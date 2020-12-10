Вернуть генерала: Пентагон впервые может возглавить афроамериканец

Ранее Ллойд Остин входил в совет директоров глобальной оружейной корпорации, участвовал в войне в Афганистане и командовал американским контингентом в Ираке

Объявивший о своей победе на выборах президента США демократ Джо Байден продолжает формировать новый кабинет. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники, Пентагон возглавит генерал в отставке Ллойд Остин. Он может стать первым афроамериканцем на этом посту. До этого генерал входил в совет директоров глобальной оружейной корпорации, поставлявшей продукцию как Пентагону, так и странам — союзникам Соединенных Штатов. Подробности — в материале «Известий».

Опять военный

Следующим министром обороны США станет 67-летний генерал в отставке Ллойд Остин. 11 декабря Джозеф Байден, который предварительно побеждает на президентских выборах в США, должен объявить об этом официально. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

Если это произойдет, то главой Пентагона впервые будет афроамериканец. К слову, стать министром обороны США может любое гражданское лицо либо военный, более семи лет находившийся в отставке. Если же кандидат под эти критерии не подходит, то ему на это требуется специальное разрешение сената. Ллойд Остин ушел в отставку четыре года назад.

Так что теперь, учитывая, что активную военную службу он оставил недавно, ему нужно будет получить специальное разрешение конгресса. Его, в частности, получал генерал в отставке Джеймс Мэттис — первый глава Пентагона в кабинете нынешнего президента США Дональда Трампа.

Байден долго тянул с выбором главы оборонного ведомства, не в последнюю очередь из-за давления разных групп влияния в конгрессе. Изначально наиболее вероятными кандидатами на этот пост считались бывший замминистра обороны США по внешнеполитическим вопросам Мишель Флурной и экс-министр внутренней безопасности США Джей Джонсон. Однако, как отмечает Politico, на Байдена оказывал давление «черный кокус» конгресса — союз законодателей-афроамериканцев, выступавших за то, чтобы выбор пал на чернокожего кандидата.

Солдаты ВС США Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Army

Около 43% находящихся сейчас на службе военнослужащих в составе ВС США составляют национальные меньшинства. При этом командуют ими в большинстве случаев белые американцы. Представители афроамериканского лобби уверены, что чернокожий глава Пентагона помог бы выровнять такой перекос.

Не исключено, что могут возникнуть проблемы с утверждением кандидатуры Остина в конгрессе. Некоторые законодатели выступают за усиление гражданского контроля за вооруженными силами, в то время как Пентагон в последние десятилетия всё чаще возглавляют военные. Как пишет The New York Times, в Вашингтоне многие уверены, что очередной отставной генерал на посту министра обороны — вовсе не то, что сейчас нужно Соединенным Штатам. Так, например, сенатор Джек Рид от штата Род-Айленд, старший демократ в сенатском комитете по делам вооруженных сил, заявил, что не хочет допускать повторения ситуации с Джеймсом Мэттисом и разрешать военным занимать пост шефа Пентагона. Но всё же, как отмечают американские СМИ, из соображений политкорректности вряд ли законодатели отклонят кандидатуру первого афроамериканца на эту должность.

Лояльный генерал

В течение многих лет Остин был заметной фигурой в Пентагоне. Он окончил Военную академию США в Вест-Пойнте со степенью бакалавра, также имеет степень магистра в области образования Университета Оберна и степень магистра по управлению бизнесом Вебстерского университета, является выпускником Армейского командно-штабного колледжа и Армейского военного колледжа США.

Остин участвовал в операции «Несокрушимая свобода» в войне в Афганистане против «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в России) и «Талибана» (запрещенная в России организация). После свержения Саддама Хусейна принял управление Многонациональным корпусом в Ираке в 2008 году, а через два года возглавил американский контингент в этой стране.

Президент США Барак Обама и глава Центрального командования ВС США, генерал Ллойд Остин во время брифинга высших военных руководителей, 17 сентября 2014 года Источник изображения: Фото: REUTERS/Larry Downing

Остин стал первым в истории США чернокожим генералом, который командовал дивизией в ходе боевых действий. При президенте Бараке Обаме в 2013–2016 годах он также возглавлял Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ) — единое командование в составе вооруженных сил страны, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. Кроме этого, Остин отвечал за боевые действия американцев на Ближнем Востоке. На время его командования как раз пришлась горячая фаза сирийского конфликта. Так, Остин участвовал в разработке плана штурма Ракки. Впрочем, увидеть падение столицы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» ему так и не удалось: за год до взятия города он подал в отставку.

«Когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы, его раздражало, что такие авторитетные генералы Пентагона, как Дэвид Петреус, обладающие статусом почти рок-звезд, склонили главу государства к увеличению военного контингента в Афганистане», — писала The New York Times. Издание отмечало, что 46-й президент США повторения такого сценария не хочет, поэтому выбрал более лояльного и менее статусного генерала на пост главы Пентагона.

Остин прослужил в вооруженных силах США 41 год, о делах военных он знает не понаслышке, но при этом считается, что в политике он не так силен. В 2015 году его загнали в угол на слушаниях в конгрессе, в результате генерал признался, что программа минобороны по подготовке сирийских бойцов, на которую власти выделили $500 млн, ни к чему не привела, и в итоге была подготовлена только небольшая группа местных солдат.

В составе оружейного гиганта

После ухода со службы Ллойд Остин вошел в совет директоров Raytheon Technologies — американской военно-промышленной компании, одного из крупнейших поставщиков вооружений и военной техники для ВС США и стран-союзников. Более 90% доходов компании — от оборонных заказов. Как рассказал в беседе с «Известиями» эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, Raytheon — глобальная оружейная корпорация.

— Raytheon производит львиную часть средств противоракетной обороны, ракет — от противотанковых и переносных зенитных до перехватчиков противоракетной обороны, зенитные ракеты разных типов, ракеты воздух-воздух, воздух-земля, радары десятков типов и разновидностей, системы управления и так далее. Они также активно этим торгуют. Их вооружение есть у всех без исключения союзников и партнеров США: от Канады до Австралии, от Чили до Японии, на всех континентах и во всех частях света. Это глобальная оружейная корпорация, — отметил эксперт. По мнению Крамника, на месте Ллойда Остина мог бы оказаться и представитель любого другого из военно-промышленных гигантов США.

Избранный президент США Джо Байден Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Будущая команда Джо Байдена будет существенно отличаться от администрации Дональда Трампа, уверена руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

— Демократ обращается к людям, у которых уже есть политический опыт, которые прошли администрацию Обамы, есть и люди, которые работали с Клинтоном. Они знают специфику Белого дома, взаимодействия с конгрессом. Трамп же набирал людей, которые проявляли личную преданность. У Байдена тоже было личное взаимодействие, он понемногу работал со всеми из своей будущей администрации. Трамп же делал ставку на своих людей — неважно, есть у них опыт или нет, приходят ли они из другой сферы. Они работали не на команду, не на страну, не на Белый дом или Вашингтон, а именно на Трампа. Он привнес бизнес-схему в политику, — рассказала американист в разговоре с «Известиями».

Политолог отметила серьезное противостояние 45-го президента США и американского истеблишмента. Байден возвращается к устоявшейся традиционной схеме, которую Трамп попытался сломать: взаимодействие элит разных уровней и президента как продолжения этого истеблишмента.

— Считается, что это приведет к большей эффективности в целом управленческого механизма и к большей результативности. При Трампе же было нарушение правил игры, устоявшегося механизма передачи и преемственности власти. Он сделал островок посреди системы и с него стал управлять государством. Бюрократия отчаянно сопротивлялась президенту. В результате ни он не мог нормально работать, ни она, — уверена эксперт.

Журавлева полагает, что при Байдене американская политическая система попытается вернуться в свое прежнее состояние.

— Демократ станет очередным президентом на пути мелких изменений, которые приведут к еще каким-нибудь изменениям через 20–30 лет. Они будут поэтапными и последовательными. Но американское общество не устраивает, что политическая система живет сама по себе, что истеблишмент оторван от общества и медленно реагирует на его сигналы. Именно поэтому в 2016 году американцы и проголосовали за Трампа. Байдену и демократам придется на это отвечать. Систему нужно реформировать. Но путь, предложенный Трампом, видимо, никого не устраивает, — добавила руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН.

Здание Пентагона США Источник изображения: Фото: Depositphotos

При этом, как отмечает старший научный сотрудник и директор Центра безопасности, стратегии и технологий Майкл О’Хэнлон, несмотря на серьезные различия администраций 45-го и 46-го президентов США, в одном они могут быть довольно похожи. «Интересно, что Пентагон и, в частности, оборонный бюджет США могут быть областью, где у Трампа и Байдена очень мало расхождений», — уверен политолог.

Отличительной особенностью Остина является то, что, несмотря на занимаемые высокие посты в вооруженных силах, он почти не давал интервью и не рассказывал о своих взглядах на внешнюю политику. В качестве кандидата на должность министра он в каком-то смысле является темной лошадкой, и его политика, в том числе в отношении России, может для многих стать сюрпризом.

Ксения Логинова