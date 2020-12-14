Шойгу доложил Путину о завершении тренировки стратегических сил стрельбой подлодки ракетами "Булава" на дальность более 5,5 тыс. км

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном запуске четырех межконтинентальных баллистических ракет "Булава" в ходе тренировки стратегических сил, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Российской Федерации Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами, в ходе которой ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота из подводного положения произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу в Минобороны сообщили, что атомная подлодка Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнила стрельбу четыре МБР "Булава".

"Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - сообщили в министерстве.

"Владимир Мономах" - российский атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Борей". Подлодки данного типа относятся к четвертому поколению субмарин. Основное вооружение - 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава".

Межконтинентальная баллистическая ракета Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей".

Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.

9 декабря в России прошла тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. В ходе тренировки осуществлены учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома "Плесецк", баллистической ракеты подлодкой "Карелия" из Баренцева моря, авиационных крылатых ракет большой дальности стратегическими самолетами Ту-160 и Ту-95МС.