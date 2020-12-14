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Российская газета

Эксперты оценили испытания российской ядерной триады

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В Минобороны России анализируют результаты тренировки по управлению стратегическими наступательными силами. Она прошла под руководством президента России Владимира Путина.


Накануне руководитель военного ведомства Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему о завершающем этапе проверки российской ядерной триады. Министр рассказал, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота, находясь в подводном положении в Охотском море, произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава". Дальность стрельбы превысила 5,5 тысячи километров. "Все боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - отметили в Минобороны России.

Там напомнили, что к тренировке привлекли наземные, морские и авиационные стратегические силы и средства. "Все учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, межконтинентальной баллистической ракеты, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности прошли в штатном режиме", - сообщили в оборонном ведомстве и обнародовали видеокадры этих стрельб.

По многим параметрам они были уникальными. Взять, к примеру, эпизод в Охотском море. Пуск сразу четырех ракет команда "Владимира Мономаха" выполняла впервые. Предыдущие стрельбы "Булавой" экипаж подлодки провел четыре года назад. В ноябре 2015-го моряки выпустили из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура две ракеты. В обоих случаях ударный морской комплекс подтвердил свою надежность и высокую эффективность при залповой стрельбе. К тому же пуски стали серьезным испытанием для самого носителя ракет. И субмарина с честью его выдержала.

Стоит напомнить, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" проекта 955 "Борей" относится к атомным подлодкам четвертого поколения. Арсенал у него весьма внушительный. Помимо 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, эти лодки также оснащены торпедо-ракетами и зенитно-ракетным комплексом. Но главное ударное средство субмарины, конечно же, морская "Булава" - их на каждой лодке 16 штук.

По данным из открытых источников, трехступенчатая твердотопливная ракета Р-30 "Булава" несет шесть гиперзвуковых боевых блоков индивидуального наведения. На дальности порядка 10 тысяч километров они поражают цели с вероятным отклонением всего на 120-350 метров. Учитывая, что морская ракета является носителем ядерного заряда, - это совсем немного.

Чуть ранее в рамках проводимой под руководством президента страны тренировки расчеты РВСН осуществили стрельбу межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" - ее запустили с космодрома Плесецк.

В тот же день подлодка "Карелия" Северного флота из акватории Баренцева моря выстрелила из-под воды баллистической ракетой "Синева". А экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС отработали по наземным целям высокоточными крылатыми ракетами большой дальности.

Подлодка "Владимир Мономах" произвела залп четырьмя ракетами "Булава"

Особняком стоит еще одна стратегическая стрельба. С находящегося в Белом море фрегата "Адмирал Горшков" по полигону Чижа в Архангельской области была запущена гиперзвуковая ракета "Циркон". Набрав колоссальную скорость - более восьми Махов и пролетев свыше 350 километров, она точно поразила береговую цель.

Свою оценку действиям военных наверняка дадут президент РФ и министр обороны. Но эксперты считают, что тренировка по управлению нашими стратегическими наступательными силами в очередной раз подтвердила, что на вооружении Российской армии и флота находится самый современный боевой арсенал. А успешные испытания перспективных ядерных систем гарантирует стране безопасность на десятилетия вперед.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Булава-30
Владимир Мономах
К-18 Карелия
РС-24 Ярс
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