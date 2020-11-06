Владимир Путин провел встречу с председателем Совета директоров ОСК Георгием Полтавченко

ЦАМТО, 5 ноября. . Президент России Владимир Путин обсудил актуальные вопросы судостроения с председателем Совета директоров АО "ОСК" Георгием Полтавченко. Встреча состоялась 3 ноября на борту нового линейного дизельного ледокола "Виктор Черномырдин".

Ниже состоявшийся диалог приведен в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Как ситуация в компании?

Г.Полтавченко: Слава Богу, Владимир Владимирович.

Во-первых, хотел поблагодарить Вас не только от нашей компании, но и от всего оборонно-промышленного комплекса. Помните, больше года назад я Вам докладывал, что есть проблемы, связанные со старыми долгами, практически невозвратными. Вы тогда дали команду поддержать нас и всю оборонку в целом. Сейчас эти деньги уже приходят, что очень существенно снижает финансовую нагрузку. Большое спасибо.

А сегодня я хотел бы доложить, что мы действительно сдали этот замечательный ледокол, и, вообще, в целом та задача, которая Вами была поставлена по увеличению выпуска именно гражданской продукции, – мы ее решаем.

Конечно, есть сложности, связанные с сегодняшней экономической ситуацией в мире, но тем не менее я могу сказать, что сегодня у нас строятся 113 заказов по линии гражданского строительства где-то на 503 млрд. руб. В этом году мы сдаем 19 заказов, 11 уже сдали. Думаю, что программу этого года выполним. В принципе, по следующим годам также есть понимание о том, что мы сможем справиться, несмотря на проблемы.

Есть проблемы, которые, в принципе, усложняют нам жизнь, – это санкции, которые на нас накладывают постоянно наши так называемые партнеры в кавычках.

В.Путин: Комплектующие.

Г.Полтавченко: Да, это связано с тем, что это очень усложняет получение соответствующих комплектующих.

По многим вопросам приходится искать решения внутри страны. В принципе, могу доложить, что это, наверное, тоже нам помогает. Вот в прошлом месяце мы сдали атомный ледокол "Арктика": 93 проц. – это наша локализация. В том числе пришлось нашим смежникам и нам некоторые компетенции восстанавливать – восстановили. "Арктика" прошла все испытания очень успешно. Думаю, что это хороший сигнал для всех нас, что мы можем и должны справляться со многими проблемами, которые нам создают на ровном месте наши "друзья". Так что в этом плане я хотел бы доложить, что сложностей у нас нет.

Есть проблемы, связанные, естественно, с пандемией COVID-19. К сожалению, возникают вопросы, связанные с тем, что сокращаются работы некоторых коллективов там, где возникают вспышки. Вы знаете, в прошлую волну были проблемы в Северодвинске, сегодня они решаются. А так в целом…

В.Путин: Заводы работают?

Г.Полтавченко: Заводы работают. У нас порядка 97 тыс. в целом по корпорации работников, люди настроены позитивно, зарплата неплохая, средняя – где-то 62 тыс. в целом, если брать по периметру ОСК.

В.Путин: Меры предосторожности санитарные все-таки вводятся? Как это работает?

Г.Полтавченко: С весны этого года у нас разработан соответствующий план. Хотя, понятно, план – это бумага, но, тем не менее, этот план реально выполняется. На входе фиксируется температура, измеряется, люди во время работы используют индивидуальные средства защиты. Те, кто имеет температуру или какие-то признаки заболевания, до работы и до общения с коллективом не допускаются. Основная масса людей проявляет достаточную сознательность, для того чтобы выполнять эти элементарные нормы санитарной безопасности.

В.Путин: Загруженность предприятий высокая?

Г.Полтавченко: Загруженность очень высокая. Более того, я могу сказать, что некоторые предприятия у нас, которые готовы были бы выполнять определенные заказы, сегодня не выходят на конкурсы, потому что их не устраивают сроки. Они настолько загружены, что не могут обеспечить своевременное, к примеру, начало строительства.

У нас сегодня, как я уже говорил, 113 заказов гражданских производятся. И понятно, еще мы очень много и активно работаем в сфере государственного оборонного заказа, в этом году будем сдавать 18 изделий для нашего Военно-морского флота, и практически сегодня все стапели загружены. Стапельные места сегодня – одна из наших проблем.

Если говорить о проблемах – а о них всегда можно много говорить, – они существуют, я Вам докладывал в прошлый раз: спасибо, Вы, кстати, тоже поддержали тогда нашу просьбу и дали соответствующее поручение Минпромторгу по разработке программы строительства новых доков. Это действительно серьезная проблема – особенно она касается плавучих доков, которая затрудняет сегодняшнюю работу, потому что средний срок плавающих доков, которые имеются в нашей отрасли, это где-то 50 лет и старше. Естественно, это накладывает определенные сложности на нашу деятельность. И то, что мы сегодня подходим к разработке этой доковой программы, будем ее реализовывать, – это, конечно, будет большим подспорьем.

В.Путин: Вы упомянули о проблемах. Их, конечно, много, но основные три – это цена, сроки и качество. Как у вас строятся отношения с основными заказчиками?

Г.Полтавченко: Тяжело, Владимир Владимирович. Естественно, мы же все-таки акционерное общество, поэтому одна из наших задач – зарабатывание прибыли. Но у государства есть задачи более важные, связанные с тем, что ему необходимо иметь соответствующий современный и военный, и гражданский флот. Поэтому постоянно стараемся найти золотую середину с нашими заказчиками и, может быть, где-то работаем себе чуть-чуть в убыток, потому что рентабельность у нас весьма невысокая, но не будем называть цифры, потому что это наше дело.

Что касается качества, то сегодня активно корпорация занимается и повышением качества, и снижением издержек, потому что снижение издержек – это, естественно, и снижение цены. Здесь я могу сказать, что многое сделано уже и делается, в том числе и с точки зрения поиска и отбора соответствующих надежных поставщиков, потому что во многом наша работа и соблюдение сроков зависят от поставщиков.

В.Путин: Субподрядчиков.

Г.Полтавченко: Да, любая задержка поставки оборудования – это, естественно, увеличение срока строительства, а значит, удорожание строительства, как ни крути. В этом плане мы сегодня создали так называемую панель поставщиков – структуры уже проверенные, которые зарекомендовали себя в историческом плане в сотрудничестве с нами. Среди этих поставщиков мы в основном и проводим соответствующие конкурсные процедуры – естественно, по согласованию, в первую очередь, с Министерством обороны, имею в виду то, что касается гособоронзаказа.

В этом плане каждый год мы экономим десятки миллиардов рублей – до 30 млрд. руб. имеем экономии.

В.Путин: Хорошо.

<…>