Специалисты Сухопутных войск примут активное участие в научно-деловой программе форума "Армия-2020"

ЦАМТО, 17 августа. Представители Главного командования и образовательных учреждений Сухопутных войск традиционно принимают самое активное участие в мероприятиях научно-деловой программы форума, и 2020 год не исключение.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Ниже приведен фрагмент интервью О.Салюкова газете "Красная звезда", где он подробно отвечает на вопрос об участии специалистов Сухопутных войск в научно-деловой программе МВТФ-2020.

"В этом году в рамках научно-деловой программы форума состоится значимое мероприятие – научно-практическая конференция по вопросам совершенствования вооружения и военной техники Сухопутных войск и ВДВ под руководством заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко. В работе конференции планируют принять участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, заместители главы военного ведомства, руководители центральных органов военного управления, командующие войсками военных округов, представители Военно-промышленной комиссии, федеральных органов исполнительной власти, а также руководители корпораций оборонно-промышленного комплекса.

Как показывает практика, проведение подобных мероприятий основано на принципах обмена мнениями, конструктивного диалога специалистов военно-технической сферы, представителей органов военного управления, экспертного и научного сообществ с целью совместного обсуждения и поиска оптимальных решений для эффективной реализации задач по совершенствованию и развитию армии в настоящем и будущем.

Также Главным командованием Сухопутных войск запланировано проведение двух открытых круглых столов по вопросам функционирования электронно-образовательной среды военно-учебных заведений и строительства ракетных войск и артиллерии в деятельности научных школ Михайловской военной артиллерийской академии.

Помимо этого, специалисты Сухопутных войск примут участие в других мероприятиях научно-деловой программы форума, проводимых как федеральными органами исполнительной власти – Минпромторгом, Минобразования, так и органами военного управления Минобороны России".