другого вооружения, которое корпорация "Уралвагонзавод" традиционно поставляет в последние годы. Новыми станут контракты по поставкам БМПТ, Т-90М и Т-80

пресс-служба УВЗ

В 2018 году запланировано оснащение ракетными комплексами "Тор-М2" двух воинских формирований ПВО; подразделения ПВО, действующие в условиях Арктики и Крайнего Севера, должны получить ЗРК малой дальности "Тор-М2ДТ"; подразделения ПВО общевойсковых соединений — ПЗРК "Верба".

В боевой состав ВКС должны войти шесть модернизированных стратегических ракетоносцев — бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор". Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Новый полк армейской авиации в Смоленской области полностью будет укомплектован вертолетами Ка-52 "Аллигатор". Все пилоты вновь сформированного полка прошли переподготовку в 344-м центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке.

Шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступят на вооружение авиаполка, дислоцированного в Челябинской области, в первом квартале года. Это будет первая поставка таких самолетов в Центральный военный округ.

Боевая эскадрилья, вооруженная истребителями Су-30СМ, будет сформирована в Западном военном округе (ЗВО). Новые самолеты заменят по плану перевооружения МиГ-29СМТ. Также в ЗВО запланировано формирование еще одной боевой эскадрильи, вооруженной самолетами нового поколения.

Планируется, что будет введен в эксплуатацию для ВКС новейший истребитель поколения "4++" МиГ-35. Минобороны России также рассчитывает подписать контракт на поставку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 (ранее известный как Т-50, ПАК ФА). Войска должны будут получить эти самолеты в 2019 году.

Заключены госконтракты с Улан-Удэнским авиационным заводом на поставку модернизированных вертолетов. В соответствии с условиями контракта, до конца года в ВКС будут переданы два вертолета Ми-АМТШ-В, а до конца 2019-го — восемь вертолетов Ми-8АМТШ в комплектации "салон". Также заключен контракт с холдингом "Вертолеты России" на поставку установочной партии вертолетов Ми-28НМ. Первые две машины будут изготовлены до конца года.

Ми-28НМ. Начал создаваться в 2009 году Облик машины в значительной степени отличается от базовой версии вертолета Ми-28Н. Прежде всего, улучшена функциональность боевой машины за счет изменения эргономики кабины экипажа и установки дублирующей системы управления вертолетом в кабине летчика-оператора. Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами. В сравнении с базовой версией увеличен объем топливных баков.

Всего в ВКС и авиацию ВМФ поставят 203 новых и модернизированных самолета и вертолета, четыре дивизионных комплекта зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" и 10 дивизионных комплектов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". В начале года ожидается заступление на боевое дежурство двух дивизионов С-400 в Крыму.

Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Стало также известно, что в 2018 году могут заключить контракт на создание заряжающей машины для новой ЗРС С-500, которая придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.

В боевой состав ВМФ планируется принять 35 кораблей и судов обеспечения, из которых 20 надводных кораблей и боевых катеров, одна подводная лодка, 14 судов обеспечения, в том числе:

головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков";

головной корабль проекта 11711 — большой десантный корабль "Иван Грен", а также второй корабль этого проекта — "Петр Моргунов";

первый корвет "Гремящий" проекта 20385 из четверки кораблей этого класса, строящихся на заводе "Северная верфь";

первое серийное судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров";

разведывательный корабль "Иван Хурс" (второе судно проекта 18280);

два первых корабля проекта 22800 "Каракурт" ("Ураган" и "Тайфун");

два спецкатера для поисково-спасательных сил Тихоокеанского флота.

Также среди них — головной подводный стратегический ракетоносец проекта 955А ("Борей-А") "Князь Владимир", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Испытания подлодки пройдут на Северном флоте.

О "Бореях". "Князь Владимир" был заложен в 2012 году и стал четвертой подлодкой в серии из восьми "Бореев". Три субмарины уже переданы флоту, заложены и строятся "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" (2014 год), "Император Александр III" (2015) и "Князь Пожарский" (2016). Каждая такая подлодка несет 16 МБР "Булава".

Проект "Борей-Б" включен в ГПВ до 2027 года. Работы по созданию головного подводного ракетоносца должны начаться в 2018 году, сдача его флоту запланирована на 2026 год.

В 2018 году в Морской авиации ВМФ продолжится модернизация парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы: самолет Ил-38 в вариант Ил-38Н "Новелла" и обновление парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М, которые составят основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок.

Ожидается подписание контракта на ремонт с модернизацией тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Кузнецов", рассчитанный на три года. Ранее гендиректор Невского ПКБ Сергей Власов сообщал, что на "Кузнецове" и вовсе пройдет ремонт без модернизации. Он указывал тогда, что будут заменены лишь некоторые виды оборудования.

Авианосец "Адмирал Кузнецов". Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Планируется начать испытания морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ". Первым морской вариант, как ожидается, получит корабль проекта 22800 "Каракурт".

Новый инженерно-саперный полк Западного военного округа (ЗВО) получит более 100 единиц вооружения и военной техники в рамках гособоронзаказа. На вооружение полка уже приняты современные образцы военной техники связи, тыла и снаряжения. Также на вооружении появятся путепрокладчики БАТ-2, инженерные машины разграждения ИМР-2, плавающие транспортеры ПТС-2, искатели неразрывных взрывчатых устройств "Коршун" и новейший защитный костюм (ОВР-2) "Сокол".

В Восточном военном округе (ВВО) планируется сформировать дивизию береговой обороны на Чукотском операционном направлении. Военным руководством поручено обеспечить выполнение задач опытного боевого дежурства Единой космической системы.

Учения, игры и оборонный форум

Министр обороны отметил, что в войсках нужно продолжать совершенствовать подготовку, внедрять в боевую учебу высокотехнологичное тренажерное оборудование, современные формы и методы обучения с учетом полученного в Сирии опыта. В 2018 году запланировано проведение около восьми тысяч учений различного уровня и масштаба, в том числе крупномасштабные маневры "Восток-2018" (пройдут в августе-сентябре), совместное учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2018" и антитеррористические учения государств ШОС "Мирная миссия — 2018", которые решено провести на Урале.

В ходе запланированных маневров "Восток-2018" необходимо отработать вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке

Сергей Шойгу

министр обороны РФ

В этих учениях будут задействованы силы и средства Восточного, Центрального военных округов и Северного флота.

Участники активной фазы совместных российско-индийских учений "Индра-2016" на полигоне Сергеевский, 2016 год. Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Более 500 учений включены в план боевой подготовки российских военных моряков. В их числе — российско-китайские учения "Морское взаимодействие" и российско-индийские маневры "Индра". В сухопутной и морской частях "Индры" будет активно участвовать личный состав ВВО на территории Индии и в воздушной части "АвиаИндра" в нашей стране.

Кроме того, в Бурятии планируется совместное российско-монгольское военное учение "Селенга-2018". Будет организовано участие моряков-тихоокеанцев в российско-китайских военно-морских учениях, только в этот раз они состоятся у берегов КНР, и в совместном учении с военными моряками Японии, которое пройдет в территориальных водах этой страны.

Северный флот также проведет серию учений в новых, еще неизведанных районах Арктики, как на материке, так и на островах Северного Ледовитого океана. Еще североморцы примут участие в конкурсах профессионального мастерства АрМИ-2018 и обеспечат испытания спущенного на воду новейшего подводного крейсера "Князь Владимир".

Балтийский флот (БФ) в 2018 году планирует принять участие в десятках военно-морских маневров. Авиация БФ побывает в районах Индийского океана и Средиземноморья. Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 вместе с боевыми кораблями совершат дальние походы в районы Северной Атлантики, Индийского океана и Средиземного моря.

На территории Египта проведут совместные учения "Защитники дружбы" подразделения ВДВ РФ и парашютно-десантных войск Вооруженных сил арабской республики.

Кроме того, в рамках повышения уровня боевой подготовки летом будут проводиться IV АрМИ. Они будут включать 27 конкурсов, их предполагается провести с 28 июля по 11 августа на 23 полигонах. АрМИ пройдут в шести странах, в том числе впервые в Иране. Известно, что Россия уже пригласила на игры более 80 стран, в том числе членов НАТО.

Вопросы организации и обеспечения военных игр такого уровня вызывают понятный интерес. Такие игры помогают обмениваться опытом и способствуют укреплению международного военного сотрудничества

Александр Зинченко

представитель главного управления международного военного сотрудничества МО РФ

Уже началась подготовка к форуму "Армия-2018". "Ежегодно это масштабное мероприятие подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники", — сказал Шойгу на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума. Об увеличении экспозиций на выставке уже заявили Армения и Белоруссия, также заинтересована в участии Турция.

АрМИ-2017. Прошли на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Проведены 28 конкурсов. В них приняли участие свыше 150 команд из 28 стран, представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете.

По словам главы ведомства, одновременно с "Армией" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" планируется провести первый международный форум "Неделя национальной безопасности", который будет "направлен на повышение эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по развитию отечественной индустрии безопасности". Так, предусматриваются тематические выставки: система управления обороной, национальная гвардия, пожарная безопасность, средства спасения, безопасность личности, безопасность бизнеса, уточнил замминистра.

Форум играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении ее авторитета, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою стран

Сергей Шойгу

министр обороны РФ

Парад ВМФ и другие мероприятия

Всего в 2018-м ожидается ввести в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений, создать военный инновационный технополис "Эра". Планируется завершить работы по реконструкции и строительству 11 аэродромов, включая Североморск-1, Моздок, Балтимор, Бельбек, Алыкель и Чкаловск.

Экологическое подразделение ВВО планирует собрать на острове Врангеля более 600 тонн старых металлических бочек, накопившихся там с советских времен. Впервые военные экологи будут работать в районах бухты Сомнительная и бывшего аэродрома "Звездный".

Силами военных экологов планируется собрать, а затем вывезти с острова около 2,5 тысяч старых металлических бочек общей массой более 320 тонн. Помимо этого, планируется спрессовать около 300 тонн пустых металлических бочек, которые будут вывезены в 2019 году

пресс-служба ВВО

В работах военные будут использовать бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы с краном-манипулятором на базе автомобиля "КамАЗ", самосвалы, гусеничный транспортер. Также на остров Врангеля доставят два новых пакетировочных пресса для прессования металла ПП-250.

4 мая Южный военный округ (ЮВО, до 2010 года — Северо-Кавказский военный округ) отметит 100-летие со дня основания. В день празднования юбилея в Ростове-на-Дону пройдет парад войск, в котором примут участие пешие парадные расчеты, а также механизированная колонна в составе 64 единиц военной и специальной техники и более 50 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Стало известно, что на 2018 год министр обороны РФ утвердил программу детско-юношеских лагерей, в рамках которой планируется открыть 1300 подобных учреждений. В 2017-м в лагерях побывали 16 тысяч ребят, что свидетельствует об успехе этой программы.

Корабль "Иван Грен" в акватории Кронштадта во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ. Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

ВМФ ждет интенсивная подготовка к Главному военно-морскому параду. Он становится ежегодным и будет совмещен с Международным военно-морским салоном в Санкт-Петербурге. Парад впервые в новейшей российской истории был проведен в 2017 году по поручению Верховного Главнокомандующего. "Он подтвердил статус России как мощной морской державы", — сказал министр обороны РФ.

Роман Азанов