На верфи Austal USA заложен киль корабля прибрежной зоны LCS-32 "Санта-Барбара" для ВМС США

ЦАМТО, 5 ноября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся на предприятии компании Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) церемонии закладки киля боевого корабля прибрежной зоны LCS-32 "Санта-Барбара" класса "Индепенденс".

LCS-32 – 16-й корабль LCS класса "Индепенденс", который будет построен компанией Austal USA. Церемония резки металла для постройки корабля началась на предприятии в Мобайле 9 октября 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

На текущий момент Austal USA передала ВМС США 12 кораблей прибрежной зоны. Последним 26 июня 2020 года был поставлен LCS-24 "Окленд". Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии: LCS-26 "Мобайл", LCS-28 "Саванна", LCS-30 "Канберра" и LCS-34 "Огаста". LCS-26 "Мобайл" готовится к ходовым испытаниям.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.