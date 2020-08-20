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ТАСС

ЦПК подтвердил, что полет "Союза МС-17" к МКС запланирован на 14 октября

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Планируется, что полет пройдет по двухвитковой схеме сближения с МКС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полет пилотируемого корабля "Союз МС-17" с тремя членами экипажа запланирован на 14 октября. Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"В рамках подготовки к полету по короткой схеме сближения корабля "Союз МС-17" с МКС, намеченному на 14 октября 2020 года, космонавты основного и дублирующего экипажей МКС-64 пройдут циклы тренировок по штатным и резервным режимам", - говорится в сообщении.

В середине мая источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что второй пилотируемый пуск в 2020 году намечен на 14 октября.

Планируется, что полет пройдет по двухвитковой схеме сближения с МКС: корабль должен добраться до станции за 3 часа 20 минут. Инструктор основного экипажа Айдар Бикмучев отметил, что такая схема полета сократит количество операций, выполняемых экипажем корабля, поэтому "вероятность совершения ошибок у командира и бортинженеров корабля снизится". Он пояснил, что уменьшение количества часов активной деятельности экипажа в космическом полете позволит сохранить хорошее самочувствие космонавтов, снизить их утомляемость и отработать весь цикл завершающих операций на высоком уровне.

При этом на корабле "Союз МС-17" коррекция прогноза сближения будет возможна не только от измерений радиотехнической системы "Курс-НА", но и от данных со спутников навигации "Глонасс" и GPS.

Осенний полет

Ранее Рогозин сообщал, что по двухвитковой схеме может пройти полет корабля "Союз МС-17", который планируется запустить к МКС с тремя членами экипажа в октябре. В августе источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" начали готовить экипаж для рекордного полета к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме, пилотируемый космический корабль впервые должен долететь до станции всего за три часа. Позже в Роскосмосе подтвердили эту информацию.

В конце мая межведомственная комиссия утвердила экипажи для осеннего полета к МКС. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс утверждены в основной экипаж на подготовку к октябрьскому полету корабля "Союз МС-17". В состав дублирующего экипажа вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Из-за пандемии комиссия также утвердила специально сформированный резервный экипаж. В него войдут космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
GPS
ГЛОНАСС
МКС
Союз ПКК
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