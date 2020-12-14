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Интерфакс-АВН

Российская подлодка выполнила учебный пуск четырех ракет "Булава" из Охотского моря

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"Владимир Мономах"
"Владимир Мономах".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Стратегическая атомная подводная лодка "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота РФ в субботу осуществила из Охотского моря учебный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", сообщили в Минобороны РФ.

"Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - говорится в сообщении.



Российские военные заявили, что залповый пуск четырех межконтинентальных ракет "Владимир Мономах" осуществил впервые. Стрельба проведена в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, заявили в Минобороны.

"Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - говорится в сообщении.

При подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж атомного подводного крейсера "Владимир Мономах" проявил высокий профессионализм и морскую выучку, отметили военные.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал ранее "Интерфаксу", что Россия и США уведомляют друг друга о пусках межконтинентальных ракет. "О любом пуске баллистической ракеты мы уведомляем США. Также и они нас уведомляют", - заявил он.

По его словам, залповые стрельбы "Булавой" проводят для проверки комплекса. "Это плановая боевая учеба. Выпустили четыре ракеты. Этого достаточно для проверки всего комплекса", - сообщил Кравченко.

"Владимир Мономах" - российский атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Борей". Подлодки данного типа относятся к четвертому поколению субмарин. Основное вооружение - 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава".

Межконтинентальная баллистическая ракета МБР Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей".

Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.

9 декабря в России прошла тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. В ходе тренировки осуществлены учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома "Плесецк", баллистической ракеты подлодкой "Карелия" из Баренцева моря, авиационных крылатых ракет большой дальности стратегическими самолетами Ту-160 и Ту-95МС.

О залповой стрельбе сразу четырьмя МБР "Булава" 22 мая 2018 года сообщал Северный флот России. Тогда стратегическая подлодка "Юрий Долгорукий" произвела пуск четырех ракет "Булава" из Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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