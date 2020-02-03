Минобороны США перекроит свою военную карту

Глава Пентагона отправился в инспекционную поездку по Латинской Америке

Министр обороны США Марк Эспер начал поездку по латиноамериканским странам. Главная цель путешествия главы Пентагона – проведение инспекционной проверки расположенных там воинских формирований. Эта акция проходит в рамках глобального пересмотра Пентагоном целесообразности размещения подразделений ВС США на военных базах в различных регионах мира. По мнению руководства МО, эта проверка позволит выявить войска, в присутствии которых в различных странах нет стратегической необходимости и которые могут быть отправлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) или отправлены на базы постоянной дислокации на территории США.

БАЗЫ ПЕНТАГОНА

Начиная вояж 24 января в Майями, где находится штаб-квартира Южного командования, Эспер заявил журналистам, что он уже в этом году может начать давно ожидавшуюся глобальную реорганизацию ВС в рамках последней редакции стратегии Пентагона, в которой Россия и Китай определены как основные источники угроз национальной безопасности США.

В беседе с представителями СМИ министр объяснил, что пересмотр карты расположения американских войск в разных частях планеты и перемещение освободившихся сил в АТР осуществляются в рамках усилий по переориентации Пентагона на вызовы Америке, исходящие из Пекина и Москвы. Он также сказал, что в настоящее время специалисты МО проводят анализ состояния дел в военном ведомстве и готовят документ с названием «Общий обзор обороны» (Defense-Wide Review). Главной целью данного обзора является определение сроков, ассигнований и людских ресурсов, которые могут быть переведены в категорию высшей приоритетности в обеспечение выполнения требований Стратегии национальной обороны (National Defense Strategy – NDS) в период 2021–2025 финансовых годов.

Эспер подчеркнул, что не намерен устанавливать строгие временные рамки для завершения работ по составлению этого документа, после окончания которых скорее всего и начнется перестановка воинских контингентов ВС США по всему миру. «Прежде чем определить дату окончания (пересмотра), я хочу убедиться в том, что мы будем находиться в лучшем положении к началу следующего финансового года (начинается 1 октября 2020 года. – «НВО)», – заявил военный министр в беседе с журналистами.

Как отмечают многие американские эксперты, необходимость в подобных решениях назрела уже давно в связи с ростом военных потенциалов России и Китая, и успехов, которых Пекин добился в АТР за последние два десятилетия, в то время как Вашингтон был в большей мере сконцентрирован на контртеррористических операциях в Ираке, Афганистане, Сирии и других странах.

В то же время пока непонятно, учитывая возросшее напряжение в отношениях с Ираном и с поддерживаемыми Тегераном вооруженными группировками, насколько масштабные изменения могут произойти на карте расположения военных баз США в мире, особенно в преддверии проведения выборов президента.

За пересмотром дислокации американских войск особенно внимательно следят сторонники сохранения ВС США в Латинской Америке (USSOUTHCOM) и в Африке (USAFRICOM). Эти командования, как правило, получают наименьшие ассигнования на финансирование своих войск и действий.

Основную часть воинского контингента Южного командования (ЮК) представляет Армия США (СВ). Сухопутный компонент в ЮК представлен Южным командованием Армии США (United States Army South – ARSOUTH). В зону его ответственности входит 31 государство и 15 территорий Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна – от Гватемалы на севере до Аргентины и Чили на юге. Кроме того, в ЮК входят командования ВВС, ВМС (4-й флот), Корпуса морской пехоты (КМП) и Сил специальных операций (ССО).

В зоне ответственности Африканского командования (АК) находятся все страны континента, за исключением Египта, за действия на территории которого отвечает Центральное командование (USCENTCOM). Это командование проводит операции на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Планировалось разместить ВС Пентагона в Африке 24 января. Наблюдатели ожидают как минимум умеренного сокращения военного присутствия США в Западной Африке, где, как опасаются многие представители администрации, усиливаются силы исламистов. Но пока по этому вопросу никаких окончательных решений принято не было.

Эспер постарался развеять эти опасения. «Все всегда предполагают, что, когда мы говорим о пересмотрах, это означает сокращение. Необязательно... Это одно из представлений, которые я пытаюсь развеять... Хотя это может означать изменение в размере (присутствия ВС. – «НВО»), это также может значить отправку дополнительных сил в регион, если они там нам нужны», – заметил министр.

В то время когда американские военные пытаются более агрессивно отвечать на вызовы со стороны Китая, руководство ЮК пытается доказать, что Латинская Америка должна играть более серьезную роль в данном процессе.

Согласно данным Пентагона, за последние пять лет количество заходов китайских военно-морских судов в региональные порты стран Латинской Америки увеличилось на 70%. Пекин наращивает продажи оружия, инвестиции в инфраструктуру и торговый оборот со странами Латинской Америки.

Один из сотрудников администрации, говоря с представителями прессы на условиях анонимности, заметил, что ЮК ранее уже подвергалось сокращениям и испытывало определенные трудности в связи с перераспределением финансовых средств.

Он также сказал, что десять лет назад в Колумбии существовало разведывательное подразделение. «Целая дивизия аналитиков, работающих по Колумбии. Сейчас у нас только два аналитика, занимающихся этой страной», – заметил источник и добавил, что сокращение численности экспертов по некоторым направлениям и переориентация усилий на контроль роста угроз со стороны России и Китая означает, что «мы берем на себя риск в ряде областей, чтобы справиться с существующей проблемой».

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Нормализация отношений с СССР во второй половине 1980-х годов позволила Китаю забыть об «угрозе с севера» и целиком сосредоточиться на внутренних созидательных проблемах, в решении которых он преуспел.

Однако вышедший в число экономических лидеров мира и активно реформирующий свои ВС Китай стал источником беспокойства для США и государств, конкурирующих с Китаем в АТР и в регионе Индийского океана, где проживает более 40% населения планеты и производится 60% мирового ВВП. В свою очередь, стратегия военно-политического сдерживания Китая, проводимая США и соперниками Китая в АТР и в регионе Индийского океана, не может не вызывать тревогу и у самой КНР. Возникающие отсюда неизбежные противоречия между КНР и США, между КНР и ее оппонентами делают эти регионы на сегодняшний день главным направлением военно-политического внимания Китая.

Еще в конце 2009 года, выступая в Токио, бывший тогда главой Америки Барак Обама объявил о том, что США будут перемещать центр своей стратегии в АТР в рамках концепции «возвращения в Азию». Кроме того, Обама заверял страны АТР в том, что американская стратегия «перебалансировки сил» в регионе – отражение коренных интересов Соединенных Штатов. В выступлении на саммите АСЕАН в Лаосе в сентябре 2016 года он подчеркнул, что внимание США к АТР возникло не вчера, оно не носит одномоментный характер и отражает коренные американские интересы, а политические силы в США едины в том, что в новом столетии значение АТР для Америки и для всего мира станет еще более важным. То, что США превращают АТР в центральное направление своей военно-политической стратегии, в Китае понимают очень хорошо и считают подтверждением этой тенденции решение США передислоцировать в АТР 60% своих военно-морских и военно-воздушных сил.

С приходом к власти Дональда Трампа суть военно-политической стратегии США в АТР, нацеленной на сохранение и укрепление здесь американского военного присутствия, осталась прежней, но методы ее осуществления претерпели важные изменения. В ходе азиатского турне в ноябре 2017 года Трамп неоднократно говорил об индо-тихоокеанской стратегии США, включающей в зону геополитических интересов США не только АТР, но и регион Индийского океана.

Обамовская стратегия «перебалансировки сил» в АТР делала ставку на создание в АТР аморфного антикитайского «пояса», образуемого разными по уровню военного потенциала и степени приверженности политике США странами – Японией, Южной Кореей, Филиппинами (до прихода к власти Родриго Дутерте), Вьетнамом, Лаосом, Брунеем, Малайзией, Австралией. Теперь «каркасом» индо-тихоокеанской стратегии Трампа становится военно-политический четырехугольник: США, их ближайшие союзники Япония и Австралия, а также Индия – стратегический партнер Соединенных Штатов. Китайские военные специалисты метко окрестили такую военно-политическую конфигурацию «малым НАТО».

Этот стратегический «ромб» своим острием – Японией – непосредственно нацелен на Китай, опирается на Австралию и охватывает континентальный Китай мощными «крыльями» – США и Индией. Формирующийся каркас «малого НАТО» все больше обретает конкретные очертания. Так, уже в конце 2017 года в рамках встречи лидеров стран Организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме состоялись первые четырехсторонние переговоры глав США, Японии, Австралии и Индии. А военно-морские учения «Малабар» с неизменным участием военно-морских сил США, Японии и Индии и с периодическим привлечением ВМС Австралии и Сингапура проводятся ежегодно с 2002 года.

АТР контролируется Объединенным командованием ВС США в зоне Тихого океана (USPACOM или Тихоокеанским командованием (ТК). В зону ответственности этого командования входит не только акватория Тихого океана, но и Аляска, районы Арктики, прибрежные регионы Южной Азии Индийского океана. Здесь расположено 36 государств, численность населения которых составляет более 50% населения Земли. И теперь Пентагон хочет еще более усилить свои войска в этой зоне.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»