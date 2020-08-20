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Известия.ru

В ЦПК сообщили о подготовке следующего экипажа МКС к рекордно быстрому полету

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17», который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в октябре, готовится к рекордно быстрому полету к МКС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 августа на сайте подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

«В рамках подготовки к полету по короткой схеме сближения корабля «Союз МС-17» с МКС, намеченному на 14 октября 2020 года, космонавты основного и дублирующего экипажей МКС-64 пройдут циклы тренировок по штатным и резервным режимам», — говорится в сообщении.

В основной экипаж МКС-64 входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж состоит из космонавтов «Роскосмоса» Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хая.

По словам инструктора основного экипажа Айдара Бикмучева, полет по двухвитковой схеме значительно сокращает количество операций, выполняемых экипажем в корабле. Тем самым снижается вероятность совершения ошибок, сохраняется хорошее самочувствие космонавтов, снижается их утомляемость.

Отмечается, что корабль «Союз МС-17» будет отличаться от других «машин» тем, что коррекция прогноза сближения будет возможна не только от измерений радиотехнической системы «Курс-НА», но и от данных, поступающих со спутников навигации «ГЛОНАСС» и GPS.

Ранее, 3 августа, ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил о начале подготовки космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС.

Полет по сверхбыстрой схеме предполагает, что пилотируемый космический корабль впервые должен долететь до станции всего за три часа. На сегодняшний день самой быстрой схемой является четырехвитковая, которая занимает шесть часов.

Ранее, 23 июля, глава «Роскосмоса» заявил, что осенью экипаж космонавтов может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) по сверхбыстрой схеме полета. По его словам, «Роскосмос» и ракетно-космическая корпорация «Энергия» договорились во время следующей отправки космонавтов в космос испытать сверхбыструю схему.

Он добавил, что такие сроки полета невозможны для новых американских кораблей Crew Dragon.

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Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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Проекты
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